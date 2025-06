Ilia Topuria vs Charles Oliveira: dónde y cuándo ver por TV el combate por el título ligero de la UFC

En la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio de 2025, el T-Mobile Arena de Las Vegas se convertirá en el epicentro mundial de las artes marciales mixtas.

Ilia Topuria, el fenómeno hispano-georgiano que ha revolucionado la UFC, se enfrenta a Charles “Do Bronx” Oliveira, leyenda brasileña y ex campeón mundial.

Ambos lucharán por el cinturón vacante de peso ligero, con Topuria decidido a inscribir su nombre en los libros dorados del deporte español y mundial.

La expectación no puede ser mayor.

El invicto Topuria (16-0) quiere convertirse en doble campeón tras reinar con mano firme en el peso pluma.

Enfrente tendrá a un Oliveira (35-10-1) que atesora récords, experiencia y una resiliencia forjada desde las favelas brasileñas hasta la cima del octágono.

El combate es la joya de la cartelera estelar del UFC 317 y, desde luego, uno de los eventos más esperados del año para los fans de las MMA.

Así es nuestro deporte. Nunca es personal, cada uno lucha por sus sueños ~

That’s how our sport is. It’s never personal, everyone’s just fighting for their dreams pic.twitter.com/9SDhRIvgIi

— Ilia Topuria (@Topuriailia) June 26, 2025