Cuándo, dónde y cómo ver por TV el Mallorca vs Atlético de Madrid y el Barcelona vs Getafe de la jornada 5 de la Liga

Ha ganado el Real Madrid 2-0 al Espanyol y se afianza como líder de La Liga.

Y eso tiene consecuencias.

En Palma se respira tensión.

También en la Ciudad Condal, donde este domingo 21 de septiembre de 2025 se dipsuta el duelo entre el FC Barcelona y el Getafe CF de la jornada 5 de LaLiga.

El Mallorca recibe al Atlético de Madrid también este domingo 21 de septiembre de 2025 en el Estadi Mallorca Son Moix.

Un choque que amenaza con poner a prueba la paciencia de ambos aficionados. El conjunto balear, sumido en una racha de resultados negativa, se agarra a su estadio y a la urgencia por sumar su primera victoria.

Al otro lado, los de Diego Pablo Simeone llegan tras una victoria revitalizadora pero con el deber de demostrar que quieren competir por todo esta temporada.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, la clasificación no engaña: el Mallorca es penúltimo con solo un punto en su casillero, mientras que el Atlético marcha undécimo, habiendo dejado escapar puntos en jornadas previas y con la presión de la Champions acechando en el calendario. El escenario está servido para un duelo donde cada error puede costar caro.

Dónde y cómo ver el Mallorca vs Atlético de Madrid

El partido arranca el domingo 21 de septiembre a las 16:15 horas (peninsular) en el Estadi Mallorca Son Moix. Para los aficionados españoles, la cita será televisada en directo por DAZN, DAZN LaLiga (dial 55 de Movistar Plus+ y 113 de Orange TV), DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar. Además, la cobertura online estará disponible minuto a minuto en medios digitales y plataformas de streaming, para no perder detalle de lo que ocurra en el césped balear.

Antecedentes y dinámica: ¿Quién llega peor?

Repasando los resultados recientes, el Mallorca viene de encadenar tres derrotas (ante Espanyol, Real Madrid y Barcelona) y un empate contra Celta, mostrando debilidades defensivas y una alarmante falta de pegada. El equipo dirigido por Jagoba Arrasate apuesta por el 5-3-2, cediendo balón y buscando el contragolpe, pero su falta de precisión y la baja moral no auguran una tarde sencilla.

El Atlético, por su parte, ha conseguido su primera victoria ante el Villarreal, pero su derrota en Champions frente al Liverpool ha dejado dudas sobre la solidez del proyecto del Cholo. Los colchoneros, que han dejado su portería a cero frente al Villarreal, parecen haber recuperado algo de equilibrio defensivo, pero necesitan los tres puntos como el comer para no descolgarse de la lucha europea. Los últimos cinco duelos directos favorecen claramente al Atlético, que ha ganado todos y ha mantenido la portería a cero en cuatro de ellos.

Pronósticos y apuestas: ¿Habrá goles o partido cerrado?

Las casas de apuestas lo tienen claro: el Atlético de Madrid es favorito para llevarse la victoria, con cuotas que rondan el 1.82 a favor del triunfo rojiblanco. Se espera un partido con más de 1.5 goles y posibilidades reales de que ambos equipos marquen, aunque la tendencia apunta a que el Atlético será el primer equipo en ver puerta. El Mallorca, pese a jugar en casa, parece condenado a sufrir, mientras que los colchoneros tienen la oportunidad de aprovechar las debilidades defensivas del rival.

Principales recomendaciones de apuesta:

Atlético de Madrid gana y más de 1.5 goles.

Atlético, primer equipo en marcar.

Empate en el primer tiempo y más de 1.5 goles totales.

Ambos equipos marcan, opción arriesgada pero plausible.

Las alineaciones probables y el factor Cholo

Con los nervios a flor de piel, los técnicos no podrán permitirse demasiadas sorpresas. El Mallorca podría repetir su esquema defensivo, con Rajkovic en portería, defensa de cinco y Muriqi como referencia ofensiva, mientras que el Atlético apostará por su once de gala, con Griezmann, Barrios y De Paul en el centro del campo y la duda sobre el acompañante de Morata en ataque. La defensa colchonera, liderada por Savic y Hermoso, será clave para frenar los intentos de los baleares.

Posibles alineaciones:

Mallorca Atlético de Madrid Rajkovic Oblak Gio González, Nastasic, Raíllo, Copete, Jaume Costa Molina, Savic, Hermoso, Lino Darder, Morlanes, Mascarell De Paul, Barrios, Koke Muriqi, Abdón Prats Griezmann, Morata

El Atlético necesita los tres puntos casi como el comer. El Cholo Simeone sabe que su equipo no puede permitirse otro paso en falso, y la presión mediática empieza a asomar en los mentideros madrileños. La gestión de los minutos, el equilibrio entre defensa y ataque y la frescura de los recién llegados serán claves para un Atlético que quiere volver a ser protagonista.

Claves tácticas y psicológicas

Eficacia en las transiciones : El Atlético buscará robar y salir rápido para aprovechar la falta de ritmo de los locales.

: El Atlético buscará robar y salir rápido para aprovechar la falta de ritmo de los locales. Balón parado : Ambos pueden sacar ventaja, pero el Atlético tiene mejores ejecutantes.

: Ambos pueden sacar ventaja, pero el Atlético tiene mejores ejecutantes. Presión psicológica: El Mallorca juega en casa y necesita puntos, pero esa ansiedad puede jugar en su contra. El Atlético, más curtido en partidos de alta presión, podría gestionar mejor los momentos clave.

Curiosidades sobre el Mallorca vs Atlético de Madrid

El Atlético ha ganado los últimos cinco duelos ante el Mallorca, manteniendo la portería a cero en cuatro ocasiones.

El balance histórico entre ambos equipos en Primera División es de 29 victorias para el Atlético, 17 para el Mallorca y 14 empates.

En los últimos diez enfrentamientos, el Mallorca solo ha promediado 0.5 goles por partido, mientras que el Atlético 1.4.

El Mallorca no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos en esta temporada y solo ha revertido el marcador dos veces en los últimos quince encuentros.

El Cholo Simeone suma ya más de una década al frente del Atlético, siendo el técnico más longevo de LaLiga y uno de los que más veces ha derrotado al Mallorca en la última década.

El fútbol, como siempre, promete emociones y algún que otro sobresalto. Y en Son Moix, este domingo, todo puede pasar… aunque las estadísticas insistan en que no.

Barcelona vs. Getafe: Jornada 5 de LaLiga 2025-2026

Cuándo y dónde se juega

Fecha y hora : Domingo, 21 de septiembre de 2025 , a las 21:00 horas (hora peninsular española).

: Domingo, , a las (hora peninsular española). Estadio: Estadi Johan Cruyff (Barcelona). El Camp Nou sigue en obras, por lo que el Barça continúa disputando sus partidos como local en este recinto temporal.

Cómo ver el partido por TV y streaming

El encuentro se transmitirá en abierto y por plataformas digitales. Aquí va un resumen de las opciones principales en España (si estás en otro país, como México o EE.UU., avísame para ajustar):

Plataforma/Canal Detalles Disponibilidad Movistar+ LaLiga (canal 46) Transmisión en directo por TV. Incluye narración en español y análisis pre/post partido. Suscripción Movistar+ (paquete fútbol). Movistar+ LaLiga HDR Versión en alta definición para suscriptores premium. Solo para clientes con decodificador compatible. DAZN (vía HBO Max) Streaming online en vivo. Requiere el «Plan HBO Max DAZN» para ver todos los partidos de LaLiga que emita DAZN. App de HBO Max o web; suscripción mensual. LaLiga TV Bar Opción para bares y locales públicos. En establecimientos adheridos.

Nota: Si no tienes suscripción, puedes optar por pases por partido en DAZN. Verifica la disponibilidad en tu región, ya que en Latinoamérica podría variar (por ejemplo, ESPN o Disney+ en algunos países).

Pronósticos y análisis previo

El Barcelona, como campeón vigente de LaLiga y dirigido por Hansi Flick, llega en gran forma: invicto en lo que va de temporada, con un ataque letal (líder en goles anotados) y al acecho del Real Madrid en la tabla. Sin embargo, el Getafe de José Bordalás es un rival rocoso, conocido por su defensa férrea (una de las mejores de la liga, con pocos goles encajados) y un inicio sólido, soñando con clasificar a competiciones europeas por primera vez desde 2020.