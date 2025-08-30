Cuándo, cómo y dónde ver por TV el Alcaraz vs Rinderknech del US Open

Nueva York se prepara para vivir otra jornada de pasión tenística con Carlos Alcaraz como protagonista.

El español, que sigue encandilando al público estadounidense tras su sólido triunfo sobre Luciano Darderi en tercera ronda, afronta un cruce decisivo en los octavos de final del US Open ante el francés Arthur Rinderknech.

La cita, lejos de ser un mero trámite, llega con la tensión propia de un Grand Slam donde las sorpresas acechan y las alarmas físicas no terminan de apagarse.

El partido está programado para el domingo 31 de agosto en el Arthur Ashe Stadium. El horario exacto aún no se ha confirmado pero, dado el estatus de Alcaraz, el el encuentro no será muy tarde en el horario español, posiblemente en la sesión diurna (a partir de las 17:00 horas en España) o en la sesión nocturna (a partir de las 01:00 horas en España).

Se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+ (canales Movistar Plus, Vamos o Movistar Deportes) y en streaming mediante la aplicación de Movistar+.

Carlos alcaraz bad gan 😆 He isn't let the opponent pick 1 point in this third set. — IB(Stainless) (@360motion) August 29, 2025

Alcaraz, a ritmo de campeón pese al susto

El camino del español hasta estos octavos no ha estado exento de sobresaltos.

Tras una victoria sin contemplaciones sobre Darderi (6-2, 6-4 y 6-0), Alcaraz encendió brevemente las alarmas al necesitar la intervención de su fisioterapeuta por molestias en la rodilla.

Sin embargo, el propio jugador restó importancia al episodio: “Sentí que algo no iba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos ya estaba bien. Llamé al fisio por precaución”, afirmó tras el encuentro, con su habitual desparpajo y una pizca de humor sobre su horario poco habitual de partido.

Su rendimiento en Nueva York ha vuelto a ser de alto voltaje, especialmente en los dos primeros sets de cada encuentro, mostrando esa mezcla de potencia, creatividad y mentalidad de hierro que le llevó a coronarse en este mismo escenario en 2022. No obstante, el calendario no da respiro y cualquier contratiempo físico puede resultar decisivo en la recta final del torneo.

Rinderknech, el tapado que busca el milagro

Enfrente estará Arthur Rinderknech, un francés de poderosa derecha y buen saque, que viene de derrotar a su compatriota Benjamin Bonzi en cuatro sets y se planta por primera vez en unos octavos de final del US Open. El historial directo sonríe claramente a Alcaraz, quien ha salido victorioso en los tres enfrentamientos previos entre ambos. Sin embargo, el tenis no entiende de estadísticas inamovibles y el galo aspira a aguar la fiesta en Flushing Meadows.

Pronóstico y apuestas: ¿hay margen para la sorpresa?

Las casas de apuestas no dejan lugar a la duda: Alcaraz parte como gran favorito, con cuotas que apenas superan el 1.10 por euro apostado a su victoria, mientras que el triunfo de Rinderknech se paga por encima de 7.00. Los expertos señalan que solo un día muy errático del murciano o una recaída física podrían alterar un guion que parece escrito de antemano.

Pero el US Open 2025 está siendo un festival de giros inesperados: han caído figuras del top-10 como Alexander Zverev y Jannik Sinner en rondas anteriores, y la presión de ser el máximo favorito tras las eliminaciones de otros pesos pesados puede jugar su papel. En este contexto, cualquier exceso de confianza podría pagarse caro.

El lado del cuadro de Alcaraz: rivales, trampas y el fantasma de Djokovic

El sorteo ha deparado un cuadro exigente pero, a la vez, más abierto de lo esperado para Alcaraz. Por su sector, han sido eliminados nombres ilustres como Sinner y Zverev, lo que deja al español como principal candidato a la final. Sin embargo, en su horizonte aparecen jugadores peligrosos como el canadiense Felix Auger-Aliassime y el joven estadounidense Ben Shelton, ambos en gran forma y con estilos que pueden incomodar al murciano.

En semifinales, la lógica apunta a un posible choque de trenes con Novak Djokovic, cuatro veces campeón en Nueva York, que sigue avanzando por su lado del cuadro con la eficacia de siempre. El duelo Alcaraz-Djokovic, si se produce, promete paralizar el planeta tenis y reavivar una de las grandes rivalidades del circuito actual.

Eliminados sorpresa: la otra cara del torneo

El US Open nunca defrauda en cuanto a sorpresas se refiere. Este año, la nómina de eliminados ilustres incluye no solo a Zverev y Sinner, sino también a otros cabezas de serie como Hubert Hurkacz y el siempre combativo Stefanos Tsitsipas, que no han logrado adaptarse al cemento neoyorquino en esta edición. La juventud y el atrevimiento de varios outsiders están cambiando el paisaje del torneo y obligando a los favoritos a no descuidarse ni un segundo.

Dónde ver el partido: opciones para todos los gustos

Televisión: Eurosport y DAZN en España, con cobertura íntegra y comentarios en directo.

y en España, con cobertura íntegra y comentarios en directo. Online: Plataformas como la app de Eurosport y la web de DAZN ofrecen streaming en alta definición, además de servicios de actualización en tiempo real.

Gratis: Diversas páginas informativas y aplicaciones móviles seguirán el partido punto a punto, aunque sin señal de vídeo directa.

Curiosidades sobre Alcaraz, Rinderknech y el US Open 2025

Carlos Alcaraz ya acumula más de 35 victorias en Grand Slam a sus 22 años, igualando registros de leyendas como Nadal y Federer a su edad.

ya acumula más de 35 victorias en Grand Slam a sus 22 años, igualando registros de leyendas como Nadal y Federer a su edad. Arthur Rinderknech es, curiosamente, licenciado en Ingeniería y antes de dedicarse al tenis profesional jugó en la liga universitaria estadounidense.

es, curiosamente, licenciado en Ingeniería y antes de dedicarse al tenis profesional jugó en la liga universitaria estadounidense. El Arthur Ashe Stadium es el recinto de tenis con mayor capacidad del mundo, superando los 23.000 espectadores.

es el recinto de tenis con mayor capacidad del mundo, superando los 23.000 espectadores. Alcaraz nunca ha perdido un partido de octavos en el US Open desde su debut en el torneo.

La última vez que un francés alcanzó los cuartos de final del US Open fue en 2016, con Gaël Monfils.

No hay guion escrito en Nueva York, pero si algo queda claro es que el espectáculo está garantizado. Y, con permiso de las sorpresas, Alcaraz quiere seguir siendo el protagonista principal.