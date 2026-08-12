Rafa Jódar se impone a Fils y se acerca a la historia en Montreal

Rafa Jódar ha vuelto a hacer de Montreal su propio terreno, mostrando la madurez de un jugador que ya no se asombra ante sus propios límites. La crónica de la ATP narra una victoria de gran importancia sobre Arthur Fils, con un marcador de 7-6 y 6-3, que le abre por primera vez las puertas a las semifinales de un Masters 1.000.

Este triunfo llega cargado de la épica que el tenis siempre ha atesorado y que, a menudo, pone a prueba la paciencia de los organizadores: lluvias, interrupciones y un partido que exigió calma y autocontrol. Jódar, que ya se encuentra en el puesto 24 del ranking según las últimas actualizaciones, ha dejado claro por qué su ascenso durante 2026 ha sido tan veloz como impredecible.

Una victoria que redefine el horizonte

El dato es sencillo, pero potente: primera semifinal de Masters 1.000 para un deportista que, hace solo unos meses, luchaba por afianzar su posición entre los mejores. El madrileño se llevó el primer set en el desempate y selló su hazaña con un segundo parcial más limpio, donde supo aprovechar sus oportunidades al resto y golpeó con tres breaks al jugador francés.

No se trata solo de una victoria que mejora su ranking, sino de un triunfo en un contexto más amplio. Fils llegaba como un rival con mucho más renombre, y Jódar ya lo había superado días atrás en Washington con el mismo resultado, una curiosa coincidencia que sugiere que el español ha hallado la fórmula para incomodar al talento francés. No es común que un jugador tan joven repita hazañas con tal frecuencia y ante oponentes de alto nivel.

Lo que Montreal representa para Jódar

La semana en tierras canadienses está confirmando varias realidades. Primero, que Jódar rinde mejor cuanto más pesado es el escenario. Segundo, que su evolución ya no se mide solo a través de victorias individuales, sino por su capacidad para enlazarlas en torneos importantes, incluso cuando enfrenta cansancio, viajes y condiciones climáticas adversas.

Hay también un aspecto clasificatorio innegable: llegar a las semifinales lo deja a un paso del codiciado top 10, un objetivo que hasta hace poco parecía reservado para otra temporada. En este sentido, Montreal no se limita a ser un gran resultado; es un mensaje de intenciones en medio de un verano norteamericano donde cada victoria tiene un peso duplicado y avanzar rondas cambia la narrativa del circuito.

Nakashima, el próximo desafío

El reto que se presenta no es menor: Brandon Nakashima le espera en semifinales, un rival serio y experimentado que servirá para poner a prueba el estado actual de Jódar. El estadounidense llega tras haber vencido con claridad a Luciano Darderi, así que se anticipa un enfrentamiento menos ruidoso y más preciso, el tipo de partido en el que Jódar suele sentirse a gusto si impone su ritmo desde el fondo.

Las apuestas, como es habitual en el tenis, oscilan entre la cautela y la fe de quienes han sido testigos de dos victorias seguidas y ya empiezan a soñar con milagros semanales. En el papel, Nakashima se perfila como una amenaza más estable que Fils; sin embargo, en la pista, Jódar está viviendo una semana que puede alterar los pronósticos con una agilidad casi provocadora para los apostantes. Si logra mantener la solidez en su saque y la agresividad con su derecha, cuenta con posibilidades reales de luchar por su primera final de Masters 1.000.

Lo que explica su notable avance

Ha conseguido grandes resultados en pista dura durante el verano norteamericano.

Sus muestras de resistencia física en Montreal tras la final de Washington y el desgaste acumulado son evidentes.

Su rendimiento frente a oponentes del top 20 certifica que no depende únicamente de rachas favorables.

La pista rápida le brinda más espacio para imprimir su primer golpe y cerrar antes los puntos largos.

La sensación general es que Jódar ya no compite solo para adquirir experiencia. Compite para liderar, y eso transforma la atmósfera de cada torneo. Montreal le ha otorgado prestigio, puntos y una dosis de credibilidad que en el tenis son tan valiosas como un saque directo en el momento clave.