¡Oriol Cardona obtiene el segundo oro olímpico de la historia para España en unos Juegos de Invierno!

¡Impresionante!

Oriol Cardona se ha proclamado campeón olímpico tras una final espectacular y culmina así una jornada histórica para España en Milán-Cortina 2026.

Tras el bronce de película de Ana Alonso en esquí de montaña, que inauguró el medallero para nuestro país, se suma el triunfo del oriundo de Banyoles en una final vibrante.

La victoria del catalán Oriol Cardona pone fin a una sequía de más de cinco décadas sin un oro en la nieve.

La nueva disciplina olímpica deja un gran sabor de boca para la delegación española, con la victoria de Cardona y el bronce de Ana Alonso en los Juegos que se disputan en Milán-Cortina 2026.

La medalla dorada de Cardona es el segundo oro olímpico invernal de la historia española, más de medio siglo después del primero, obtenido por Paquito Fernández Ochoa.

Un punto notable de este éxito no solo radica en romper una sequía que perduró 54 años, sino también en hacerlo en una modalidad que acaba de hacer su debut como deporte olímpico. El esquí de montaña, conocido como skimo, es una disciplina híbrida que combina ascensos con esquís ultraligeros y descensos con material clásico del esquí alpino. Cardona, quien ha dominado los dos últimos Mundiales celebrados en 2023 y 2025, llegó como el gran favorito y no defraudó. Con un tiempo impresionante de 2 minutos y 34 segundos, superó al ruso Nikita Filippov, quien compitió como atleta neutro (2:35.55), y al francés Thibault Anselmet (2:36.34). Por su parte, su compañero Ot Ferrer, con solo 23 años, completó la jornada con una actuación destacada al finalizar quinto y conseguir un diploma olímpico

Con esta victoria y el tercer puesto logrado por Ana Alonso, se elevan a siete los metales históricos obtenidos por España: dos oros, una plata y cuatro bronces en los Juegos de Invierno.

Alonso logró subirse al podio tras recuperarse notablemente desde un grave atropello sufrido hace apenas cuatro meses; su resiliencia ha sido admirable. Ambos volverán a competir el sábado en la prueba mixta por relevos sprint donde podrían sumar otra medalla a un medallero español que ahora cuenta con siete metales históricos

En la final masculina, Ot Ferrer llegó quinto tras cruzar la meta a 20 segundos de Oriol Cardona, logrando el diploma olímpico.

Otro oro, 54 años después

Más de cincuenta años de espera se han desvanecido en poco más de dos minutos y medio. Oriol Cardona, el esquiador de montaña catalán de 31 años originario de Banyoles, ha logrado este jueves el oro olímpico en el esprint de skimo durante los Juegos de Milano Cortina 2026. Con este triunfo, pone fin a una sequía que comenzó en 1972, cuando Paquito Fernández Ochoa se alzó con el oro en el eslalon alpino en Sapporo. Entre ambos logros españoles hay un abismo temporal de cinco décadas y seis días, un reflejo del histórico desafío que enfrenta España para destacar en las disciplinas invernales