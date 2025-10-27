Despedida a José Manuel Ochotorena, el guardián silencioso del fútbol español

La triste noticia del fallecimiento de José Manuel Ochotorena ha dejado una profunda huella en el ámbito del fútbol. A los 64 años y tras lidiar con una larga enfermedad, este emblemático portero y entrenador de guardametas nos dejó este domingo en Valencia, la ciudad donde vivió su esplendor profesional y dejó una marca imborrable como formador de porteros. Su carácter reservado fuera de las cámaras contrasta con la magnitud de su legado, que se extiende desde los banquillos de Mestalla hasta las hazañas históricas de la selección nacional.

Nacido en San Sebastián el 16 de enero de 1961, Ochotorena hizo su debut en Primera División con el Real Madrid durante la huelga de futbolistas de 1982. Rápidamente se hizo con títulos significativos en el club blanco, aunque siempre permaneció en la sombra de figuras como Miguel Ángel y posteriormente Paco Buyo. Su gran oportunidad llegó en 1988 al fichar por el Valencia CF, donde disfrutó de sus mejores años como profesional, logrando el Trofeo Zamora al ser el portero menos goleado y defendiendo la meta durante la primera mitad de los años noventa.

La trayectoria del vasco estuvo marcada por una admirable resiliencia. Después de finalizar su carrera futbolística en Tenerife y Logroñés, regresó a Mestalla para comenzar una nueva etapa como preparador de porteros. Desde 2001, bajo la confianza de entrenadores como Rafa Benítez, fue fundamental en el desarrollo de arqueros como Santiago Cañizares, Diego Alves o Giorgi Mamardashvili. Su influencia trascendió las fronteras del club: en la selección española, Ochotorena formó parte del equipo técnico que logró conquistar la Eurocopa 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012, además de participar en otros torneos internacionales.

El fútbol español se despide así de un pilar esencial en la formación de guardametas. Desde el Valencia le consideran «leyenda del club» y resaltan su «huella imborrable» en la historia del equipo. La Real Federación Española de Fútbol ha expresado sus condolencias por su partida. Vicente del Bosque, seleccionador nacional durante uno de los mayores triunfos históricos, ha comentado: “La pérdida de Ochotorena evidencia que fue un compañero entrañable, alguien que fortalecía al grupo y que con su discreción aportaba conocimientos para que fuéramos los mejores”.

Siempre en nuestro recuerdo 🦇 Descansa en paz, José Manuel Ochotorena#EternOchotorena pic.twitter.com/naRr1TAHQp — Valencia CF (@valenciacf) October 27, 2025

Las muestras de cariño y reconocimiento hacia él no han cesado. Andrés Palop, portero que compartió vestuario con él, expresó: «Nunca te voy a olvidar José Manuel Ochotorena. Sin ti nada habría sido posible. Descansa en Paz amigo». Giorgi Mamardashvili, actual guardameta del Liverpool, también agradeció públicamente su apoyo durante su etapa formativa.

El impacto que tuvo Ochotorena va más allá de los títulos; se refleja también en la calidad técnica y humana que inculcó a quienes pasaron por sus manos. En el Valencia, su récord de partidos consecutivos en Liga (59) y el respeto ganado entre varias generaciones son prueba irrefutable de su compromiso y profesionalidad. En lo que respecta a la selección nacional, sus métodos fueron clave para consolidar una generación dorada con arqueros destacados como Iker Casillas, Víctor Valdés o Pepe Reina.

El Club Valencia CF ha anunciado la organización de actos conmemorativos para honrar su figura. Asimismo, la Real Federación Española ha hecho llegar sus condolencias a familiares y seres queridos. El fútbol español rinde homenaje a un referente ineludible que contribuyó significativamente a la evolución del puesto bajo palos.

El legado que deja perdurará entre aquellos que aprendieron bajo su guía a vivir el fútbol con humildad y rigor. La despedida a José Manuel Ochotorena es también un tributo a todos esos guardianes silenciosos que engrandecen nuestro deporte desde las sombras.