Un épico Carlos Alcaraz hace frente a sus problemas físicos y a un titánico Zverev para meterse en la final de Australia

El sueño de Carlos Alcaraz de conquistar su primer Australian Open y completar la posibilidad de tener los 4 Grand Slams sigue adelante.

Y lo hizo de la manera más épica posible.

El número 1 del mundo, el murciano de 22 años, derrotó a Alexander Zverev (3) en un maratón de prácticamente cinco horas que quedará grabado en la memoria de los aficionados: 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5.

Alcaraz dominó la primera mitad del partido con una intensidad brutal. Se llevó el primer set 6-4 con breaks decisivos y un tenis muy agresivo desde el fondo. En el segundo, remontó un 2-5 en contra para forzar el tie-break y ganarlo 7-5 con sangre fría, dejando a Zverev visiblemente frustrado. El alemán, finalista el año anterior en Melbourne, parecía destinado a otra derrota ante el joven español.

Todo cambió en el tercer set.

Con el marcador empatado en el cuarto juego (alrededor del 4-4), Alcaraz sufrió un evidente problema físico en la zona de la ingle o aductor derecho. Se paró en seco, pidió atención médica y recibió un controvertido medical timeout que provocó la furia de Zverev.

El alemán explotó contra el juez de silla, gritando frases como “¡Esto es una mierda!” y acusando a Alcaraz de calambres, que no permiten tiempo médico según las reglas. A pesar de la polémica, el partido continuó.

A partir de ahí, el murciano ya no fue el mismo.

Su movilidad se vio gravemente mermada: cojeaba, evitaba correr al máximo y dependía de winners imposibles o dejadas para cerrar puntos. Aun así, mostró una resistencia heroica. Ganó varios juegos al límite, firmó winners espectaculares incluso apoyado en una sola pierna (uno de ellos ya viral en redes) y forzó dos tie-breaks más en el tercer y cuarto set, que perdió por estrechísimo margen (7-3 y 7-4).

Sin embargo, hubo un dato para la esperanza.

El servicio de estadisticas del Open de Australia informó en sus redes sociales de un hecho noticiable, siempre que Alcaraz ganó los dos primeros sets, nunca perdió el partido.

Carlos Alcaraz has never lost a match when two sets up. 59-0 😮 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

El quinto set fue un ejercicio de supervivencia. Zverev rompió temprano el saque de Alcaraz y se colocó 5-3 arriba. El español siguió luchando, recibiendo el apoyo masivo del Rod Laver Arena y el partido se inclinó definitivamente del lado del tenista de El Palmar.

Ahora, en la final, a esperar al ganador del duelo entre Novak Djokovic y Yannick Sinner.