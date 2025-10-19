El Real Madrid sobrevive al Getafe más bronco con un gol de Mbappé y sigue liderando LaLiga

A dos faltas por minuto.

Y de las guarras, de las que incluyen golpe, puntapié y agarrón.

Y el árbitro a por uvas casi hasta el final.

No habían transcurrido ni treinta minutos en el Coliseum Alfonso Pérez este 19 de octubre de 2025, cuando el ambiente ya era el de una olla a presión.

El Getafe, fiel a su fama de equipo complicado y aguerrido, puso a prueba la resistencia física y mental del Real Madrid, que necesitaba urgentemente los tres puntos para mantener el liderato tras la ajustada victoria del Barcelona en la jornada anterior.

El encuentro comenzó con una intensidad desbordante.

El Getafe salió decidido a engorrinar el partido, cortando el juego con faltas de todo tipo, sin complejos ni temor a las consecuencias.

A medida que avanzaban los minutos, el partido se transformó en un festival de interrupciones, donde el balón pasaba más tiempo parado que en juego efectivo.

El árbitro tuvo que emplearse a fondo para restablecer el orden ante la avalancha de entradas y reclamaciones por parte del equipo local.

GOL DE KYLIAN MBAPPÉ, ASISTENCIA DE ARDA GÜLER!!!! VAMOSSSSSS GETAFE 0-1 REAL MADRID pic.twitter.com/yE3FYEwlJu — MT2 (@madrid_total2) October 19, 2025

Fútbol de combate y dos expulsiones que marcaron el rumbo

El guion estaba claro: el Getafe apostó por la fuerza y la fricción, acumulando tarjetas a un ritmo alarmante. Las faltas se sucedieron, algunas casi al borde de lo antideportivo, hasta que llegó la primera expulsión. Álex Sancris, tras una falta dura, vio su segunda amarilla y dejó a los azulones con diez jugadores, lo que encendió aún más los ánimos en las gradas y en el banquillo local.

A pesar de la inferioridad numérica, el Getafe mantuvo su plan inicial. Continuó incurriendo en faltas, con jugadores como Femenía y Djené jugando al límite del reglamento. La segunda roja llegó para Nyom tras una entrada desmedida, obligando a los locales a hacer un ejercicio de resistencia con solo nueve hombres sobre el césped. Entre empujones, protestas y un cronómetro corriendo hacia el final, el Real Madrid encontró aún más dificultades para desplegar su juego.

Mbappé, una aparición estelar en el barro

Cuando todo parecía indicar que el partido acabaría sin goles, apareció Kylian Mbappé. El francés, quien había estado luchando en medio de una batalla intensa, aprovechó un pase de Arda Güler para marcar el único gol del encuentro con un derechazo imparable al ángulo superior. Una definición digna de un auténtico crack mundial.

Este tanto supuso una liberación para los blancos y una pesada carga para un Getafe que, con solo nueve jugadores en el campo, se veía obligado a soñar con empatar mediante balones parados o alguna contra aislada. Mbappé demostró nuevamente que es el hombre indicado para los partidos importantes y los contextos adversos.

El Madrid, líder gracias al oficio y la paciencia

Con esta victoria, el Real Madrid suma tres puntos valiosos en uno de esos partidos que no enamoran pero sí son cruciales para ganar campeonatos. Este triunfo les permite seguir una jornada más en lo alto de la tabla con 21 puntos tras 8 partidos jugados, manteniendo así la presión sobre un Barcelona que no afloja. La capacidad del equipo para soportar un juego tan brusco como este, evitar lesiones serias y aprovechar la calidad diferencial de su estrella deja al conjunto dirigido por Xabi Alonso bien posicionado antes del inminente Clásico.

Para el Getafe, esta derrota deja un sabor amargo. Mostró su versión más combativa y dura pero terminó frustrado y con dos jugadores expulsados; esto pone de manifiesto que la línea entre intensidad y descontrol es extremadamente fina.

El partido en cifras:

Más de 35 faltas señaladas entre ambos equipos.

2 expulsados por parte del Getafe (Álex Sancris y Nyom).

6 tarjetas amarillas mostradas; la mayoría fueron para los locales.

Solo un tiro a puerta del Getafe durante todo el encuentro.

Mbappé se convierte en máximo goleador de LaLiga con 9 tantos.

La otra cara del espectáculo: lo que no cuentan las crónicas

A pesar del triunfo, el Madrid vivió más de un susto durante el partido. Vinicius, quien ingresó en la segunda parte, sufrió varias entradas duras que le llevaron a pedir asistencia médica; aunque finalmente terminó sin consecuencias graves. La afición del Coliseum mostró su hostilidad hacia los grandes durante todo el encuentro; pitos y cánticos subidos de tono resonaron durante los 90 minutos.

En los banquillos también hubo tensión: Xabi Alonso y Bordalás intercambiaron algunos rifirrafes verbales reflejo del clima caldeado vivido en cada jugada. El técnico de Tolosa trataba de mantener la calma entre sus jugadores mientras Bordalás protestaba cada decisión arbitral como si le fuera la vida en ello.

Pronóstico y apuestas: ¿Hasta cuándo durará la racha blanca?

Con esta victoria bajo el brazo, el Real Madrid sigue siendo líder e irá lanzado hacia el Clásico programado para la próxima jornada. Las casas de apuestas lo posicionan como favorito para revalidar su título; sin embargo, la exigencia física derivada de partidos como este podría pasar factura más adelante en la temporada. Por su parte, aunque el Getafe permanece instalado en una zona tranquila dentro de la tabla clasificatoria, tendrá que corregir su tendencia hacia la indisciplina si quiere evitar sorpresas desagradables en la segunda vuelta.

Curiosidades y datos sorprendentes

El Real Madrid ha vencido en sus últimos ocho encuentros ligueros ante el Getafe sin encajar gol alguno en cinco de ellos.

Kylian Mbappé acumula ya 9 goles en LaLiga superando así a Lewandowski y Gerard Moreno.

Hasta ahora, el Getafe ha recibido cuatro expulsiones esta temporada; es un récord negativo dentro de esta categoría.

El Coliseum Alfonso Pérez es actualmente uno de los estadios donde menos goles reciben los equipos locales; esto pese al resultado registrado hoy.

La última victoria del Getafe ante el Madrid se remonta a 2022; desde entonces han conseguido marcar solo dos goles frente a ellos.

Arda Güler es ahora reconocido como el jugador más joven en dar asistencia esta temporada vistiendo los colores del Real Madrid.

Nada como una tarde marcada por un fútbol intenso para recordar que en LaLiga sobrevivir también puede ser sinónimo de éxito.