El Real Madrid le endosa un 2-0 cómodo al Espanyol y sigue líder de La Liga

La tarde del 20 de septiembre de 2025 deja otra postal para el álbum de la Liga: Militao volvió a ser el superhéroe inesperado, Mbappé se apunta otro tanto a su colección y el Real Madrid sigue ganando partidos casi sin despeinarse.

El Espanyol, que llegaba con la ilusión de plantar cara, acabó siendo mero espectador de una función que tuvo más de monólogo blanco que de duelo abierto.

El Santiago Bernabéu ya sueña con otra Liga, mientras en el resto de la Liga se preguntan cómo frenar a un equipo que, incluso sin apretar el acelerador, parece no tener rival.

A día de hoy, 20 de septiembre de 2025, el Santiago Bernabéu vivió uno de esos goles que justifican el precio de la entrada y hasta la subida del abono.

Éder Militao, central de profesión y goleador ocasional, firmó un auténtico obús desde 31 metros que se coló por la escuadra de Dmitrovic, dejando a la grada boquiabierta y a la defensa del Espanyol preguntándose si no habría un poco de trampa en ese cañón.

No es menor el contexto: Militao regresaba tras dos temporadas marcadas por las lesiones, especialmente la pesadilla de las roturas de ligamento. Su regreso a este nivel, con galones y liderazgo, se antoja fundamental para un Madrid que quiere dominar en España y Europa. El propio Bernabéu, que empezaba a impacientarse ante el juego plano de los suyos, estalló en júbilo con el misil del brasileño, que cambió la dinámica de un partido hasta entonces espeso.

Mbappé no falta a su cita con el gol

El guion del partido parecía pedir una pizca de magia extra, y ahí emergió el de siempre. Kylian Mbappé, que ya suma goles como quien colecciona cromos, aprovechó un balón suelto en el área para sentenciar el partido y dejar claro que la Liga tiene dueño provisional y probablemente definitivo. El francés, que vive su primera temporada como blanco, ya ha demostrado que no necesita adaptación: su voracidad y su facilidad para encontrar portería son la mejor garantía para Xabi Alonso.

Por cierto, las casas de apuestas ya ni se molestan en ponerle cuota a que Mbappé marque en el Bernabéu. El francés está convertido en una especie de seguro de vida para el Real Madrid, y cada gol suyo parece un déjà vu para la afición rival.

El Madrid gana sin forzar la máquina

Hay partidos que se ganan por insistencia, por empuje o por genialidad. El de hoy fue de esos en los que el Real Madrid se impuso sin necesidad de exhibir su mejor fútbol, ni de sudar más de la cuenta. El equipo de Xabi Alonso, que apostó por un once con rotaciones tras la Champions, se permitió dosificar esfuerzos y jugar a ritmo de entrenamiento durante buena parte del choque. La superioridad técnica e individual fue suficiente para doblegar a un Espanyol que, tras un buen arranque de Liga, se topó con la realidad de visitar Chamartín.

El Espanyol, eso sí, no fue ni la sombra de ese equipo combativo de jornadas anteriores. La presión alta se diluyó tras el primer gol y el segundo fue la puntilla psicológica. Ni siquiera los cambios de Agirre lograron inquietar a un Lunin que vivió una tarde plácida, de esas que dan para pensar en la cena antes de tiempo.

El regreso de Jude Bellingham: buenas noticias para el mediocampo

Entre los detalles positivos para el madridismo, el regreso de Jude Bellingham tras su lesión fue recibido con una ovación cerrada. El inglés, clave en el arranque de temporada, volvió a pisar el césped y aportó esa mezcla de energía, llegada y pausa que tanto gusta a la grada. Su estado físico, todavía lejos del cien por cien, invita a pensar que el Madrid tendrá aún más pólvora en las próximas jornadas.

Radiografía del partido: estadísticas y sensaciones

El Real Madrid dominó la posesión (67%), disparó 14 veces (6 a puerta) y apenas concedió ocasiones. El Espanyol, por su parte, solo inquietó a balón parado. El dato más revelador: ningún jugador perico remató entre los tres palos en la segunda parte.

La clasificación, tras cinco jornadas, deja a los blancos en lo más alto, con pleno de victorias y una defensa cada vez más sólida. El Espanyol, tras su buen inicio, sufre su primer revés serio, aunque su objetivo sigue siendo la permanencia.

¿Y ahora qué? Pronósticos y próximos retos

El Real Madrid afronta ahora una semana tranquila antes de visitar al Betis, con la moral por las nubes y la enfermería vaciándose poco a poco. Las casas de apuestas ya lo sitúan como principal favorito al título, y la sensación general es que, salvo cataclismo, los blancos mandan en la Liga con puño de hierro. El Espanyol, por su parte, buscará resarcirse en casa ante el Getafe, un partido que ya se antoja clave para no perder la inercia positiva del arranque.

Curiosidades y datos para coleccionistas