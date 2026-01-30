Un Djokovic colosal supera a Sinner y se enfrentará a Alcaraz en la final del Open de Australia

En una de las mayores sorpresas de la temporada y un espectáculo sin igual.

Novak Djokovic ha conseguido lo que parecía un reto insuperable: vencer a Jannik Sinner en las semifinales del Open de Australia 2026.

El serbio, con 38 años recién cumplidos, se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en un maratón que duró cuatro horas y nueve minutos, dejando boquiabierto al circuito profesional. Con esta victoria, Djokovic no solo asegura su plaza en la final contra Carlos Alcaraz, sino que también pone fin a una racha italiana que parecía inquebrantable.

La victoria de Djokovic cobra especial relevancia considerando el contexto. Sinner llegaba como el gran favorito, defendiendo su título y mostrando un nivel de juego excepcional. El italiano había vencido en sus últimos cinco enfrentamientos contra el serbio, sin perder ante él desde las Nitto ATP Finals de 2023. Además, Sinner había acumulado una impresionante serie de 22 sets consecutivos ganados ante jugadores del Top 10 entre 2025 y 2026, la segunda mejor marca desde 1990, solo superada por Roger Federer con 20 sets entre 2006 y 2007. Djokovic no solo detuvo esa racha en el segundo set; demostró que a sus 38 años aún puede competir al más alto nivel.

La estrategia de Becker y su ejecución magistral

Antes del partido, Boris Becker diseñó un plan táctico para que Djokovic pudiera sorprender al italiano. El legendario alemán aconsejó al serbio que alcanzara primero las esquinas, marcara el ritmo del encuentro, mantuviera el control del centro de la pista y aprovechara sus primeros servicios para conseguir puntos fáciles. Djokovic llevó a cabo esta estrategia con maestría, especialmente en los segundos y cuartos sets, donde mostró un estilo agresivo y dominante que dejó sin respuestas a Sinner.

El primer set fue para el italiano, quien supo aprovechar su buen inicio para llevarse la manga por 6-3. Sin embargo, Djokovic reaccionó rápidamente. En el segundo set rompió el servicio de Sinner en el tercer juego y consolidó su ventaja con un tenis ofensivo que caracterizó toda esa manga, cerrándola también por 6-3. El tercer set fue más disputado; Sinner se recuperó y ganó la manga por 6-4 forzando así un cuarto set decisivo. Pero Djokovic no se desanimó. En los sets cuarto y quinto mostró una mentalidad ganadora arrasando ambas mangas por 6-4 para sellar una victoria crucial en su carrera reciente.

Récords históricos y miradas hacia el futuro

Con este triunfo, Djokovic alcanza los 103 victorias en el Open de Australia, estableciendo un récord histórico sin igual. Además, iguala a Ken Rosewall como el tenista mayor de 35 años con más participaciones en semifinales australianas, alcanzando cuatro apariciones en esta etapa. Si logra imponerse en la final contra Alcaraz, el serbio se convertiría en el único jugador en la historia con 25 títulos de Grand Slam, ampliando aún más su legado sin parangón.

El serbio llega a la final en óptimas condiciones físicas, libre de las molestias que le afectaron el año pasado. Su mentalidad competitiva y habilidad para jugar bajo presión han quedado nuevamente patentes. Ahora se verá las caras con un Alcaraz que también ha mostrado un tenis espectacular en Melbourne; todo apunta a que será una final memorable para los amantes del tenis mundial.

