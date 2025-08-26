Paddy Pimblett aprieta: el ‘enemigo número uno’ de Ilia Topuria exige cerrar ya su esperada batalla

Va muy chulo, pero ya veremos que pasa cuando llegue el momento.

Que llegará.

Las MMA adoran los duelos con historia, y la relación entre Paddy Pimblett y Ilia Topuria se ha convertido en la novela de suspense favorita de la UFC.

Desde Liverpool hasta Madrid, pasando por Las Vegas, la enemistad entre el carismático inglés y el implacable campeón hispanogeorgiano se cocina desde hace años, con declaraciones cruzadas, empujones en eventos y un runrún mediático que no hace más que crecer.

A día de hoy, 26 de agosto de 2025, el escenario no puede ser más jugoso: Pimblett, instalado en el séptimo puesto del ranking ligero, viene de noquear a Michael Chandler y pide a gritos su oportunidad por el título.

Por el otro lado, Topuria acaba de conquistar el cinturón ante Charles Oliveira en UFC 317, y ya ha dejado claro que no le importaría “acabar” con Pimblett en su primera defensa. El morbo está servido.

El ascenso de Pimblett: de promesa excéntrica a candidato real

El fenómeno Paddy “The Baddy” Pimblett ha pasado de ser un personaje excéntrico y viral a consolidarse como uno de los pesos ligeros más peligrosos del circuito. Su última victoria sobre Chandler, lograda con un KO espectacular, le catapultó del puesto 12 al 7 en el ranking de UFC, adelantando a nombres históricos y consolidando su estatus como contendiente serio. Si bien algunos expertos siguen dudando de su defensa en suelo y su capacidad de aguante frente a pegadores de élite, el inglés ha demostrado que sabe ganar y, sobre todo, vender combates.

No menos relevante es su magnetismo fuera del octágono. Pimblett, con su melena rubia y su acento de Liverpool, es un imán para los medios y el público británico. Si el show es parte del deporte, Paddy juega en la Champions de la provocación.

Topuria, campeón con hambre y sin pelos en la lengua

Frente a él, Ilia Topuria se presenta como el campeón implacable, serio, seguro y con una confianza que roza la prepotencia. Tras despachar a Oliveira en el primer asalto, Topuria no perdió tiempo y, micro en mano, desafió directamente a Pimblett: “Te acabaré antes de que empiece la pelea”, sentenció entre empujones y miradas de odio. El hispanogeorgiano no oculta su desprecio deportivo por el inglés, a quien considera un rival “muy sobrevalorado” y fácil de dominar.

Sin embargo, ni Topuria ni su equipo caen en la trampa de subestimar la cita. Su hermano y entrenador, Aleksandre Topuria, lo tiene claro: “Nunca nos tomamos a la ligera a un rival clasificado en UFC. Pimblett es peligroso en 155 libras y, sobre todo, juega bien el combate mental, pero Ilia sabe moverse en ese terreno también”.

El combate que todos quieren… ¿y la UFC?

El enfrentamiento Topuria vs. Pimblett tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los mayores éxitos de la historia reciente de la UFC. Dos personalidades opuestas, estilos de lucha diferentes y una tensión que se palpa desde el pesaje. Las apuestas ya hierven y las redes sociales no hablan de otra cosa.

No obstante, el propio Topuria ha dejado caer que, “en un mundo perfecto”, Pimblett debería sumar una victoria más antes de aspirar al título. Sin embargo, la presión mediática y el factor negocio podrían acelerar los planes. La sede ideal, según ambos equipos, sería Las Vegas en diciembre, con la UFC dispuesta a convertir el combate en un espectáculo global, al estilo del mítico McGregor vs. José Aldo.

Análisis táctico y pronóstico: ¿realmente está tan claro?

Los analistas coinciden: sobre el papel, Topuria es favorito claro. Su pegada, presión constante y variedad de recursos superan, a priori, el juego más caótico y ofensivo de Pimblett. Se habla incluso de un 80% de probabilidades de victoria para el campeón, ya sea por KO o sumisión. El inglés, eso sí, tiene una mínima ventana si logra imponer su ritmo y sorprender en los primeros compases, aunque necesitaría una noche perfecta y que el hispanogeorgiano tenga un mal día.

Aun así, el MMA es territorio de sorpresas, y la presión de un combate tan mediático puede jugar malas pasadas a cualquiera. Pimblett ya ha demostrado que sabe sobrevivir al caos y, con su lengua afilada, podría intentar sacar a Topuria de su zona de confort antes del choque.

Contexto y mercado: ¿por qué importa tanto este duelo?

No se trata solo de rankings ni de títulos. El duelo Topuria-Pimblett es un caramelo para el negocio de la UFC. Dos mercados estratégicos (España y Reino Unido), millones de seguidores y una narrativa de rivalidad genuina. Si el show vende, este combate puede romper récords de audiencia y taquilla, con la posibilidad de una gira de promoción que saque el lado más desenfadado de Topuria y eleve, aún más, el estatus de Pimblett como “chico malo” del octágono.

La UFC, siempre atenta a los movimientos de mercado, sabe que un Topuria vs. Pimblett podría superar en repercusión a varios combates por el título de otras divisiones. A la espera de confirmación oficial, las casas de apuestas ya colocan a Topuria como claro favorito, pero la expectación no deja de crecer.

Ranking actual de la división ligera UFC (agosto 2025)

Puesto Luchador 1 Arman Tsarukyan 2 Charles Oliveira 3 Justin Gaethje 4 Max Holloway 5 Dustin Poirier 6 Dan Hooker 7 Paddy Pimblett 8 Mateusz Gamrot 9 Beneil Dariush 10 Renato Moicano

Curiosidades y datos de color sobre la rivalidad

Paddy Pimblett fue galardonado como Peleador Revelación del Año en 2022, y es uno de los luchadores con mayor tirón mediático en Reino Unido.

fue galardonado como Peleador Revelación del Año en 2022, y es uno de los luchadores con mayor tirón mediático en Reino Unido. Topuria es el primer campeón de UFC nacido en Georgia y criado en España, y presume de ser uno de los pegadores más temidos en la división.

es el primer campeón de UFC nacido en Georgia y criado en España, y presume de ser uno de los pegadores más temidos en la división. Ambos han protagonizado incidentes fuera del octágono: desde empujones en pesajes hasta declaraciones cruzadas en redes sociales y entrevistas incendiarias.

Pimblett destaca por su peculiar estilo: melena rubia, sin tatuajes y con un sentido del humor que divide a la afición.

En las últimas semanas, las casas de apuestas oscilan entre 1,35 para Topuria y 3,75 para Pimblett en caso de confirmarse el combate.

El combate podría celebrarse en Las Vegas, aunque no se descarta una gira promocional que pase por Madrid y Londres.

Si algo está claro, es que la UFC nunca ha estado tan cerca de un cruce de trenes mediático. Y si Pimblett logra agitar lo suficiente el avispero, Topuria no tendrá más remedio que subirse al ring y saldar cuentas. Por el bien del espectáculo… que sea pronto.