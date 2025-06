El PSG aplasta 5-0 al Inter y gana por fin la Champions

El Paris Saint-Germain alzó por fin la Orejona tras aplastar al Inter de Milán con un 5-0 inolvidable en la final de la UEFA Champions League 2024/25, celebrada este 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena.

Luis Enrique, el arquitecto de esta gesta, sumó su segunda Copa de Europa como entrenador en un partido donde no hubo color: los parisinos dominaron de principio a fin, firmando la mayor goleada en una final de Champions de la historia.

El PSG, sin las estrellas de antaño como Mbappé, Neymar o Messi, demostró que su proyecto, respaldado por más de 2.000 millones de euros en fichajes durante la última década, ha encontrado por fin su recompensa.

Un equipazo sólido, joven y letal desarboló a un Inter que, simplemente, se hizo pequeño. Achraf Hakimi abrió la lata con un gol tempranero, seguido por un Désiré Doué estelar que firmó un doblete espectacular. Khvicha Kvaratskhelia, con un tanto de clase mundial, y el joven Senny Mayulu, con el gol que cerró la manita, completaron una goleada que pasará a los anales del fútbol europeo.

No hubo color en Múnich. El Inter de Simone Inzaghi, conocido por su solidez táctica, fue incapaz de responder al vendaval parisino.

El 5-0 no solo refleja la superioridad del PSG, sino que marca un hito: la mayor diferencia de goles en una final de Champions.

EL PARTIDO

Echamos en falta al Real Madrid, porque la Champións es casi siempre cosa de los blancos, pero el Allianz Arena fue testigo de una noche histórica para el Paris Saint-Germain, que se coronó campeón de Europa por primera vez en su historia tras aniquilar al Inter de Milán con un contundente 5-0 en la final de la UEFA Champions League 2024/25.

Bajo la batuta de Luis Enrique, el técnico asturiano que ha transformado al conjunto parisino en una máquina de fútbol, el PSG no solo levantó la codiciada Orejona, sino que lo hizo con una exhibición de autoridad que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

Desde el pitido inicial, el PSG mostró su intención de dominar. Luis Enrique, conocido por su obsesión táctica y su filosofía de juego ofensiva, diseñó un plan perfecto que desarboló al Inter. La ausencia de superestrellas como Mbappé, Neymar o Messi no fue un obstáculo, sino una oportunidad para que el español moldeara un equipo joven, cohesionado y letal.

Con un 4-3-3 que combinó intensidad, presión alta y un ataque vertiginoso, los parisinos desmontaron la sólida defensa nerazzurra, liderada por un Francesco Acerbi que no pudo contener la avalancha.

El primer golpe llegó temprano, cuando Achraf Hakimi, exjugador del Inter, abrió el marcador con un disparo preciso tras una jugada colectiva que epitomizó el estilo de Enrique: posesión, movilidad y verticalidad. “Este equipo juega como yo quiero que juegue”, había dicho el técnico en la previa, y sus palabras cobraron vida en el césped.

El segundo tanto fue obra de Désiré Doué, la joya de 19 años que se convirtió en la gran figura de la noche. Su gol, desviado tras un slalom imposible, desató la euforia entre los aficionados parisinos que llenaron las gradas de Múnich.

Tras el descanso, el PSG no levantó el pie del acelerador.

Doué, nuevamente, firmó un golazo que dejó sin respuesta al veterano Yann Sommer, mientras Khvicha Kvaratskhelia, el genio georgiano fichado en enero, añadió el cuarto con una definición sublime. El broche lo puso el joven Senny Mayulu, de 18 años, con un disparo que selló la manita y desató la fiesta en el banquillo parisino, donde Luis Enrique no dejó de dar instrucciones hasta el último segundo, como si el marcador aún estuviera en blanco.

El Inter, dirigido por Simone Inzaghi, quedó irreconocible.

Su habitual solidez táctica, con un 3-5-2 que había eliminado a gigantes como Bayern Múnich y Barcelona, se desmoronó ante la intensidad del PSG. “No supimos reaccionar”, admitió Inzaghi tras el partido, mientras sus jugadores, como Lautaro Martínez y Denzel Dumfries, abandonaban el campo visiblemente desolados. Para los nerazzurri, esta derrota supuso un nuevo tropiezo en una final de Champions, tras la caída en 2023 ante el Manchester City.

Luis Enrique, quien ya había conquistado la Champions con el Barcelona en 2015, se convierte ahora en el primer entrenador en lograr un triplete (Liga, Copa y Champions) con dos clubes diferentes.

Su apuesta por un equipo joven, con talentos como Doué, Barcola y Kvaratskhelia, y su insistencia en un estilo de juego ofensivo y colectivo han silenciado a los escépticos que dudaban de su proyecto tras la salida de Mbappé. “No se trata de ganar, sino de cómo se gana”, declaró Enrique tras el partido, con la calma de quien sabe que ha escrito una página dorada en la historia del fútbol.

El PSG, que había perseguido este trofeo durante décadas, rompe por fin su maldición. París ya no es solo la ciudad de la luz, sino también la ciudad de la Champions.

Con esta victoria, Luis Enrique no solo entrega a los aficionados parisinos el título que tanto anhelaban, sino que consolida su legado como uno de los grandes entrenadores de su generación. Allez Paris!

