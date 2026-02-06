Este Atlético de Madrid tiene un ‘Look’ que ‘Mola’ mucho: 0-5 al Real Betis y a semifinales de la Copa del Rey

Ademola Lookman se presentó como un auténtico torbellino en el estadio de La Cartuja este jueves, 5 de febrero de 2026.

Con apenas dos entrenamientos a sus espaldas, el nigeriano debutó como titular en los cuartos de final de la Copa del Rey, dejando su huella con un golazo en el 0-3 y una asistencia milimétrica a Antoine Griezmann para el 0-4.

El Atlético ofreció su mejor espectáculo de la temporada, dejando a un Betis sin respuestas bajo la lluvia rojiblanca.

Los colchoneros, bajo la dirección de Diego Simeone, sorprendieron al presentar una alineación sin un delantero centro clásico: Griezmann y Álex Baena ocupaban la punta, acompañados por el recién llegado.

La tormenta comenzó pronto. En el minuto 12, David Hancko conectó un cabezazo tras un córner ejecutado por Koke, estableciendo el 0-1 que dejó descolocado a Adrián, guardameta bético. A medida que avanzaba el partido, las combinaciones letales del equipo aumentaban.

Al minuto 30, una jugada hilvanada por la banda izquierda –con participación de Lookman, Matteo Ruggeri y Baena– culminó en gol para Giuliano Simeone, poniendo el marcador en 0-2.

El tercer tanto llegó en el minuto 37. Un taconazo brillante de Griezmann, seguido por una conducción precisa de Pablo Barrios y un regate espectacular de Lookman, culminó con un disparo cruzado que superó a dos defensores y batió al portero. Aunque había fallado dos ocasiones claras antes –un mano a mano en el minuto 16 y otro en el 25–, su insistencia desató la fiesta. Antes del descanso, ya se palpaba la posibilidad de una manita.

El repaso se consuma tras el descanso

Al reanudarse el juego, Manuel Pellegrini movió sus piezas en el banquillo bético pensando en la Liga e introdujo cambios como Álvaro Fidalgo, quien debutó tras su regreso de México. Sin embargo, poco cambió en el desarrollo del partido. Aunque el Atlético sufrió la baja por lesión de Barrios, quien se retiró con un pinchazo en el muslo, no flaqueó. En el minuto 62, fue nuevamente Lookman quien filtró un pase preciso durante un contraataque para que Griezmann marcara con su zurda, logrando su primer gol tras su regreso por lesión. El broche final lo puso Thiago Almada, quien cazó un rechace tras otro remate de Griezmann para sellar la histórica manita al minuto 85.

El conjunto bético tuvo un leve destello inicial con un disparo lejano de Ez Abde, pero pronto se vio superado en posesión, intensidad y precisión. Los rojiblancos generaron tres ocasiones claras más que los verdiblancos. Simeone sonrió satisfecho: su equipo completa así el bombo para las semifinales junto a equipos como Barcelona, Athletic y Real Sociedad.

Con este rendimiento, Lookman, exjugador del Atalanta y figura destacada en la reciente Copa Africana 2025, se convierte en el primer nigeriano en marcar para el club colchonero según registros históricos. Su impacto ha sido notable: tres participaciones directas en goles. Sin embargo, hay que señalar la lesión de Barrios, pieza clave del mediocampo. Para los verdiblancos del Betis llega ahora el momento de curar las heridas antes del siguiente duelo liguero. Curiosamente, frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano.