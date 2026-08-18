Jódar abre la puerta de Cincinnati y ya sueña en grande

El 18 de agosto de 2026, Rafa Jódar volvió a brillar en la pista dura de Cincinnati, firmando una victoria clara ante Alejandro Tabilo por 6-2 y 6-1, en apenas una hora y quince minutos, de acuerdo con la crónica de Libertad Digital. El madrileño, que había protagonizado una remontada espectacular en la ronda anterior, entró al partido con la determinación de un jugador que ya no busca sorprender, sino que actúa con la autoridad que le otorgan sus logros.

La atmósfera en Cincinnati es clara: Jódar no solo está teniendo una buena semana, está elaborando una sólida declaración de intenciones. Después de batallar contra Denis Shapovalov en la segunda ronda, donde logró levantar un 1-5 en el tercer set y superar dos puntos de partido, el español repitió la estrategia que lo está convirtiendo en un serio desafío para cualquiera. Aportó ritmo elevado, agresividad medida y un físico que resiste mejor que el de muchos veteranos con más recorrido en el circuito.

Un triunfo breve, pero significativo

El encuentro con Tabilo tuvo un desarrollo escueto en el marcador, pero una historia profunda en lo subyacente. Jódar logró 26 golpes ganadores y solo 17 errores no forzados, mientras que el chileno terminó con 9 winners y 27 fallos; una desproporción que va más allá de un simple mal día. El español tomó el control rápidamente, castigó el segundo saque de su rival y no dejó que el zurdo chileno encontrara el ritmo ni los intercambios cómodos desde el fondo de la pista.

Este dominio también cuenta con su historia. Jódar y Tabilo ya se habían enfrentado en la gira norteamericana sobre superficie dura, y la balanza entre ambos había parecido equilibrada, pero solo en apariencia. Tabilo había derrotado a Jódar en Indian Wells, pero el madrileño se tomó la revancha en Washington y ahora ha confirmado su superioridad en Cincinnati. En resumen, ya no es un duelo, sino un ajuste táctico.

Dato Jódar Tabilo Resultado 6-2, 6-1 2-6, 1-6 Duración 1h 15m 1h 15m Winners 26 9 Errores no forzados 17 27 Próximo rival Flavio Cobolli —

La magnitud histórica del momento

La victoria sitúa a Jódar en octavos, y ante la posibilidad de hacer historia en Cincinnati que ya no suena descabellada. El propio torneo está reconociendo su irrupción como la de un tenista que puede integrarse en la élite, y no solo pasar rondas. Si continúa avanzando, el español podría abrir una puerta hacia una clasificación y un ranking que modificarían su estatus en el circuito justo antes del US Open, la gran prueba del final del verano.

La prudencia recomienda no dejarse llevar. El tenis ha desvanecido muchas veces una semana brillante en un simple espejismo. Sin embargo, no se puede pasar por alto que Jódar ha ganado en consistencia, en su lectura del partido y en una frialdad competitiva que antes solo era un indicio. En una gira donde los nombres suelen tener mucho peso, el madrileño está empezando a hacerse notar.

Posibilidades a futuro

Su siguiente desafío será enfrentar a Flavio Cobolli, un oponente con más experiencia y un estilo de juego que demandará mayor paciencia y menos improvisación. Si se observa el cuadro desde una óptica de apostador, el italiano se presenta como una prueba incómoda, pero no como un muro insuperable. Desde la perspectiva del escepticismo, es importante recordar que en un Masters 1000 no hay ascensos automáticos, solo cuentan los golpes bien ejecutados y la capacidad de responder ante la presión.

A favor de Jódar : confianza, dinámica ganadora y una derecha que está rindiendo.

: confianza, dinámica ganadora y una derecha que está rindiendo. A favor de Cobolli : mayor bagaje en partidos ajustados y menos cambios tácticos abruptos.

: mayor bagaje en partidos ajustados y menos cambios tácticos abruptos. Punto clave del duelo : quién imponga el ritmo desde el fondo y quién tolere mejor los intercambios prolongados.

: quién imponga el ritmo desde el fondo y quién tolere mejor los intercambios prolongados. Pronóstico sensato: un encuentro más exigente que los anteriores; si Jódar se mantiene firme al resto, tendrá oportunidades claras.

Económicamente, el madrileño sigue muy activo en la lucha por escalar posiciones en el ranking y acercarse a los lugares de privilegio antes de que termine el verano. Permanecer en Cincinnati ya es un logro; salir de Ohio con una nueva muestra de autoridad sería un paso más, una afirmación más que una promesa.