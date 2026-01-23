Alcaraz arrolla al habilidoso Moutet y se mete en octavos del Open de Australia

Carlos Alcaraz ha vuelto a dejar claro por qué se encuentra en la cima del ranking mundial.

El español ha arrasado al francés Corentin Moutet en la tercera ronda del Open de Australia, logrando un contundente 6-2, 6-4 y 6-1 que dejó poco espacio para la esperanza del adversario.

En apenas dos horas y cinco minutos, el campeón de seis Grand Slams ha firmado una actuación sobresaliente que lo catapulta a los octavos de final en Melbourne, donde se enfrentará al estadounidense Tommy Paul.

El encuentro fue un auténtico espectáculo de tenis ofensivo, con Alcaraz exhibiendo todo su repertorio.

Carlos logró conectar 30 ganadores mientras que solo cometió 20 errores no forzados, rompiendo el servicio de Moutet en ocho ocasiones. Desde el primer juego, el número uno mundial marcó el ritmo del partido, rompiendo a 15 y estableciendo un 4-1 inicial que hacía presagiar una victoria aún más abultada.

No obstante, Moutet, conocido por su creatividad y sus arriesgados dropshots, logró reaccionar brevemente en el segundo set cuando Alcaraz cometió el error de dirigirse demasiado hacia el revés del zurdo. Aprovechando esa oportunidad, Moutet rompió el servicio dos veces seguidas para empatar a 3-3 en ese set; sin embargo, fue un espejismo. El murciano recuperó la concentración, cerró el segundo parcial con un saque al cuerpo y luego simplemente dominó en el tercero, ganando seis juegos consecutivos para sellar una victoria que no deja dudas sobre su estado físico.

Este triunfo representa un hito significativo en la trayectoria de Alcaraz: es su centésima victoria en Grand Slams, un número que lo empata con la leyenda Björn Borg tras haber disputado cien partidos en estos torneos. Además, ha extendido su racha a diez victorias consecutivas en Grand Slams, consolidándose como el favorito indiscutible para llevarse el título en Melbourne. Con solo 22 años, Alcaraz sigue persiguiendo su Grand Slam de carrera, habiendo triunfado ya en las tres superficies principales: cemento en el US Open (2022 y 2025), hierba en Wimbledon (2023-2024) y tierra batida en Roland Garros (2024-2025).

Su próximo rival será Tommy Paul, decimonoveno cabeza de serie, quien ha llegado a octavos sin ceder ni un solo set. El estadounidense derrotó a Alejandro Davidovich Fokina por 6-1 y 6-1 en su tercera ronda, continuando así su dominio histórico sobre el español con cinco victorias consecutivas.

Sin embargo, los números entre Alcaraz y Paul son claros: el murciano ha ganado cinco de sus siete enfrentamientos previos. El más reciente fue especialmente revelador: un contundente 6-0, 6-1 y 6-4 durante los cuartos de final de Roland Garros 2025 donde Paul llegaba algo tocado.

Los únicos triunfos del estadounidense se dieron en pistas de cemento canadienses durante 2022 y 2023, superficies donde Paul se siente más cómodo. Aun así, llega a este encuentro con confianza tras su impecable actuación hasta ahora; no obstante, enfrentarse a Alcaraz en este estado parece casi una misión imposible.

La trayectoria de Alcaraz en Melbourne ha sido prácticamente impecable hasta ahora. En primera ronda superó a Adam Walton por 6-3, 7-6 y 6-2; mientras que en segunda ronda despachó a Yannick Hanfmann con un claro 7-6, 6-4 y 6-2. Ahora que tiene los octavos a la vista y se enfrenta a un rival que aunque está en forma no ha jugado contra alguien del nivel de Alcaraz durante este torneo, el español parte como abrumador favorito para avanzar hacia las semifinales. La cuestión ya no es si Alcaraz ganará; es más bien cuántos sets le llevará hacerlo.