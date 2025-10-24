NBA, mafia y apuestas ilegales: más de 30 detenidos por el FBI, incluidos Billups (DT de Portland) y Rozier (base de Miami)

El 24 de octubre de 2025, la NBA se vio envuelta en un torbellino mediático que ha reavivado viejas preocupaciones sobre apuestas y corrupción.

Chauncey Billups, exjugador y actual entrenador de los Portland Trail Blazers, junto a Terry Rozier, estrella de los Miami Heat, fueron arrestados junto a más de 30 personas en una operación que sacude las bases del baloncesto profesional y su relación con las mafias del juego ilegal.

La investigación, dirigida por el FBI, ha destapado dos grandes esquemas: uno enfocado en apuestas deportivas manipuladas gracias a información privilegiada sobre la NBA, y otro vinculado a partidas de póker amañadas a nivel nacional.

La magnitud del fraude es alarmante: decenas de millones de dólares han sido movidos mediante engaños, blanqueo de capitales, extorsión y apuestas ilegales en un entramado que abarca once estados estadounidenses.

Cómo funcionaba la trama: la información es poder (y dinero)

El funcionamiento del esquema era tanto ingenioso como inquietante. Los involucrados, incluyendo jugadores y entrenadores tanto activos como retirados, proporcionaban datos cruciales sobre su rendimiento o disponibilidad para partidos específicos. Por ejemplo, Rozier alertó a sus cómplices criminales sobre su salida anticipada de un partido por una supuesta lesión, lo que permitió a la red apostar en contra de sus propias estadísticas y obtener beneficios sustanciales.

No se trataba solo de manipular partidos; también se aprovechaba la falta de transparencia en la información interna. Las apuestas, mayormente sobre el rendimiento individual de los jugadores (prop bets), se realizaban tanto en plataformas online como en casinos físicos. Para eludir las restricciones legales y maximizar ganancias, la red empleaba a «straw bettors», personas que apostaban en nombre de la organización.

Un golpe a la credibilidad: antecedentes y consecuencias

La NBA no es ajena a escándalos relacionados con las apuestas. En los años 2000, el caso de Tim Donaghy, un árbitro que amañó partidos, ya había dejado una marca indeleble en la reputación de la liga. Sin embargo, esta vez la situación es más grave: hay jugadores y entrenadores implicados directamente, conexiones con mafias organizadas y una investigación federal que promete desvelar más detalles.

Las repercusiones podrían ser devastadoras. Aparte de las posibles condenas penales, la NBA enfrenta una crisis de confianza que podría afectar su audiencia e influir negativamente en el mercado de las apuestas legales, cada vez más relevante en Estados Unidos. El comisionado Adam Silver ha asegurado «tolerancia cero», aunque medir el daño a la imagen resulta complicado en este momento.

El papel de las mafias: ¿quién mueve los hilos?

La operación ha revelado vínculos directos entre organizaciones criminales y el baloncesto profesional. Los delincuentes no solo se beneficiaban con las apuestas; también utilizaban esos fondos para financiar otras actividades ilícitas como blanqueo y extorsión. Este caso evoca grandes escándalos deportivos del pasado, como aquellos del fútbol italiano donde la Camorra tenía influencia directa en los vestuarios.

Pronósticos y apuestas: incertidumbre en el futuro inmediato

Con la investigación aún desarrollándose, los mercados de apuestas están convulsionando. Las casas legales han suspendido temporalmente las apuestas relacionadas con los equipos y jugadores implicados. Los analistas anticipan una caída en la confianza del público junto con un endurecimiento normativo respecto a las apuestas deportivas. Aunque los partidos continúan programados, el ambiente dentro de los pabellones ha cambiado drásticamente; cada jugada es analizada al detalle y cualquier lesión inesperada despierta suspicacias.

Curiosidades del caso y sus protagonistas

Chauncey Billups fue nombrado MVP de las Finales en 2004; su reputación como entrenador era intachable hasta este incidente.

fue nombrado MVP de las Finales en 2004; su reputación como entrenador era intachable hasta este incidente. Terry Rozier estaba teniendo una temporada excepcional con Miami Heat antes de su arresto.

estaba teniendo una temporada excepcional con Miami Heat antes de su arresto. El uso de «straw bettors» evoca técnicas mafiosas clásicas utilizadas en Las Vegas durante los años 80.

La investigación comenzó tras un informe anónimo presentado en 2022; sin embargo, no fue hasta 2025 cuando el FBI reunió pruebas concluyentes.

En las apuestas manipuladas predominaban las estadísticas individuales; estas son mucho más difíciles de detectar para los reguladores.

Antiguos jugadores como Damon Jones también han sido mencionados; sin embargo, su grado de implicación sigue bajo investigación.

Según estimaciones del FBI, la red habría obtenido al menos 40 millones de dólares en ganancias ilícitas.

en ganancias ilícitas. La NBA podría endurecer sus controles internos y reforzar su vigilancia sobre las apuestas durante los próximos meses.

En este espectáculo donde lo inesperado forma parte del juego, el baloncesto profesional enfrenta un nuevo reto: demostrar que más allá del entretenimiento hay ética y transparencia perennes que dignifican al deporte.