Euroliga de Baloncesto: Valencia Basket se impone en una batalla titánica al Estrella Roja

El 21 de noviembre de 2025 quedará grabado en la memoria de los seguidores del baloncesto taronja.

En una Euroliga donde cada triunfo es fundamental, Valencia Basket logró vencer al Estrella Roja en el Roig Arena por un ajustadísimo 76-73, en un encuentro que tuvo de todo: cambios de liderazgo, tensión, errores, triples y una última jugada digna de una película de suspense.

El equipo dirigido por Pedro Martínez alcanza así un balance de 7-5 y sigue sin conocer la derrota como local ante su afición, un hecho que empieza a adquirir tintes legendarios.

Pero para lograrlo, tuvieron que esforzarse al máximo frente a un Estrella Roja que llegó a Valencia como segundo clasificado y demostró ser uno de los equipos revelación de esta temporada.

Elementos clave del partido: defensa, triples y mucho sufrimiento

El choque comenzó con ambos equipos lanzados desde el perímetro.

De las primeras seis canastas, cinco fueron triples, con Matt Costello, Kameron Taylor y Jean Montero mostrando su puntería para los locales, mientras que Codi Miller-McIntyre mantenía a los serbios con una racha inicial impresionante (11 puntos en los primeros seis minutos). El primer cuarto concluyó con empate a 26 y la sensación de que ninguno estaba dispuesto a ceder.

En el segundo cuarto, las defensas se intensificaron y la efectividad disminuyó. Fue entonces cuando los valencianos mostraron su versión más sólida, con recuperaciones rápidas que les permitieron abrir la primera ventaja significativa del partido (40-32, min. 17). Omari Moore y Badio realizaron acciones cruciales, mientras que la defensa local limitó al Estrella Roja a solo 13 puntos en ese cuarto.

Al llegar al descanso, el marcador lucía un alentador 49-39 para los de la Fonteta, gracias a los 21 puntos generados tras pérdidas del rival, lo que refleja el buen nivel defensivo del equipo dirigido por Pedro Martínez.

Un tercer cuarto emocionante y un final para corazones fuertes

Nada más reanudarse el juego, el Estrella Roja demostró por qué es uno de los equipos más físicos y competitivos de la Euroliga. Un parcial de 3-12 en apenas tres minutos, con cuatro jugadores distintos sumando puntos, devolvió la igualdad al marcador (52-51, min. 24) y llevó a Martínez a solicitar tiempo muerto para detener la hemorragia.

La respuesta fue algo tibia. Los serbios llegaron incluso a ponerse por delante y el partido entró en una fase de máxima igualdad y tensión. El tercer cuarto terminó con empate a 60 y la sensación palpable de que cualquier detalle podría decidir el encuentro.

En el último periodo, los nervios se hicieron presentes en ambos equipos. Josep Puerto anotó un triple vital a falta de cuatro minutos para mantener la ventaja (69-65), pero el Estrella Roja nunca se rindió bajo el mando de Moneke y Miller-McIntyre. El desenlace fue pura supervivencia baloncestística: imprecisiones, fallos desde la línea de tiros libres y una última posesión para los serbios que no supieron aprovechar tras dos tiempos muertos solicitados por Sasa Obradovic. Finalmente, Costello convirtió el tiro libre decisivo mientras que Miller-McIntyre falló el triple desesperado que podría haber llevado el partido a tiempo extra.

Protagonistas y datos destacados

Brancou Badio fue el máximo anotador local con 16 puntos y un triple crucial en los momentos decisivos.

fue el máximo anotador local con 16 puntos y un triple crucial en los momentos decisivos. Codi Miller-McIntyre mantuvo al Estrella Roja en juego aunque erró en momentos clave.

mantuvo al Estrella Roja en juego aunque erró en momentos clave. Valencia Basket forzó 21 puntos tras pérdidas del rival durante la primera mitad, algo fundamental para el desarrollo del encuentro.

forzó 21 puntos tras pérdidas del rival durante la primera mitad, algo fundamental para el desarrollo del encuentro. El conjunto taronja continúa invicto como local en esta edición de la Euroliga.

El Estrella Roja sufrió las consecuencias del cansancio debido a lesiones y una rotación corta.

Jugador Puntos Rebotes Asistencias Brancou Badio 16 2 1 Matt Costello 12 7 2 Jean Montero 13 3 3 C. Miller-McIntyre 18 5 6 Chima Moneke 10 8 1

Contexto y lo que está por venir

El Valencia Basket ha demostrado su capacidad para sobreponerse ante rivales exigentes. La Euroliga se encuentra cada vez más igualada; exige que los equipos estén listos para partidos donde tanto calidad como físico se equilibran, siendo además crucial contar con el apoyo del público. Los hombres dirigidos por Pedro Martínez han convertido el Roig Arena en su fortaleza; cada victoria ante equipos como el Estrella Roja refuerza su lucha por alcanzar los playoffs.

Por otro lado, aunque sufrieron una derrota amarga, el Estrella Roja ha dejado claro que no se rendirá fácilmente. La acumulación de lesiones junto con una carga excesiva sobre sus jugadores clave está empezando a pasar factura; sin embargo, su competitividad permanece intacta. Será interesante ver cómo manejan su desgaste físico en las próximas semanas, donde cada jornada será una nueva prueba.

De cara al futuro inmediato, las predicciones colocan a Valencia Basket en una posición favorable para consolidarse entre los ocho primeros clasificados; no obstante, hay que recordar que la Euroliga no da tregua. Las apuestas sitúan al equipo taronja como favorito para su próximo encuentro en casa; sin embargo, como hemos visto hoy nada está garantizado.

Curiosidades sobre la noche y este duelo

El Roig Arena vivió una de las mejores asistencias de la temporada; se respiraba ambiente de playoff pese a ser noviembre.

Nikola Kalinic , exjugador taronja, recibió tanto aplausos como silbidos mientras participaba intensamente.

, exjugador taronja, recibió tanto aplausos como silbidos mientras participaba intensamente. Junto con otros dos equipos más, Valencia Basket es uno de los pocos invictos como local esta temporada en Euroliga.

es uno de los pocos invictos como local esta temporada en Euroliga. Durante este encuentro hubo hasta 17 cambios liderando el marcador; muestra clara de lo parejo del enfrentamiento.

En sus últimos cinco encuentros entre ambos disputados en Valencia, los taronja tienen un balance favorable de 3 victorias frente a dos derrotas.

Badio logró su mejor marca anotadora hasta ahora en Euroliga con Valencia.

logró su mejor marca anotadora hasta ahora en Euroliga con Valencia. El Estrella Roja finalizó el partido utilizando solo ocho jugadores durante más de diez minutos cada uno debido a lesiones.

La oportunidad fallida por parte de Miller-McIntyre que pudo haber forzado prórroga fue descrita en redes sociales como “el suspense del año”.

El baloncesto ofrece noches así: intensas, llenas de emoción e historia épica. Y hasta ahora, Valencia Basket continúa escribiendo su propia narrativa dentro de esta apasionante Euroliga 2025-26.