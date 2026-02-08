El Barça golea al Mallorca y se afianza como líder

El FC Barcelona cumplió con la historia de un encuentro dominado con el sello del líder. El inicio fue trabado, con una ocasión visitante al 17′ por parte del Mallorca, que puso a prueba a Marc-André ter Stegen (en este caso, a Joan García). Poco después, Marcus Rashford dejó ver su potencia desde lejos y adelantó a los azulgranas con dos avisos a la portería rival.

El primer gol llegó en el minuto 29. Tras un despeje que rebotó en Dani Olmo, Lewandowski empujó el balón a la roja para hacer el 1-0. A la defensa del Mallorca le costó ordenar las ideas ante un Barça que buscaba ampliar pronto su ventaja. En el descuento, Rashford volvió a poner en riesgo la portería de Leo Román con una falta que Koundé remató por fuera.

La segunda mitad mostró al Barça más agresivo. Lamine Yamal protagonizó una apertura de gasto ofensivo y, pese a un posible penal no pitado tras un choque con Mojica, el dominio siguió siendo azulgrana. En el 57′, Casadó golpeó el travesaño con una volea, y los ataques posteriores obligaron a Leo Román a responder ante Dani Olmo y Fermín López.

El 2-0 llegó en el 61′ tras un córner. Lamine recibió del área, hizo un amago con la cadera y lanzó un zurdazo que sorprendió al guardameta mallorquinista. A partir de ahí, el Mallorca intentó reaccionar, pero apenas logró mejorar sus opciones.

La sentencia llegó en el 83′ mediante un contragolpe. Casadó inició la jugada, Marc Bernal recibió y, tras driblar a Maffeo, definió rasamente ante Leo Román para sellar el 3-0 definitivo. Con este resultado, el Barça se mantiene líder con 58 puntos, mientras el Mallorca firma de un inicio del año 2026 irregular, quedándose en 24 puntos y mirando de reojo la zona de descenso.