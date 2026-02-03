Carlos Alcaraz, atracado por Hacienda: le trinca casi la mitad de su premio en Australia

Carlos Alcaraz ha escrito una nueva página en la historia del tenis desde Melbourne.

Su triunfo en el Open de Australia 2026, que marca su séptimo Grand Slam, le otorga un total bruto de 4,15 millones de dólares australianos, equivalentes a aproximadamente 2,44 millones de euros.

Sin embargo, el éxito también conlleva un expolio fiscal elevado. Con residencia en Murcia, el joven tenista ve cómo Hacienda se lleva cerca de 1,1 millones de euros, dejándole un beneficio neto que ronda los 1,34 millones.

Este impacto fiscal no sorprende a los expertos en materia tributaria.

España y Australia han establecido un convenio para evitar la doble imposición. En primer lugar, Australia retiene un 15% del premio, lo que suma unos 366.000 euros. Después, al presentar su declaración del IRPF en España, se le aplica el tramo máximo correspondiente a su residencia en la Región de Murcia, donde los tipos impositivos pueden alcanzar entre el 45-47% efectivo tras deducciones.

Cómo se calcula el atraco

Los números son contundentes. A partir del premio bruto:

Retención en Australia : 15%, es decir, 366.018 euros .

: 15%, es decir, . Gastos deducibles : Se estima entre un 10-15% del premio (244.000-366.000 euros) que incluye gastos por equipo técnico, desplazamientos, alojamiento y material.

: Se estima entre un del premio (244.000-366.000 euros) que incluye gastos por equipo técnico, desplazamientos, alojamiento y material. IRPF en Murcia: Aunque el tipo marginal puede alcanzar hasta el 47%, el efectivo es menor gracias a las deducciones. En total, los impuestos suman alrededor de unos 1,1-1,2 millones de euros.

Concepto Cantidad aproximada (euros) Premio bruto 2.440.000 Retención Australia -366.000 Gastos deducibles -244.000 a -366.000 IRPF España (neto) -1.100.000 Neto final 1.100.000 a 1.340.000

Hasta la fecha, Alcaraz ha acumulado más de 60 millones de dólares en premios y su patrimonio neto oscila entre los 42 y 50 millones. Su estructura económica está respaldada por patrocinadores como Nike, que le aporta 20 millones anuales, además de marcas como BMW, Rolex, Louis Vuitton, Danone, y también obtiene ingresos por exhibiciones que superan el millón.

Residencia en Murcia: un lujo costoso pero leal

A diferencia de muchos deportistas que optan por mudarse a lugares como Mónaco o Andorra, Alcaraz ha decidido permanecer en su domicilio habitual en El Palmar, Murcia. Esto implica tributar al máximo nivel en el IRPF; sin embargo, también genera un considerable impacto publicitario para la región estimado en decenas de millones cada año.

Los tramos del IRPF en la región murciana son los siguientes:

Hasta 12.450 euros: un tipo del 9,5%. De 12.450 a 20.200: se aplica un tipo del 11,2%. Entre 20.200 y 34.000: con un tipo del 13,3%. De 34.000 a 60.000: alcanza el 17,9%. Más de 60.000: se sitúa en el 22,5%, sumando lo autonómico al nacional hasta llegar al total del 24,5%.

A nivel nacional este tipo puede ascender hasta el combinado del 47% para rentas elevadas. Por cierto, en el anterior torneo de Roland Garros ocurrió algo similar: sobre unos ingresos brutos de 2,5 millones, Hacienda le trincó 1,2 millones.