Alcaraz vs Djokovic 2-6/ 6-2/ 6-3/ 7-5: El Mejor del Mundo ha ganado al Mejor de la Historia

El Mejor del Mundo ha ganado al Mejor de la Historia.

Y se llama Carlos Alcaraz y es español.

Y con este triunfo, tiene ya trofeos en todos los Open del Planeta Tierra.

El español se convierte en el tenista más joven de la Era Open en completar el Career Grand Slam.

El número 1 del ranking ATP (PIF ATP Rankings) superó un comienzo titubeante para vencer a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 y conquistar su primer título en el major de pista dura de Melbourne.

Y con el eterno Rafa Nadal en la grada.

Con esta victoria, el español de 22 años infligió a el genio serbio su primera derrota en 11 finales disputadas en el Australian Open, convirtiéndose en el hombre más joven de la Era Open en completar el Career Grand Slam (ganar al menos un título en cada uno de los cuatro grandes: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

Tras un primer set inusualmente plano, en el que Djokovic salió con toda su artillería ofensiva, Alcaraz ajustó su juego desde el fondo de pista y tomó el control absoluto de su primera final en Melbourne. El murciano quebró el saque del serbio en dos ocasiones para llevarse el segundo set y recuperó su mejor versión en un tercer parcial plagado de intercambios espectaculares de principio a fin.

Djokovic, fiel a su estilo, resistió con uñas y dientes en el cuarto set: salvó seis bolas de break en un maratónico segundo juego y mantuvo viva la esperanza de su afición.

Sin embargo, el serbio de 38 años no pudo evitar el golpe definitivo. Alcaraz quebró en el duodécimo juego para sellar la victoria en 3 horas y 2 minutos y dejar en suspenso el sueño de Djokovic de alcanzar el récord histórico de 25 Grand Slams.

LOS DISCURSOS DE LOS CAMPEONES

CARLOS ALCARAZ

“Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista contigo. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho.

A mi box, gracias por todo. La gente no sabe todo el trabajo que hago, lo mucho que he perseguido este momento, lo que hemos aguantado de gente hablando. Este trofeo también es vuestro.

Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo desde que tenía 16 años y es un gran honor tenerle aquí. También ha sido un honor compartir pista contigo, un privilegio. Muchas gracias.

Aprecio mucho todo lo que hace el torneo por nosotros y estoy muy contento por venir cada año. El amor que recibo cada vez es enorme. Muchas gracias por empujarme en los malos momentos. No puedo esperar a volver”.

NOVAK DJOKOVIC

“Enhorabuena, Carlos. Vaya dos semanas. Lo que estás haciendo es histórico. Te deseo la mejor de las suertes. Eres muy joven y tienes mucho tiempo por delante; como yo, estoy seguro de que nos veremos mucho los próximos diez años.

Gracias a mi equipo por el apoyo. Ha sido un camino muy duro —sois mi esquina, mi defensa— y este éxito también es vuestro.

Se me hace muy raro ver a Rafa (Nadal) en la grada y no aquí abajo. Tenerte viendo la final ha sido extraño, pero gracias por venir. Hay mucha leyenda española aquí; ha sido un dos contra uno hoy, no es justo.

Tenía preparado un discurso de victoria y de derrota, así que dejadme pensar un momento… Nada, simplemente quiero decir que nunca he experimentado tanto amor en Australia. He intentado devolver todo lo que me habéis dado con buen tenis durante estos años —creo que 21 ya—.

Siempre he creído en mí mismo gracias a vosotros, y eso es muy importante a este nivel. Nunca pensé que estaría en la ceremonia final de un Grand Slam otra vez y tenéis parte de culpa. Dios sabe lo que pasará mañana, así que ha sido un gran viaje con vosotros”.

EL FUTURO

Alcaraz, ahora con siete títulos de Grand Slam en su palmarés, iguala en esa cifra a leyendas como John McEnroe y Mats Wilander.

Su triunfo en Melbourne refuerza aún más el dominio que él y su gran rival Jannik Sinner ejercen sobre los grandes torneos en los últimos años: entre ambos han conquistado los últimos nueve Grand Slams disputados (desde el US Open 2023, último título de Djokovic en un major).

A pesar de haber disputado una semifinal épica de cinco sets contra Sinner apenas 48 horas antes, Djokovic llegó fresco y dominante al inicio. El serbio impuso su forehand como arma letal y se llevó el primer set con autoridad, mostrando por qué había ganado sus 10 finales previas en Rod Laver Arena.

Pero Alcaraz, que también venía de una semifinal histórica de cinco sets ante Alexander Zverev, encontró la fórmula para revertir el rumbo. Un golpe de suerte (un forehand que rozó la red y cayó del lado de Djokovic) le abrió la puerta del primer break en el segundo set. Desde ahí, el español creció exponencialmente: corrió sin descanso, defendió lo indefendible y conectó winners de altísima calidad.

En el tercer set, la Rod Laver Arena se puso en pie con un punto antológico: Alcaraz devolvió una dejada alrededor de la red de Djokovic que parecía imposible. Ese momento simbolizó el cambio de guardia. El murciano se mostró intratable y se colocó a un set de la gloria.

Djokovic, con 104 victorias en el cuadro principal del Australian Open (récord absoluto), no se rindió fácilmente. Salvó seis bolas de break en el segundo juego del cuarto set, pero no pudo evitar el quiebre definitivo en el juego final. En la primera bola de partido, un derechazo largo del serbio desató la locura: Alcaraz se dejó caer al suelo, emocionado, mientras Melbourne celebraba al nuevo rey del tenis mundial.

Esta victoria no solo confirma a Carlos Alcaraz como el presente y futuro del tenis masculino, sino que marca un punto de inflexión generacional. Djokovic, a sus 38 años, sigue siendo competitivo al máximo nivel, pero el relevo parece ya inevitable. El Career Grand Slam a los 22 años coloca a Alcaraz en una dimensión histórica que solo unos pocos han alcanzado tan jóvenes. Melbourne 2026 ya tiene nombre propio: Carlos Alcaraz.