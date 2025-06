Ilia Topuria vs Paddy Pimblett: ¿la mayor pelea de la historia de la UFC?

Topuria vs Paddy Pimblett.

El Matador contra el Gran Bocazas.

Lunes, 30 de junio de 2025.

El universo MMA se relame ante la perspectiva de una batalla que podría redefinir la historia de la UFC.

Ilia Topuria, el flamante campeón doble, invicto y demoledor, ha elegido públicamente a su próximo objetivo: Paddy «The Baddy» Pimblett, el peleador más carismático, polémico y bocazas del Reino Unido.

El duelo no es sólo un choque deportivo: es una colisión de culturas, estilos y personalidades que amenaza con convertir Las Vegas en el epicentro mundial del espectáculo de las artes marciales mixtas.

La enemistad entre ambos no se forjó en los despachos ni en una aburrida reunión de promotores.

Desde hace años, Topuria y Pimblett han intercambiado dardos verbales, memes y desafíos públicos. El español-georgiano nunca ha ocultado su desprecio por el inglés, al que ha calificado abiertamente como «muy mal peleador» y «sobrevalorado». Por su parte, Pimblett siempre ha respondido con su habitual desparpajo, asegurando que aceptará cualquier combate con tal de acercarse al cinturón y a la gloria eterna.

El reciente KO de Topuria sobre Charles Oliveira —fulminante, sin concesiones— no sólo le dio un nuevo cinturón; también le consolidó como la gran figura emergente de la compañía. No dudó en pedir a Pimblett como siguiente rival. La respuesta del inglés, cómo no, fue un «sí» rotundo; “siempre voy a por el campeón”, dijo desde Las Vegas, con la seguridad de quien ya ha convertido el micro en su segunda arma favorita tras los guantes.

¿Por qué sería una de las mayores peleas?

El combate tiene todos los ingredientes para trascender lo puramente deportivo:

Dos estilos opuestos : Topuria representa el poder, la disciplina y la precisión quirúrgica; Pimblett es caos controlado, creatividad y desparpajo británico.

: Topuria representa el poder, la disciplina y la precisión quirúrgica; Pimblett es caos controlado, creatividad y desparpajo británico. Narrativa perfecta : Topuria busca consolidar su legado como campeón invicto en dos divisiones. Pimblett ansía demostrar que su fama no es solo fruto del marketing.

: Topuria busca consolidar su legado como campeón invicto en dos divisiones. Pimblett ansía demostrar que su fama no es solo fruto del marketing. Rivalidad personal : Los antecedentes verbales auguran una promoción cargada de tensión. Los fans recuerdan cómo Topuria tachó a Paddy de “rubia que no me gusta”, encendiendo aún más los ánimos.

: Los antecedentes verbales auguran una promoción cargada de tensión. Los fans recuerdan cómo Topuria tachó a Paddy de “rubia que no me gusta”, encendiendo aún más los ánimos. Dimensión global : España contra Reino Unido. Europa unida (o enfrentada) bajo los focos del T-Mobile Arena.

: España contra Reino Unido. Europa unida (o enfrentada) bajo los focos del T-Mobile Arena. Proyección mediática : Los expertos comparan esta rivalidad con míticas batallas como McGregor vs Aldo; incluso se especula con una gira mundial para promocionar el combate.

: Los expertos comparan esta rivalidad con míticas batallas como McGregor vs Aldo; incluso se especula con una gira mundial para promocionar el combate. Impacto económico: Las apuestas ya hierven, con cuotas ajustadas que varían según el humor de los aficionados y el último meme viral.

El bocazas inglés: objetivo prioritario

Para Topuria, Pimblett es mucho más que un rival: es un símbolo a derribar. El campeón lo considera “el pringado mayor del reino” y ve en él una oportunidad para afianzarse como icono global. Su equipo avisa: aunque Ilia parezca enfadado, sabe jugar el juego mental tan bien como cualquiera. No caerá en las provocaciones ni subestimará al inglés —aunque insista en que lo dominará “en todos los aspectos”.

La elección de Las Vegas como sede parece inevitable. Allí se gestan las grandes noches; allí nació la leyenda reciente del propio Topuria tras su último nocaut. El CEO de UFC, Dana White, no oculta sus reservas sobre el cara a cara —ni su entusiasmo ante las cifras que puede generar un evento así—.

Pronósticos y apuestas

A estas alturas, casi nadie se atreve a dar favorito con rotundidad. El récord invicto de Topuria impresiona; su pegada asusta a cualquiera. Pero nadie olvida el factor imprevisible de Pimblett: capaz de comerse 47 alitas picantes en Liverpool o remontar una pelea imposible en segundos. Algunos exluchadores ven a Paddy como “un cheque fácil” para Ilia, pero otros advierten del peligro que supone enfrentarse al hombre al que nunca le ha temblado el pulso bajo presión.

Las casas de apuestas sitúan a Topuria como claro favorito, aunque las cuotas bailan cada vez que Paddy sube un vídeo viral o lanza un nuevo reto público.

10 curiosidades sobre Paddy Pimblett

El inglés no sólo genera titulares por sus victorias o sus declaraciones ácidas. Aquí van diez datos para entender mejor al hombre detrás del mito:

Récord gastronómico: Ha devorado 47 alitas de pollo en una sola sentada, pulverizando marcas locales mientras sus amigos le animaban entre carcajadas. Peso variable: Es célebre por sus brutales cambios físicos entre combates; nunca ha fallado en el pesaje oficial pese a sus excesos culinarios. Carisma natural: Su acento scouse y sus bromas han conquistado tanto a fans británicos como internacionales. Orígenes humildes: Creció en Liverpool soñando con pelear en UFC; ahora es uno de los rostros más reconocibles del octágono. Lealtad absoluta: Permanece fiel a su gimnasio original y a su equipo desde los inicios. Activismo social: Ha hablado abiertamente sobre salud mental y apoya causas solidarias en su comunidad. Capacidad viral: Sus vídeos suman millones de visualizaciones cada semana; cada declaración es tendencia. Apodos varios: Además de “The Baddy”, le llaman “la rubia” o “el gordo cabrón” (autoapodo tras su récord gastronómico). Versatilidad deportiva: Practica jiu-jitsu desde niño pero se siente igual de cómodo intercambiando golpes. Aspiraciones históricas: Sueña con ganar dos cinturones y dejar huella como leyenda británica.

«Si dice que va a comer 45 o 50 alitas, no va a parar hasta lograrlo», asegura su entorno.

El choque entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett huele ya a clásico antes incluso del primer campanazo. Un duelo donde todo está por decidir salvo una cosa: será imposible apartar la mirada del octágono.