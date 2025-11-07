Cuándo, cómo y dónde ver por TV el Barcelona vs Real Madrid de la Euroliga de baloncesto de Euroliga

Hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, el Palau Blaugrana se transforma en el centro neurálgico del baloncesto europeo con un esperado Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid.

Esta jornada 9 de la fase regular de la Euroliga nos ofrece un enfrentamiento que va más allá de lo deportivo: rivalidad histórica, un ambiente vibrante y una buena dosis de incertidumbre que ni los guionistas más talentosos podrían manejar mejor.

Los dos equipos llegan con trayectorias muy diferentes.

El Barça, dirigido por Joan Peñarroya, ocupa actualmente la octava posición (5 victorias y 3 derrotas).

Los azulgrana han mostrado irregularidad en casa y su pabellón sigue en obras, lejos de su capacidad óptima. Buscan consolidar una plantilla donde destacan nuevos fichajes como Will Clyburn y Tornike Shengelia, este último siendo el máximo anotador ante UCAM Murcia y una amenaza interior para los madridistas.

La incógnita sobre la participación de Shengelia añade un toque extra a la previa, al igual que el posible regreso de Nicolás Laprovittola, una pieza clave en la dirección del juego.

Por su parte, el Real Madrid, bajo la dirección de Sergio Scariolo, llega noveno en la clasificación con 4 victorias y 4 derrotas, todas ellas fuera de casa.

Sin embargo, los blancos llegan a Barcelona tras haber disputado su mejor partido hasta ahora frente al Fenerbahce (84-58), lo que ha elevado su moral gracias a una racha impresionante: ocho Clásicos consecutivos ganados desde abril de 2024, abarcando todas las competiciones oficiales.

La baja por lesión de Chuma Okeke limita las opciones de rotación para Scariolo, pero la experiencia del banquillo merengue suele brillar en noches tan intensas como esta.

Horario, TV y cómo seguirlo desde casa… o donde sea

El encuentro comenzará a las 20:30 (hora peninsular española)—19:30 en Canarias—cuando todavía habrá algo de luz sobre Barcelona, aunque la noche ya habrá caído sobre el resto del continente. Con un aforo reducido a 7.585 espectadores (no cumple con la normativa Euroliga que exige al menos 10.000, pero sigue vigente una moratoria), el Palau Blaugrana promete vibrar como en sus mejores días.

Para seguir el partido en directo:

Televisión: Movistar Plus+, canal M7 (Movistar Deportes), con narradores como David Carnicero y Amaya Valdemoro entre otros habituales del micrófono.

Movistar Plus+, canal M7 (Movistar Deportes), con narradores como David Carnicero y Amaya Valdemoro entre otros habituales del micrófono. Streaming: Disponible a través de Movistar Plus+ (app o web) para suscriptores. También se puede seguir mediante la app oficial de la Euroliga, aunque la transmisión principal en España será por Movistar.

Si surge algún problema técnico, siempre se puede recurrir al minuto a minuto online en medios digitales deportivos o escuchar las emociones narradas por radio para los que prefieren vivirlo a viva voz.

Un escenario histórico… y en plena transformación

El Palau Blaugrana, inaugurado en 1971 y con mucha historia a sus espaldas, sigue siendo el hogar del Barça Basket. Sin embargo, la Euroliga presiona al club para que avance en los planes para construir un nuevo pabellón acorde a las exigencias actuales: mínimo 10.000 asientos. Por desgracia, el proyecto aún está atascado y no se espera que esté listo antes de 2032. Mientras tanto, la magia del Palau—con su aforo limitado y ambiente caldeado—sigue siendo un arma poderosa para los locales.

Claves tácticas y jugadores destacados

El enfrentamiento no solo se decide sobre la pista; también hay estrategias desde los banquillos.

Peñarroya subraya la importancia del control emocional y una defensa intensa. En cambio, Scariolo busca imponer su ritmo aprovechando la experiencia acumulada por sus jugadores.

El duelo interior entre Edy Tavares y Willy Hernangómez puede ser crucial, así como el acierto desde el perímetro por parte de Hezonja, Musa y un Laprovittola que podría cambiar las tornas si está en forma.

El Barça cuenta con uno de los mejores ataques de la Euroliga (86,6 puntos por partido) y destaca también por su efectividad desde el triple (39,7%). Su objetivo será abrir espacios y correr rápido. El Madrid presume de tener una sólida defensa (79,9 puntos encajados) además de esa racha ganadora contra sus eternos rivales que intimida a cualquiera.

El morbo de las apuestas y pronósticos

Las casas de apuestas no son muy arriesgadas esta vez; le dan ligera ventaja al Real Madrid con un 60% de probabilidades frente al 40% del Barça. Y no es para menos: los blancos han ganado los últimos ocho Clásicos seguidos. No obstante, muchos expertos advierten que todas las rachas están hechas para romperse; además, el Palau es uno de esos lugares donde cualquier cosa puede suceder. La cuota para una victoria azulgrana ronda el 2,10 mientras que para el Madrid baja hasta el 1,75—números que invitan a ser cautelosos e incluso a buscar amuletos si eres supersticioso.

¿Quién tiene el control en este Clásico?

El balance histórico es realmente impresionante: han tenido lugar 342 enfrentamientos oficiales hasta ahora; el Barça ha ganado 172 veces mientras que el Madrid cuenta con 170 triunfos. Este equilibrio es tal que cada encuentro parece escrito sobre una hoja en blanco. Desde aquel primer Clásico en 1942 hasta hoy, cada generación ha dejado su huella en esta rivalidad que define no solo el baloncesto español sino también europeo.

Curiosidades para disfrutar del Clásico

El Palau Blaugrana es uno de los pocos recintos europeos que no cumple con el aforo mínimo exigido por la Euroliga; sin embargo, siguen concediendo moratorias… al menos por ahora.

El Real Madrid ha logrado ganar los últimos ocho Clásicos; una racha sin precedentes en tiempos recientes.

La rivalidad entre Barça y Madrid también tiene historia en baloncesto casi tan antigua como en fútbol: su primer enfrentamiento fue hace más de ocho décadas, en 1942.

Si hoy vence el Barça igualará su historial contra los madridistas a 172 triunfos.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Will Clyburn y Tornike Shengelia quienes han aportado frescura al ataque azulgrana esta temporada.

El último Clásico disputado en Euroliga dentro del Palau terminó tras dos prórrogas (90-97 favorable al Madrid).

El nuevo Palau Blaugrana debería resolver todos estos problemas relacionados con aforo y modernización; sin embargo, no se espera que esté listo antes del año 2032… si es que alguna vez llega esa fecha.

La Euroliga exige un mínimo de asientos fijado en 10.000; mientras tanto, el Palau se queda corto con sus actuales 7.585 asientos disponibles. Tradición versus modernidad; así juega también la burocracia su propio partido .

Para ver este emocionante encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus+ o consultar online las principales páginas deportivas .

En este Clásico nunca hay certezas: lo único seguro es que habrá emoción desbordante, polémica asegurada y quizás hasta algo del mejor baloncesto posible. Como diría un veterano aficionado del Palau: “prepárense para cualquier cosa… excepto para aburrirse”.