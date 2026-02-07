LaLiga: El Celta cae ante un Osasuna implacable (1-2)

Osasuna logró una victoria valiosa en Balaídos este viernes 6 de febrero de 2026, durante la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

Los rojillos, bajo la dirección de Alessio Lisci, vencieron 1-2 a un Celta que tuvo el control del balón, pero no supo concretar las ocasiones, con Borja Iglesias como único anotador local desde el punto penal.

La lluvia no cesó en Vigo desde el comienzo del partido, complicando un césped que se convirtió en un verdadero patinaje. Los celestes, con Claudio Giráldez al frente en un esquema 3-4-3, salieron con ansias de triunfo: Ionut Radu defendiendo la portería, Javi Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso en defensa; mientras que en el medio campo estaban Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Miguel Román y Javi Rueda; por delante, los delanteros eran Fer López, Borja Iglesias e Hugo Álvarez.

Todo parecía indicar que el plan estaba funcionando, acumulando 18 remates (9 a puerta) que hacían soñar con una victoria en casa tras cuatro triunfos consecutivos en Balaídos.

Sin embargo, Osasuna, con su formación 4-5-1 y un imbatible Sergio Herrera, aguardó su oportunidad. A pesar de las ausencias de Torró (suspendido) y Moncayola (con problemas respiratorios), los navarros golpearon primero: al minuto 36, un centro preciso de Raúl Moro fue cabeceado por Ante Budimir, marcando el 0-1. El croata alcanza así los 13 goles en Liga, demostrando ser un depredador del área.

El Celta, que aún no ha conseguido remontar un marcador adverso esta temporada en casa, intentó reaccionar antes del descanso, pero un espectacular paradón de Herrera a un mano a mano con Álvarez frustró sus esperanzas.

Una segunda parte electrizante y una pegada mortal

El inicio de la segunda mitad trajo consigo el empate al minuto 53: tras una mano de Alejandro Catena dentro del área revisada por el VAR, fue Borja Iglesias quien engañó a Herrera, estableciendo el 1-1. El Panda fue sin duda el mejor celeste del encuentro, sumando cuatro remates y 22 pases acertados. Pero los rojillos no se dejaron amedrentar. En el minuto 79, tras un error de Marcos Alonso, llegó un centro de Catena que fue empujado por Raúl García, quien había entrado por Budimir para poner el marcador 1-2. El veterano jugador se convirtió en la figura del partido con su gol y asistencias decisivas.

A pesar de que Giráldez movió el banquillo introduciendo a jugadores como Óscar Mingueza, Williot Swedberg, Ferran Jutglà, Jones El-Abdellaoui e incluso al estelar Iago Aspas, ni él ni un cabezazo de Starfelt al minuto 97 pudieron cambiar el destino del encuentro. Aunque Osasuna terminó jugando con diez debido a una expulsión temporal, logró sellar su segunda victoria consecutiva fuera de casa (tras vencer en Vallecas) y acumular tres partidos sin conocer la derrota. El árbitro Munuera Montero registró una asistencia de 18.705 espectadores y mostró tarjetas amarillas a los jugadores locales Javi Rueda y Carreira, así como a Rubén García y Valentin Rosier por parte de Osasuna.

Equipo Posesión Remates Goles Puntos actuales Celta 58% 18 (9 a puerta) 1 33 (7º) Osasuna 42% 8 2 29 (8º)

Los gallegos acumulan ya cuatro partidos sin ganar (tras sus encuentros contra Real Sociedad y Getafe), lo cual es un tropiezo doloroso en su lucha por alcanzar Europa. Mientras tanto, Osasuna continúa en racha soñando con la Conference o Europa League; solo han sufrido una derrota en seis jornadas recientes. En cuanto a los antecedentes más cercanos: aunque el Celta ha sido fuerte como local, Osasuna ha demostrado ser letal al contraataque, actuando como cirujanos precisos con su bisturí afilado. ¿Acaso es suerte para Navarra o una maldición para los celestes? El fútbol es así: lleno de detalles caprichosos que pueden inclinar la balanza.

Los próximos desafíos son exigentes: el Celta visitará al Espanyol el próximo 14 de febrero a las 14:00h, donde necesita urgentemente sumar puntos. Por su parte, Osasuna se medirá ante el equipo del Elche, un terreno propicio para seguir ascendiendo posiciones. Con Lisci al timón, los rojillos parecen una locomotora imparable; mientras tanto, Giráldez deberá afinar la puntería o convertir Balaídos en una pista resbaladiza sin red.

Curiosidades : Con este gol, Budimir iguala su mejor marca goleadora en Liga (13); ¿será él el nuevo Pichichi sorpresa? A sus 39 años, Raúl García suma ya cuatro goles esta temporada; más activo que nunca. El Celta es el equipo que más puntos ha logrado en minutos finales durante LaLiga; sin embargo, anoche no hubo rastro. La actuación de Herrera fue clave al detener cuatro ocasiones claras; si no fuera por él, Osasuna habría regresado sin nada. Balaídos se vio afectado por torrenciales lluvias: fue el primer partido bajo condiciones climáticas adversas esta temporada y también marcó la primera derrota celeste bajo la lluvia.

:

Osasuna acelera hacia adelante; mientras tanto, el Celta debe secarse las lágrimas y seguir remando.