Medvédev, multado con 42.500 dólares tras un debut caótico en el US Open

No es habitual que un campeón de Grand Slam sea noticia por algo ajeno a su tenis en pleno arranque del US Open, pero Daniil Medvédev lo ha conseguido a lo grande. El ruso, conocido tanto por su genialidad como por su carácter volcánico, ha sido multado con 42.500 dólares tras su derrota ante Benjamin Bonzi en primera ronda, en un partido que quedará para los anales por el caos y la polémica más que por la calidad del juego.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, la noticia sigue ocupando titulares. El episodio, que incluyó un incidente surrealista con un fotógrafo, protestas interminables y el destrozo de una raqueta, ha reabierto el eterno debate sobre el ‘show’ en el tenis, los límites de la conducta antideportiva y el papel —a veces incomprendido— de los árbitros y la ATP en la gestión de los grandes torneos.

El incidente: cómo una foto arruinó un partido… y mucho más

Todo comenzó cuando un fotógrafo freelance, Selcuk Acar, ingresó inadvertidamente a la pista en un momento crítico: Bonzi sacaba con punto de partido a favor. El árbitro, Greg Allensworth, decidió que el francés podría repetir el primer servicio, una decisión tan inusual como polémica que desató la furia de Medvédev y un ambiente irrespirable en la pista.

Lo que siguió fue una secuencia digna de tragicomedia: protestas airadas de Medvédev, aspavientos hacia el público, bronca al juez de silla y abucheos generalizados. El servicio de Bonzi se retrasó más de seis minutos mientras el ruso convertía el Louis Armstrong Stadium en una olla a presión. Tras la derrota, Medvédev remató el espectáculo destrozando su raqueta contra el banquillo, para regocijo de las cámaras y desesperación del supervisor del torneo.

El fotógrafo, por su parte, defendió su inocencia asegurando que un oficial de seguridad le indicó que el partido estaba detenido, aunque la USTA le retiró sus credenciales por desobedecer instrucciones y provocar el caos.

La sanción: cifras, precedentes y el debate sobre la justicia arbitral

La multa de 42.500 dólares impuesta a Medvédev se desglosa en 30.000 dólares por conducta antideportiva y 12.500 por abuso de raqueta. Si bien la cifra representa casi el 40% del premio por participar en primera ronda (110.000 dólares), para un ex número uno mundial no supone un descalabro económico. Sí lo es, en cambio, para su reputación y para el debate sobre la equidad en las sanciones de la ATP.

Medvédev no se mordió la lengua en la rueda de prensa posterior: “A tipos como yo nos multan mucho más que a otros”, ironizó, dejando caer la sospecha de un trato desigual hacia los jugadores más temperamentales. No es la primera vez que el ruso protagoniza un episodio así; ya en 2019 fue abucheado en Nueva York tras una encendida pelea verbal con el público, y en 2021 se llevó el título entre aplausos y silbidos.

El show debe continuar: espectáculo, límites y el papel de la ATP

El incidente reaviva una vieja discusión: ¿dónde están los límites del espectáculo en el tenis? La ATP, obsesionada con mantener la imagen de deportividad, no deja margen para las salidas de tono, pero el público —y las cámaras— parecen reclamar cada vez más espectáculo, incluso a costa del reglamento. El episodio ha puesto bajo el foco la figura de los árbitros, muchas veces en el centro de la polémica por decisiones interpretativas y por la presión de los jugadores estrella.

No faltan voces que piden mayor flexibilidad y otras que exigen mano dura. El tenis, deporte de caballeros según la tradición, vive atrapado entre la herencia del respeto y la exigencia del ‘show’ contemporáneo. Medvédev, con su mezcla de genialidad y descontrol, es ahora mismo el símbolo de esa tensión.

¿Y ahora qué? Pronóstico para Medvédev y el US Open

Con su temprana eliminación y la sanción sobre la mesa, el futuro inmediato de Medvédev en la temporada queda tocado. El ruso, que llegaba al US Open como número 13 del mundo y con la presión de defender su estatus, suma una nueva muesca a su historial de polémicas. Su relación con el público estadounidense, ya de por sí tensa, parece haber tocado fondo. Las casas de apuestas, que antes del torneo le situaban entre los favoritos, le dan ahora por descartado para los grandes títulos de lo que queda de año.

El US Open, por su parte, sigue adelante con los grandes nombres en liza, pero con una sombra de controversia sobre el trato arbitral, la gestión de los incidentes y el eterno debate sobre el verdadero espectáculo del tenis. El torneo neoyorquino, siempre propenso a la polémica, suma así un nuevo capítulo a su historia de episodios memorables y decisiones discutibles.

Curiosidades de la polémica Medvédev-US Open

La multa de Medvédev es una de las mayores de la historia reciente del tenis por conducta antideportiva en un solo partido.

El fotógrafo Selcuk Acar, protagonista involuntario, ha cubierto desde cumbres de la OTAN hasta Mundiales de fútbol, pero nunca antes había sido expulsado de un evento deportivo.

El juez de silla Greg Allensworth ya había sido criticado públicamente por otros jugadores, como Reilly Opelka, por su gestión de partidos polémicos.

Medvédev ya fue protagonista de otro episodio sonado en el US Open 2019, cuando agradeció irónicamente al público los abucheos tras una victoria.

El ruso ha pagado en multas a lo largo de su carrera más de 100.000 dólares, según estimaciones no oficiales.

El debate sobre la permisividad del ‘show’ en el tenis está más vivo que nunca: mientras algunos ven en Medvédev un rebelde necesario, otros lo consideran un mal ejemplo para las nuevas generaciones.

En el US Open, el espectáculo nunca decepciona, aunque a veces el precio —literal y figurado— sea demasiado alto.