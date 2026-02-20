Europa League: El Celta congela el infierno griego y se lleva la victoria ante el PAOK

El Celta de Vigo hizo temblar anoche el Toumba Stadium, un auténtico horno griego donde nadie había logrado ganar en un año.

Con un Iago Aspas deslumbrante, los vigueses lograron un 1-2 ante el PAOK en la ida de los playoffs de la Europa League, disputada el 19 de febrero de 2026. Bajo la dirección de Claudio Giráldez, los gallegos enfriaron el ambiente ardiente del estadio y regresan con un valioso botín para la vuelta en Balaídos, programada para el próximo jueves.

Desde el primer instante, el Celta mostró su intención. No dio respiro al PAOK, que aspiraba a repetir su victoria frente al Betis en la fase de liga. El portero local, Antonis Tsiftsis, se convirtió en héroe al realizar dos paradas sobresalientes ante Williot Swedberg, quien fue asistido por Aspas. Poco después, Óscar Mingueza estuvo cerca de marcar con un potente zurdazo que impactó en el larguero. Sin embargo, llegó la magia: Miguel Román realizó un taconazo memorable y Aspas abrió el marcador con un toque sutil en el minuto 34. Nueve minutos más tarde, asistió a Swedberg, quien anotó el 0-2. Una primera parte soñada por los celestes, que dominaron las ocasiones pese a tener menos posesión.

El PAOK despierta, pero el Celta aguanta

La segunda mitad trajo consigo algún susto. El PAOK regresó con energía renovada. Alexander Jeremejeff falló una ocasión clara de cabeza y, en el minuto 77, conectó una volea impresionante que tocó ligeramente a Radu, estableciendo así el 1-2. El estadio estalló en jubilo, pero el Celta no se dejó intimidar. Un gol de Jutglà fue anulado por milímetros por fuera de juego; además, tanto Fer López como Hugo Álvarez pusieron en aprietos al rival con contragolpes peligrosos, mientras que Zivkovic hizo vibrar el palo en tiempo añadido. Con inteligencia, Giráldez sustituyó a Román por Vecino, y la defensa celeste supo mantener su fortaleza. Una victoria histórica en un campo donde nadie había triunfado.

Las estadísticas respaldan lo vivido sobre el terreno de juego. El Celta disparó más veces y mostró superioridad en recuperaciones cruciales. En la fase regular ya habían vencido al mismo rival por 3-1 en Vigo, con Aspas como protagonista destacado. Ahora, la eliminatoria se pinta favorable para los vigueses, aunque hay que recordar que nada está escrito aún en Europa. El tercer clasificado griego, aunque sin algunas figuras como Giakoumakis, no logró hacer valer su buena racha local.

Estadísticas clave del PAOK 1-2 Celta PAOK Celta Posesión 51% 49% Disparos 10 14 A puerta 4 6 Recuperaciones 23 21 Faltas 14 10

Con sus ya legendarios 38 años, Aspas suma tres goles esta temporada en la competición europea. Su complicidad con Swedberg y Borja Iglesias desarmó a una defensa compuesta por nombres como los de Lovren y Vogliacco. El técnico gallego reconoció que su equipo ha tenido dificultades en liga –casi un mes sin triunfos–, pero subrayó cómo cambia la mentalidad cuando llegan las competiciones europeas. ¿Escépticos? El Toumba Stadium no había caído ante equipos españoles desde hace tiempo y anoche fue testigo del estilo del Celta.

El panorama previo invita al optimismo cauteloso. Los celestes venían de empatar in extremis contra el Espanyol, sufriendo además bajas significativas como las de un mediocentro por esguince. Enfrente tenían a un PAOK que eliminó al Brann, pero sin contar con sus estrellas habituales. Históricamente hablando, Vigo tiene cuatro victorias y un empate ante rivales griegos; Giráldez refuerza su mediocampo y cuida a su capitán, quien sueña con alcanzar octavos –o incluso más– en esta etapa dorada de su carrera.