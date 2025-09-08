Las claves ‘secretas’ de la victoria de Alcaraz sobre Sinner

La noche del 7 de septiembre de 2025 quedará grabada en la memoria del tenis como el día en que Carlos Alcaraz recuperó el número uno del mundo tras batir a su gran rival, Jannik Sinner, en la final del US Open.

No fue solo una victoria, fue una auténtica declaración de intenciones en una rivalidad que amenaza con redefinir el circuito ATP.

El español de 22 años no solo ha sumado su segundo título en Flushing Meadows, sino que ha elevado su cuenta a seis grandes en una trayectoria que invita a pensar en una era dorada para el tenis español.

La victoria devuelve a Alcaraz al número uno del mundo, arrebatando el puesto a Sinner y tomando ventaja en la carrera por terminar el año en lo más alto del ranking ATP. El español lidera ahora la “PIF ATP Live Race To Turin” con 2.590 puntos de diferencia sobre el italiano, una distancia considerable de cara a las Nitto ATP Finals, para las que ambos ya están clasificados.

No menos relevante es el efecto psicológico de esta victoria. Alcaraz ha demostrado que no solo puede ganar, sino que sabe reinventarse tras las derrotas. “No quiero pararme aquí”, declaró tras el partido, dejando claro que su ambición no tiene techo.

El marcador final, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, refleja la superioridad de Alcaraz en un choque repleto de matices, estrategia y momentos de pura tensión competitiva.

Un resultado contundente que no lo dice todo y tras el que hay ‘secretos’.

Claves tácticas: variedad y agresividad

El triunfo de Alcaraz tiene mucho que ver con su capacidad para cambiar ritmos y sorprender. Dobló en ganadores a Sinner (42 a 21) y solo cedió un break en todo el encuentro. Además, ganó 98 de 101 juegos al saque durante el torneo, una estadística que recuerda a los mejores años de Pete Sampras y subraya su fiabilidad bajo presión.

Sinner, por su parte, reconoció que fue demasiado previsible y no utilizó recursos como el saque-volea o la dejada, armas que en el pasado le habían dado resultado frente a Alcaraz. La falta de alternativas le dejó a merced de un rival que parece haber dado un paso más en su desarrollo táctico y físico.

Bajo la guía estratégica de su entrenador Juan Carlos Ferrero y su equipo, Alcaraz desplegó un plan táctico brillante que neutralizó al número 1 del mundo y le permitió recuperar el trono del ranking ATP.

Aquí desglosamos las claves de su victoria, basada en un enfoque agresivo, versátil y mentalmente implacable:

1. Ritmo endiablado desde el arranque

Desde el primer punto, Alcaraz salió con una intensidad arrolladora, buscando romper el ritmo de Sinner, conocido por su consistencia y solidez defensiva. Ferrero, consciente de la fortaleza del italiano en peloteos largos, instruyó a Alcaraz para que jugara con puntos cortos y agresivos, utilizando su potencia en el saque y golpes de fondo para tomar la iniciativa. En el primer set (6-2), Alcaraz logró 42 golpes ganadores frente a los 21 de Sinner, aprovechando su velocidad para cerrar los puntos en la red con voleas precisas. Esta táctica evitó que el rival se asentara en su juego de contragolpe, un arma letal en su arsenal.

2. Variedad táctica para desestabilizar

El equipo del español diseñó un plan que explotó su versatilidad. A diferencia de su derrota en Wimbledon 2025, donde Sinner lo superó en hierba con un juego más directo, en Nueva York Alcaraz alternó golpes liftados, dejadas y cambios de dirección para sacar al italiano de su zona de confort. Según comentarios posteriores al partido, Alcaraz trabajó en mantener un alto nivel de consistencia sin caer en altibajos, algo que Ferrero enfatizó tras la irregularidad mostrada en torneos previos. En el tercer set (6-1), Alcaraz fue un huracán, combinando ángulos imposibles y una intensidad física que desbordó al italiano, quien parecía afectado por el retraso inicial del partido debido a medidas de seguridad.

3. Presión mental y resiliencia

Ferrero, conocedor de la rivalidad entre ambos (Alcaraz lidera 10-5 el cara a cara), insistió en la importancia de mantener la calma bajo presión. En la final de Roland Garros 2025, Alcaraz remontó tres puntos de partido ante Sinner, y esa experiencia fue clave para reforzar su fortaleza mental. En Nueva York, cuando Sinner ganó el segundo set (3-6) y parecía recuperar el control, Alcaraz no se desmoronó. En cambio, redobló su agresividad en el tercer set, rompiendo el saque de Sinner en tres ocasiones y limitándolo a solo cinco juegos en el resto del partido. Alcaraz mismo reconoció post-partido: Quería mantener el nivel alto durante todo el encuentro, sin bajar la intensidad, una directriz clara de su equipo para contrarrestar la capacidad de Sinner de alargar los partidos.

4. Explotar la superficie dura

Alcaraz, que tiene un récord de 6-2 contra el ahora ex número 1 en canchas duras, aprovechó la superficie del US Open para maximizar su estilo explosivo. Ferrero y su equipo diseñaron una estrategia que enfatizaba golpes potentes desde la línea de fondo y un uso constante de la derecha para abrir la cancha. A diferencia de Wimbledon, donde Sinner dominó con su servicio, Alcaraz mantuvo un 100% de efectividad en puntos sin dobles faltas, lo que le permitió mantener la presión constante. Además, su capacidad para cubrir la pista y anticipar los movimientos de Sinner fue clave, convirtiendo posibles defensas en ataques letales. Con esta victoria, Alcaraz no solo suma su segundo US Open y sexto Grand Slam, sino que reafirma su dominio en la era de los jóvenes titanes del tenis.

Un dominio incontestable

El partido arrancó bajo el techo cerrado del Arthur Ashe Stadium, un escenario que parecía a la altura de la expectación creada. La presencia del presidente Donald Trump retrasó el inicio y tensó aún más los nervios de un público ansioso, pero en la pista no hubo lugar para las dudas: Alcaraz saltó como un vendaval y se llevó el primer set con una autoridad que descolocó a Sinner.

Pese a la reacción del italiano en el segundo parcial, el español supo encontrar respuestas desde el fondo de la pista y alternó potencia y variedad como solo los grandes campeones saben hacer. El tercer set fue casi un monólogo: 11 ganadores a uno, un dato que ilustra el nivel de inspiración del murciano en los momentos clave. Sinner, que llegaba como vigente campeón y con una racha imponente sobre pista dura, apenas pudo contener la avalancha.

En el cuarto, y definitivo, Alcaraz supo gestionar la presión: rompió para 3-2 y no soltó la ventaja, cerrando el partido tras dos horas y 42 minutos en una exhibición de madurez impropia para su edad.

Rivalidad histórica y cambio de ciclo

La rivalidad entre Alcaraz y Sinner empieza a ocupar un lugar preferente en la historia reciente del tenis. Se han repartido los ocho últimos Grand Slam y han jugado tres finales consecutivas de “major” esta temporada, algo inédito en la era profesional. El balance particular se inclina ahora 10-5 para el español, que además se ha tomado la revancha de la derrota sufrida en la última final de Wimbledon.

Si algo quedó claro en Nueva York es que ambos están varios escalones por encima del resto. Solo Novak Djokovic ha logrado interrumpir su dominio en los trece últimos grandes, firmando una transición de poder que parece definitiva. La final del US Open ha vuelto a poner de manifiesto el talento y la determinación de Alcaraz, pero también la capacidad de Sinner para reinventarse. El italiano admitió tras el encuentro que necesita introducir cambios tácticos para volver a sorprender a su némesis.