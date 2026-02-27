Baskonia 79-108 Valencia: los taronjas abusan de los vascos resacosos tras su gesta en la Copa del Rey

El Valencia Basket no mostró piedad alguna. Mientras el Kosner Baskonia aún disfrutaba de los festejos por su reciente coronación en la Copa del Rey, los taronjas llegaron al Fernando Buesa Arena decididos a sanar las heridas tras su eliminación en las semifinales ante el Real Madrid.

Lo que ocurrió después fue un despliegue de superioridad táctica y física que quedará grabado en la memoria de la competición europea.

Con un arranque de 0-7, el equipo dirigido por Pedro Martínez dejó claro desde el primer instante que no iba a hacer concesiones al recién coronado campeón copero.

La táctica era evidente: atacar a Markus Howard desde el principio, provocándole dos faltas personales en los primeros minutos.

Sergio de Larrea y Jean Montero llevaron a cabo un ataque devastador que dejó sin opciones a la defensa local. El acierto desde el perímetro fue demoledor: 11 triples en 19 intentos durante la primera mitad, mientras el Baskonia, visiblemente afectado por las celebraciones recientes, no podía mantener el ritmo.

El primer cuarto concluyó con un contundente 16-35. El Baskonia se desvaneció. Los taronjas no solo dominaban el marcador, sino que también controlaban todos los aspectos del juego: en la pintura, con Nate Reuvers como pieza clave; en el perímetro, con una lluvia de triples; y en defensa, mostrando una intensidad inalcanzable para los vitorianos. Jugadores como Matt Costello y Braxton Key se sumaron al festín anotador, mientras que Montero brillaba como director de orquesta con 12 puntos y una valoración de 20 en apenas veinte minutos.

El descanso llegó con un marcador aterrador para los locales: 35-68. Esos 68 puntos anotados por Valencia en la primera mitad establecen un récord absoluto de anotación en la historia de la Euroliga, superando registros que habían permanecido intactos durante más de veinte años. La ventaja de 32 puntos también es histórica: ningún equipo visitante había logrado semejante diferencia al término del primer tiempo en esta competición europea. El Baskonia regresó a la cancha con algo más de orgullo, pero ya era demasiado tarde.

La segunda parte se convirtió en un mero trámite. Valencia mantuvo su ritmo implacable durante el tercer cuarto, ampliando aún más su ventaja hasta alcanzar los 40 puntos (58-98) al inicio del último período. Jean Montero se coronó como el mejor jugador del duelo con 20 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, demostrando así su importancia dentro del proyecto taronja. A él se sumaron Braxton Key con 14 puntos, Nate Reuvers con 13 y Jaima Pradilla con 11, en una actuación coral impresionante.

En cuanto al Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot fue quien más destacó con 16 puntos, seguido por Eugene Omoruyi con 15 y Markquis Nowell con 13. El equipo local intentó salvar algo de dignidad en el último cuarto aprovechando una ligera bajada de intensidad por parte del Valencia, pero la diferencia era insalvable. El resultado final de 79-108 no refleja para nada la abrumadora superioridad mostrada por los taronjas en el Buesa Arena.

Con este triunfo, Valencia Basket alcanza un balance de 19-10 en la Euroliga, consolidándose firmemente en la segunda plaza del torneo y demostrando que su eliminación copera fue solo un tropiezo aislado. Por otro lado, el Baskonia cae a un preocupante 9-20 tras encadenar su cuarta derrota consecutiva, evidenciando así las consecuencias de sus celebraciones desmedidas. La resaca copera fue palpable y quedó reflejada sin lugar a dudas en el marcador. Pedro Martínez, entrenador valenciano, mostró respeto hacia los vitorianos por su reciente título copero; sin embargo, sobre la pista no hubo lugar para la compasión alguna.

El encuentro también sirvió para que Juom Maker Bol, canterano baskonista de tan solo 18 años, hiciera su debut oficial en la Euroliga. Una anécdota menor dentro de una noche que quedará registrada entre las páginas doradas de la historia del baloncesto europeo.

Curiosidades sobre el encuentro y sus protagonistas: