Alcaraz fulmina a Bellucci y pisa fuerte en la tercera ronda del US Open

La noche neoyorquina no perdona ni a los más valientes.

Carlos Alcaraz volvió a desplegar su mejor versión y despachó a Thomaz Bellucci en una actuación que rozó la perfección, confirmando que su candidatura al título del US Open 2025 no es cuestión de azar ni de marketing.

El público del Arthur Ashe Stadium, siempre exigente y poco dado a sentimentalismos, asistió a una de esas funciones donde el favorito no solo cumple, sino que arrasa.

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, el español se planta en la tercera ronda tras una victoria tan contundente como fría.

Bellucci, lejos de su mejor nivel, acabó sucumbiendo más ante sus propios fantasmas que ante los cañonazos del español. El brasileño, que llegaba con esperanzas renovadas, se deshizo por sí solo en un partido en el que apenas pudo oponer resistencia.

Bellucci, víctima de sus propios errores

Lo de Bellucci en la pista central fue más una caída libre que una derrota digna. Incapaz de mantener la regularidad ni de encontrar el ritmo, su servicio se convirtió en una lotería y sus golpes de fondo, en intentos fallidos de asustar a un Alcaraz que olía sangre desde el primer juego. El brasileño acabó cediendo por la vía rápida, dejando la sensación de que el partido se le fue más por deméritos propios que por el empuje del rival.

No fue el primer tropiezo del sudamericano en este tipo de escenarios. Ya en anteriores citas, Bellucci ha demostrado que el cemento neoyorquino es un terreno pantanoso para su tenis, y esta vez el desenlace fue especialmente cruel: errores no forzados, dobles faltas en momentos clave y una desconexión mental que el público percibió sin piedad.

Alcaraz, a ritmo de campeón

Si algo define a Carlos Alcaraz es su capacidad para no regalar ni un minuto de relajación al adversario. Su despliegue físico y técnico fue, una vez más, apabullante. El murciano, que venía de levantar el título en Cincinnati tras la retirada de Sinner, ha encadenado una racha de resultados que asusta a propios y extraños. Su adaptación a las pistas duras y la madurez en la toma de decisiones han hecho que muchos analistas lo coloquen ya como favorito número uno para llevarse el trofeo en Nueva York.

El partido, lejos de tener historia, sirvió para que Alcaraz probara variantes, subiera a la red con frecuencia y afinara una derecha que parece haber ganado en potencia y precisión respecto al año pasado. El público, entregado a la causa, disfruta de un jugador que mezcla carisma y eficacia a partes iguales.

Otros resultados del US Open: drama y sorpresas

Mientras Alcaraz sigue a lo suyo, la jornada neoyorquina dejó otros titulares de altura. La eliminación de João Fonseca ante Tomas Machac, en tres sets directos, dejó claro que el joven brasileño aún necesita tiempo para competir al máximo nivel en Grand Slams. Por su parte, el argentino Comesaña firmó un maratón de cuatro horas ante el británico Evans, aunque acabó cayendo en un duelo de infarto que mantuvo en vilo a los aficionados hispanoparlantes.

En dobles mixtos, la pareja formada por Emma Raducanu y Carlos Alcaraz no pudo superar a los favoritos Jack Draper y Jessica Pegula, en un formato exprés que apenas dio margen a la reacción. Raducanu, que busca recuperar sensaciones tras un año irregular, se mostró especialmente frustrada por la falta de sintonía en pista, mientras Alcaraz se lo tomó con filosofía, sabedor de que su verdadero objetivo está en el cuadro individual.

Pronósticos y apuestas: ¿quién puede frenar a Alcaraz?

Las casas de apuestas lo tienen claro: Carlos Alcaraz es el gran favorito para alzarse con el título, con cuotas que rondan el 2,50 por euro apostado, muy por delante de nombres como Novak Djokovic o Daniil Medvedev, que no atraviesan su mejor momento de forma. El murciano, además, llega fresco y sin aparentes problemas físicos, una ventaja en un torneo que suele castigar a los cuerpos menos preparados.

Sin embargo, el US Open nunca regala nada. La presión de defender el título y la presencia de jugadores con hambre de revancha, como Jannik Sinner o Alexander Zverev, pueden añadir picante a las rondas venideras. Los analistas coinciden: si Alcaraz mantiene el nivel mostrado en sus dos primeros partidos, solo una debacle mental o física podría apartarle de su segundo trofeo en Flushing Meadows.

Curiosidades y datos llamativos del US Open 2025

Carlos Alcaraz ya suma 22 títulos profesionales con solo 22 años, una cifra solo al alcance de leyendas del circuito.

ya suma 22 títulos profesionales con solo 22 años, una cifra solo al alcance de leyendas del circuito. Thomaz Bellucci , tras su eliminación, ha anunciado que se replanteará su calendario para 2026, dando prioridad a torneos menos exigentes físicamente.

, tras su eliminación, ha anunciado que se replanteará su calendario para 2026, dando prioridad a torneos menos exigentes físicamente. En la jornada del miércoles, solo tres cabezas de serie del top 10 han caído, lo que deja abierta la posibilidad de grandes sorpresas en las próximas rondas.

El partido de Comesaña y Evans fue el más largo del torneo hasta el momento, con más de cuatro horas de duración y casi 300 puntos disputados.

y Evans fue el más largo del torneo hasta el momento, con más de cuatro horas de duración y casi 300 puntos disputados. El formato de dobles mixtos del US Open, con sets cortos y sin ventajas, ha generado críticas entre los puristas y halagos entre los que buscan espectáculo rápido.

El Arthur Ashe Stadium sigue siendo la pista con mayor capacidad de público del mundo del tenis, con 23.771 asientos… aunque nunca falta algún aficionado despistado buscando su sitio.

El US Open sigue escribiendo historias de gloria y drama a partes iguales, y mientras Alcaraz camina firme, nadie en Nueva York se atreve a apostar contra el murciano. Ni siquiera Bellucci, que a buen seguro preferiría enfrentarse a cualquier otro rival en la próxima ronda.