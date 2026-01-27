¡Otro golpe de efecto de Alcaraz! Pisa por primera vez las semifinales del Open Australia

Carlos Alcaraz ha logrado su primer pase a semifinales del Open Australia tras vencer a Alex De Minaur con un contundente 7-5, 6-2, 6-1 en Rod Laver Arena. El tenista español, que ocupa el primer lugar del ranking mundial, ha evidenciado por qué merece esa posición. Su tenis explosivo y controlado dejó sin opciones al australiano, quien había llegado a estos cuartos de final con un nivel de juego formidable tras eliminar a Alexander Bublik de manera arrolladora.

La victoria de Alcaraz marca un momento significativo en su trayectoria en Melbourne. Hasta ahora, el murciano había alcanzado los cuartos de final en 2024 y 2025, pero en ambas ocasiones se encontró con un obstáculo insalvable: Novak Djokovic lo eliminó el año pasado con un claro 6-4, 4-6, 3-6, 4-6. Sin embargo, esta vez todo ha sido distinto. El español ha jugado con una confianza abrumadora desde el primer punto, imponiendo su ritmo y su potencia de golpeo, especialmente con un forehand que ha producido ganadores espectaculares.

Un camino sin fisuras hacia la semifinal

Lo más notable del trayecto de Alcaraz en este Open Australia es su dominio absoluto. Antes de enfrentarse a De Minaur, el número uno mundial había superado a Tommy Paul en cuartos de final con un 7-6(6), 6-4, 7-5, mejorando así su registro a 12-0 en sets ganados durante el torneo. Paul, situado en el puesto 19 del ranking, había conseguido vencer al español en dos ocasiones previas dentro del circuito. Sin embargo, en Melbourne no tuvo respuesta para la calidad exhibida por Alcaraz, quien acumuló nada menos que 35 winners en ese enfrentamiento.

De Minaur llegó a los cuartos con credenciales sólidas. El sexto favorito había eliminado a Bublik con un contundente 6-4, 6-1, 6-1 tras una actuación casi perfecta que reflejaba su alto nivel de juego durante el torneo. No obstante, frente a Alcaraz no pudo mantener ese rendimiento. El australiano cuenta con un récord de 0-5 en cuartos de final de Grand Slams y se encontró ante un rival que estaba en plena forma y que no dejó ningún resquicio.

El Grand Slam histórico está al alcance

Esta semifinal tiene aún más relevancia para Alcaraz porque ganar en Melbourne le permitiría completar el Career Grand Slam, convirtiéndose así en el sexto hombre en la era Open que conquista títulos en los cuatro Grand Slams. Actualmente, el español ha logrado seis títulos de Grand Slam: dos Wimbledons (2023, 2024), dos US Opens (2022, 2025) y Roland Garros (2024 y 2025). Solo le falta el Open Australia para cerrar ese círculo histórico que solo han conseguido leyendas como Rafael Nadal, su compatriota.

Su récord en Melbourne es de 11-4 desde su debut en 2021; sin embargo, estas cifras no reflejan toda la historia: Alcaraz nunca había superado los cuartos de final en este torneo. Ahora, con una semifinal ante sí, tiene la oportunidad de reescribir esa narrativa y acercarse peligrosamente a un logro que pocas generaciones de tenistas han alcanzado.