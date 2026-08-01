La remontada que empuja a Rafa Jódar hacia la élite

La velada en Washington dejó claro un mensaje contundente: Rafa Jódar ha llegado a jugar, puntuar y competir como los grandes. El tenista español logró remontar ante el italiano Lorenzo Musetti y, según informaba La Razón, se asegura entrar por primera vez en su carrera en el top 20 ATP tras alcanzar las semifinales del ATP 500 en la capital estadounidense.

El 1 de agosto de 2026 se marca como otro punto de inflexión en la carrera del madrileño, que pasó de tener un primer set olvidable a exhibir un dominio que refuerza la percepción de que su evolución, en este momento, no tiene límites ni se ata a una superficie concreta.

Un partido que cambia un ranking… y una narrativa

El marcador es elocuente: 1-6, 6-1 y 6-4 en 1 hora y 59 minutos ante un Musetti que llegaba como número 15 del mundo y cuarto cabeza de serie. Sin embargo, el contexto proporciona una mejor comprensión de por qué este triunfo sabe a un hito crucial. Jódar comenzó la semana como número 24 ATP y, con los puntos ya ganados en Washington, asegura al menos un avance hasta el puesto 19 del ranking cuando se actualice el lunes próximo.

El arranque del duelo fue complicado para el español. Musetti dominó el primer set con dos roturas y un 6-1 que esbozaba un panorama conocido: el italiano, con su elegante revés a una mano, variaba alturas y ángulos, mientras Jódar se mostraba incómodo, lejos de su ritmo habitual y de la línea de fondo. Durante ese primer parcial, el cuarto cabeza de serie monopolizó los intercambios y limitó el espacio para que el agresivo juego del madrileño pudiera florecer.

El cambio llegó en el segundo set. Jódar comenzó a ajustar su posición, avanzó más hacia la cancha, erró menos y empezó a castigar la derecha de Musetti, que cedió en profundidad y confianza. La estadística corrobora este giro: doble rotura a favor del español, otro 6-1, pero esta vez del lado de Jódar, y un encuentro que se transformó en una montaña rusa. Este parcial mostró la versión más reconocible del madrileño: explosivo, valiente, defendiendo como un jugador maduro y contraatacando con la facilidad de quien ya se siente parte de la élite.

En el tercer set, el partido se jugó al límite. Jódar encontró un break clave para adelantarse y, a partir de ahí, mostró una madurez que resulta sorprendente para sus 19-21 años, cuidando cada punto con saques sólidos (65 % de efectividad, 67 % de puntos ganados con el primer servicio, 80 puntos totales en el encuentro). Musetti, presionado a forzar el juego, cometió errores en momentos críticos; mientras tanto, Jódar mantuvo su ventaja y cerró el definitivo 6-4 con una mezcla de serenidad y agresividad que explica su salto competitivo.

Cómo llega Jódar a estas semifinales

El trayecto del madrileño en Washington ayuda a poner en perspectiva estas semifinales:

Primera ronda : triunfo destacable ante Arthur Fils , 7-6, 6-3, venganza directa de las semifinales del Conde de Godó.

: triunfo destacable ante , 7-6, 6-3, venganza directa de las semifinales del Conde de Godó. Segunda ronda : victoria ante Kei Nishikori , 6-3, 6-2, frustrando el intento de retorno del japonés en un torneo que conquistó en 2015.

: victoria ante , 6-3, 6-2, frustrando el intento de retorno del japonés en un torneo que conquistó en 2015. Cuartos de final: remontada frente a Lorenzo Musetti por 1-6, 6-1, 6-4.

Cada victoria ha tenido un trasfondo simbólico: vengar a Fils en pista dura, vencer a un campeón de Washington como Nishikori y superar al siempre atractivo Musetti refuerzan la idea de que el español está completando en Estados Unidos una semana que valida completamente su nuevo estatus.

Semifinal ante Tabilo: examen de madurez y prueba de mercado

El triunfo frente a Musetti coloca a Jódar en sus terceras semifinales ATP, y, lo más relevante, en las primeras sobre pista dura, sumándose a las logradas en Marrakech (donde se coronó campeón) y Barcelona, ambas sobre tierra batida. Este cambio de superficie tiene su importancia: refuerza la imagen de un jugador que deja de ser visto únicamente como especialista en arcilla para convertirse en una verdadera amenaza en el circuito.

Su próximo rival será el chileno Alejandro Tabilo, actual número 30 del mundo, quien se encargó de frenar al estadounidense Ben Shelton, octavo en el ranking, en un duradero partido a tres sets que acalló gran parte de la afición local. En la parte alta del cuadro, la otra semifinal enfrenta a Brandon Nakashima y Taylor Fritz, lo que da lugar a un cuadro final con una destacada presencia de talento estadounidense y dos nuevos valores como Jódar y Tabilo.

Si se evalúan las proyecciones de ranking, los números son realmente notables:

Pase asegurado al puesto 19 ATP con las semifinales.

con las semifinales. Posibilidad de acercarse, según algunos análisis, al entorno del top 12 si se alza con el título.

Las casas de apuestas han comenzado a considerar a Jódar como uno de los favoritos para este tramo final del torneo, con cuotas que, como suele pasar, empiezan a poner de relieve al jugador cuando el público general ya le ha visto sumar varias victorias consecutivas. Algunos siguen mostrando escepticismo, recordando que Tabilo tiene experiência en semanas importantes sobre pista dura y que Washington, históricamente, castiga a quienes llegan fatigados de cuadros exigentes. Sin embargo, las estadísticas del español, tanto en su capacidad de remontar como en las victorias ante jugadores mejor clasificados, sugieren que el madrileño se ha ganado el derecho a ser, al menos, un competidor digno de atención en los fines de semana de los ATP 500.

Desde la perspectiva del mercado y proyección, esta irrupción tiene un impacto directo. Un joven español, capaz de vencer tanto en barro como en cemento, que ya disputa su tercera semifinal del año y se establece en el top 20, abre la puerta a nuevos contratos, mayor presencia en las canchas principales y un papel central en el relevo generacional del tenis masculino europeo. El torneo de Washington, habitualmente un escaparate previo al tramo final del verano estadounidense, se convierte este año en el escenario donde Jódar empieza a firmar su propia historia como protagonista y no como un mero acompañante.

Antecedentes, estilo y evolución de un perfil en construcción

La temporada 2026 no es un fenómeno aislado. Meses antes, Jódar ya comenzó a destacar en Marrakech, donde levantó su primer título ATP sobre tierra, y en Barcelona, alcanzando unas semifinales de gran nivel ante Arthur Fils. También tuvo buenas actuaciones en Masters 1000, como en Roma y Madrid, donde se enfrentó a grandes jugadores y empezó a acumular experiencia en los escenarios más relevantes.

Desde el punto de vista táctico, el partido ante Musetti en Washington sirve como un resumen de su identidad competitiva actual:

Capacidad para adaptarse y ajustar después de un primer set muy complicado.

Notable mejora en la lectura del servicio del rival y gestión de puntos decisivos.

Creciente uso del saque abierto y del drive cruzado para generar oportunidades en pistas duras.

La comparación con otros jóvenes del circuito ayuda a situar a Jódar en su actual contexto: no es tan explosivo como Shelton, ni tan agresivo como Fils, pero compensa con una combinación de sólida defensa y contraataque que evoca, en una versión aún en formación, a modelos de éxito recientes en el circuito. Esa capacidad para transformar la defensa en ataque fue especialmente evidente en Washington, donde llegó a encadenar juegos al resto y a ganar puntos desde situaciones que parecían difíciles.

Curiosidades en torno a la semana mágica de Washington

En 2026, Jódar ya suma 13 victorias ante rivales mejor clasificados en esta temporada, un hecho que pone de manifiesto su gusto por los grandes desafíos.

en esta temporada, un hecho que pone de manifiesto su gusto por los grandes desafíos. El partido ante Musetti se disputó en la John Harris , la segunda pista más importante del torneo, pero su nivel y ambiente recordaron a una sesión central.

, la segunda pista más importante del torneo, pero su nivel y ambiente recordaron a una sesión central. El madrileño ha alcanzado las semifinales en tres torneos ATP distintos en menos de un año y en tres ciudades con condiciones muy diversas: Marrakech, Barcelona y Washington.

La victoria sobre Fils en la primera ronda de Washington fue considerada por muchos analistas como el verdadero punto de inflexión psicológico de su semana, al cerrar una herida que quedó abierta en el Conde de Godó.

Nishikori, a quien Jódar ganó en la segunda ronda, fue campeón del mismo torneo en 2015; el español le detuvo un regreso que muchos anticipaban más duradero.

Varios análisis internacionales destacan que Jódar podría finalizar la temporada como uno de los mayores escaladores en el ranking, si mantiene su ritmo actual.

El enfrentamiento con Tabilo, un zurdo que se siente a gusto en pista dura, se presenta como uno de esos “partidos trampa” del fin de semana, categorías que ilustran por qué el tenis siempre deja margen para la sorpresa, incluso cuando las matemáticas indican un favorito.

En Washington, donde a lo largo de décadas se ha escrito la historia de otros aspirantes a estrella, el torneo de 2026 está viendo cómo Jódar comienza a marcar sus propias páginas con la tinta de un jugador importante.