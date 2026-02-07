Cuándo, dónde y cómo ver por TV los partidos de Real Madrid y Atlético de la jornada 23 de Liga

El FC Barcelona venció 3-0 al Mallorca en el Camp Nou (jornada 23 de LaLiga 2025/2026), con goles de Robert Lewandowski (29′), Lamine Yamal (61′, con un golazo desde fuera del área) y Marc Bernal (83′, su primer tanto oficial con el primer equipo).

Una actuación sólida y dominante que permite al Barça mantenerse líder invicto en casa y ampliar su ventaja.

Clasificación actual de LaLiga (al 8 de febrero de 2026):

1. Barcelona : 23 partidos, 58 puntos (+40 diferencia de goles)

2. Real Madrid : 22 partidos, 54 puntos

: 22 partidos, 3. Atlético de Madrid: 22 partidos, 45 puntos

Con esta victoria, el Barcelona saca 4 puntos de ventaja al Real Madrid (que tiene un partido menos).

Para el Real Madrid y el Atlético, la situación es imprescindible: ¡tienen que ganar sus próximos partidos sí o sí! Cualquier tropiezo podría dejarlos demasiado lejos del liderato, ya que el Barça muestra una forma espectacular y no da señales de aflojar. La presión está al máximo en la lucha por el título.

El Real Madrid se prepara para un domingo complicado en Mestalla, donde no podrá contar con Rodrygo, quien se suma a las ausencias de Vinícius y Bellingham, dejando así al equipo con solo cuatro opciones en ataque.

La jornada 23 de LaLiga arranca este viernes 6 de febrero y se extenderá hasta el lunes 9, ofreciendo un espectáculo lleno de emoción con los grandes del fútbol en acción.

Los aficionados al fútbol español tienen una cita ineludible este fin de semana. Álvaro Arbeloa, entrenador del Madrid, deberá mostrar su ingenio en Valencia ante un ataque debilitado: las principales opciones serán Mbappé, Brahim, Mastantuono y Gonzalo García.

La tendinosis en el isquio derecho ha dejado a Rodrygo fuera de combate durante aproximadamente diez días, justo cuando se esperaba que asumiera el rol de titular en lugar del sancionado Vinícius y del lesionado Bellingham. El brasileño, que ya sufrió una caída en la Supercopa contra el Barça y recibió una sanción en Champions por su expulsión ante Benfica, podría regresar a la acción contra Osasuna el 21 de febrero.

El encuentro entre el Atlético de Madrid y el Betis tendrá lugar el domingo a las 18:30 horas en el Metropolitano.

Simeone, tras haber dejado fuera al Madrid en Supercopa, busca consolidar su posición entre los tres primeros. El Betis llega con confianza tras sus últimos resultados, pero los colchoneros cuentan con ventaja según los pronósticos (1.80 victoria local).

A continuación, te ofrecemos los detalles esenciales para que no te pierdas nada:

Partido Fecha y Hora Dónde ver Barcelona – Mallorca Sábado, 16:15 h Orange TV, Movistar LaLiga, Movistar Plus+ Atlético – Betis Domingo, 18:30 h Orange TV, Movistar LaLiga Valencia – Real Madrid Domingo, 21:00 h Orange TV, DAZN

El panorama del Real Madrid es incierto al llegar a Mestalla: ¿optará Arbeloa por colocar a Mbappé en banda o preferirá dar paso a los jóvenes? Las casas de apuestas contemplan un empate como resultado posible (3.40), considerando que Valencia suele ser fuerte en casa. Históricamente, los blancos han ganado un 60% de sus visitas a Mestalla; sin embargo, las lesiones generan cierta inquietud. Pronóstico: una victoria por 1-2 para Madrid, siempre que no se vean afectados por su banquillo limitado.

En cuanto al duelo entre Barcelona y Mallorca, todo apunta a una clara victoria culé (nueve triunfos consecutivos), aunque los visitantes han demostrado ser un rival difícil fuera de casa. Las apuestas sugieren que es probable que el Barça gane sin encajar goles (2.10). En lo que respecta al partido Atlético-Betis, se presenta como un derby andaluz donde Simeone parte como favorito; no obstante, Pellegrini es conocido por su capacidad para hacer frente a la adversidad (under 2.5 goles a 1.90).

La racha de lesiones del Real Madrid recuerda aquella Supercopa perdida ante Barça (5-2 en enero), donde Rodrygo ya había mostrado signos preocupantes. Arbeloa ha contado solo con 36 minutos del brasileño durante sus primeros tres partidos y ahora enfrenta más contratiempos: Militao estará fuera por tiempo indefinido. En contraste, el Barça navega plácidamente hacia lo que podría ser un calendario copero intenso.

Curiosidades : Rodrygo acumula su segunda lesión desde inicio de año; apenas ha estado presente durante 50 minutos bajo la dirección de Arbelo. El Barcelona defiende su título de Supercopa conseguido tras golear 5-0 al Athletic; suma ya un total impresionante de 15 títulos. El Real Madrid busca recortar distancias respecto a las Supercopas ganadas (13 frente a las 15 del Barça). Mestalla no ha visto ganar al Madrid desde 2023; llevan cuatro empates consecutivos. El Atlético permanece invicto ante Betis en siete de sus últimos diez enfrentamientos ligueros.

Todo está preparado para una jornada futbolística donde cada partido puede marcar la diferencia, independientemente de quién esté sobre el césped.