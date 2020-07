Luka Doncic se salva de un insólito atropello en un partido de la NBA: «Fue como la película de Matrix»

La estrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, estuvo muy cerca del peligro.

Durante un encuentro entre el equipo texano y los Sixers de Philadelphia, el jugador se vio envuelto en una situación en la que pudo haber salido lesionado.

El esloveno intentó salvar un balón que se escapó por la ralla lateral, pero no logró su cometido. En cambio se topó con la valla publicitaria, justo en el momento en el que la cámara pasaba por encima de esta.

El ex del Real madrid se salvó por unos pocos segundos de ser arrollado por el aparato. «No la vi venir. Fue como en la película de Matrix», explicó.

En lo que respecta al encuentro, los de Philadelphia necesitaron de una prórroga para vencer a los Mavericks (115-118), pero el jugador esloveno tuvo una magistral actuación en la que anotó 23 puntos y fue el máximo anotador de su equipo, además capturó siete rebotes y dio seis asistencias.

Fue el último encuentro de preparación, pero Doncic y sus Mavs demostraron estar listos para el reto que se les viene, ganaron dos de los tres partidos de preparación. Ahora les tocará enfrentarse a los Houston Rockets de James Harden el próximo sábado, en lo que será su primer partido oficial en la ‘burbuja de Orlando’.

