Euroliga: El Real Madrid de Tavares y Garuba arrasa al Barça en el clásico

El enfrentamiento entre Real Madrid y Barça tuvo lugar el 16 de enero de 2026, en la jornada 22 de la Euroliga, y los blancos brindaron una exhibición de baloncesto sólido que dejó a su eterno rival con solo 61 puntos.

Doce días después de haber caído 105-93 ante los culés en el Palacio de Deportes por la ACB, los hombres de Sergio Scariolo dieron la vuelta a la situación con una noche perfecta: defensa férrea, dominio en los rebotes y un banquillo que respondió a la altura. Edy Tavares y Usman Garuba, piedras angulares del equipo, se convirtieron en los verdugos, sumando entre ambos 27 puntos y ahogando cualquier intento de reacción blaugrana.

El Movistar Arena vibró con 11.398 espectadores que aclamaron a Tavares, quien fue recientemente reconocido como el máximo reboteador histórico de la Euroliga con 2.016 capturas.

El secreto del triunfo estuvo en el control del rebote, donde los madrileños dominaron con un 36-28, además de una defensa que limitó al equipo dirigido por Xavi Pascual a un escaso 39% en tiros triples y varios errores desde la línea de tiros libres.

La preparación del duelo por parte de Scariolo fue impecable durante una semana sin desplazamientos, lo que se hizo evidente: el equipo no cedió ni un cuarto, anotando parciales de 21-14, 22-17, 20-16 y 17-14.

Garuba brilló con sus 16 puntos, mates espectaculares y triples inesperados, mientras que Tavares seguía rompiendo aros y bloqueando como un auténtico gigante. Junto a ellos, contribuyeron también Deck (12), Hezonja (12) y Lyles (9) para lograr una victoria que iguala los balances en 14-8, pero coloca al Madrid por delante gracias al average particular. En el banquillo, Pascual se desesperaba al ver cómo su equipo, que llegaba con dos triunfos seguidos, se desmoronaba ante la intensidad blanca.

Un Clásico de redención con sabor a revancha

Hace apenas doce días, el 4 de enero, el Barça había humillado al Real Madrid en la ACB, anotando nada menos que 105 puntos en el Palacio; un resultado doloroso por su espectacularidad ofensiva. Los culés, liderados entonces por un letal Punter, habían explotado tanto el perímetro como el rebote ofensivo. Sin embargo, todo cambió en el Movistar Arena. Los blancos se mostraron invictos en casa con nueve victorias en diez partidos y ampliaron su racha europea: tres triunfos previos ante Dubai, Asvel y Maccabi. La estrategia de Scariolo, basada en rotaciones inteligentes —sentando a Abalde durante el tercer cuarto para introducir dos bases— resultó clave para desbloquear el juego. El resultado fue un parcial devastador de 10-0 que dejó el marcador en 55-40 y desvaneció cualquier esperanza visitante.

El conjunto culé intentó reaccionar con un quinteto más físico: alineando a Shengelia, Willy Hernangómez y Vesely junto a Brizuela (13 puntos, máximo anotador culé) y Laprovittola (12). Pero fallaron en aspectos cruciales: desde la línea de tiros libres (con errores por parte de Shengelia, Willy y Satoransky) y desde más allá del arco (solo un pobre 39% colectivo). La estrella habitual, Punter, se quedó estancado con solo tres puntos. Por su parte, Scariolo movió su banquillo introduciendo a jugadores como Maledon (6), haciendo entrar a Llull (2+1 épico) e incluso dando minutos a Len (2) hacia el final del partido para sellar una ventaja definitiva de 19 puntos. El equipo blanco no aflojó las riendas; así lo destacó su técnico: «Granitico, como pocas veces». Pascual observaba cómo su cuarta derrota en diecinueve partidos complicaba sus aspiraciones hacia los playoffs.

En el primer cuarto, fue Tavares quien abrió fuego con mates y tapones; un contundente comienzo que estableció un 8-2 inicial que dejó mudo al Barça. Con un descanso marcado por un marcador favorable de 43-31 tras triples de Campazzo y Deck llegó el tercer periodo donde Garuba amplió la ventaja a 63-47 gracias a sus mates y triples certeros; mientras Hezonja castigaba constantemente durante las transiciones. El último acto fue casi protocolario, donde Lyles y Deck asestaron desde fuera. Esta victoria no solo redime la derrota sufrida anteriormente sino que acerca al Madrid al liderato con Milán y Mónaco como próximos objetivos. El Barça sigue luchando pero sin puntería precisa; cada vez más presionado en esta Euroliga donde Madrid y Valencia empatan también con balance de 14-8.

Dominio interior y datos que hablan

Los números son claros: del festín ofensivo del Barça hace solo doce días pasaron a anotar solo 61 puntos esta vez; justo la mitad. En cuanto al rebote total (36-28), así como las asistencias blancas superaron ampliamente las cifras del rival que recuperó poco balón durante todo el encuentro. Aquí tienes una tabla resumen:

Jugador Equipo Puntos Rebotes Notas Usman Garuba Real Madrid 16 – Triple clave y mates determinantes Edy Tavares Real Madrid 11 Máximo Récord histórico: 2.016 rebotes Euroliga G. Deck Real Madrid 12 – Tres triples anotados D. Brizuela Barça 13 – Máximo anotador culé N. Laprovittola Barça 12 – Único jugador con ritmo

Scariolo alabó la preparación del encuentro: «Sin calendario frenético, fuimos claramente superiores». Por su parte Pascual lamentó esos fallos decisivos: «Son detalles que nos lastran». Con este triunfo bajo el brazo, el Madrid suma su cuarto Clásico consecutivo en la historia reciente de la Euroliga (incluyendo ese emocionante partido donde terminaron ganando por 92-101 en Palau), manteniéndose invicto ante su afición mientras adquiere sensaciones sólidas como candidato al título europeo. En cambio, el Barça (14-8) tropieza nuevamente mientras los blancos miran hacia arriba con cautela: ¿lograrán mantener este nivel competitivo dentro del exigente panorama europeo?

La ironía asoma entre líneas: Punter, ese killer temido por todos, reducido ahora a tres penaltis; Willy Hernangómez fallón desde la línea tras ser conocido por sus mates espectaculares… ¿Venganza o lección aprendida? Lo cierto es que este Real Madrid liderado por Tavares y Garuba ha dado respuesta sobre la pista dejando atrás lo sucedido aquella noche donde encajaron esos abrumadores105 puntos.

Curiosidades : Este encuentro ha consolidado a Edy Tavares como rey reboteador histórico de la Euroliga con sus impresionantes estadísticas. Por cuarta vez consecutiva se lleva la victoria el Madrid frente al Barça dentro del ámbito europeo; tres triunfos ya acumulados esta temporada. Garuba firmó un triple esquinero tan inesperado como explosivo que desató aplausos entre los aficionados. El Barça erró diez tiros libres sobre veintidós lanzamientos; mientras tanto Madrid mostró eficacia letal bajo los tableros. Un récord reciente para Clásicos fue establecido cuando se registraron nada menos que once mil trescientos noventa y ocho aficionados presentes.

:

Esta contundente victoria blanca deja entrever más duelos apasionantes para esta temporada donde cada partido cuenta.