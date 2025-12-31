Murcia 80 – Real Madrid 91: el equipo de Scariolo sella el liderato en Liga

Un año perfecto como local en Liga Endesa.

El Real Madrid concluyó el año 2025 de la mejor manera posible: con una victoria contundente frente al Murcia que le asegura matemáticamente el liderato de la Liga Endesa. Lo más destacable es que ha completado un año perfecto en casa, sin conocer la derrota. El equipo blanco se impuso por 91-80 en el Palacio de los Deportes de Murcia el pasado 28 de diciembre, en un encuentro que evidenció la capacidad de reacción y la fortaleza mental del conjunto dirigido por Sergio Scariolo. Aunque el partido comenzó con dificultades, con el Murcia dominando el juego interior y alcanzando una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto, terminó convirtiéndose en una clase magistral de baloncesto defensivo y control emocional, consolidando al equipo madrileño como la referencia indiscutible del torneo.

El encuentro reflejó cómo el baloncesto moderno valora la consistencia y penaliza la relajación. El Murcia, con un Balcerowski inspirado que anotó 17 puntos y capturó 5 rebotes, salió decidido a competir desde el primer minuto. Sin embargo, el Real Madrid demostró por qué es considerado el rival a batir en España. Después de verse 14 puntos abajo en el tercer cuarto (48-62), los hombres de Scariolo ejecutaron un espectacular parcial de 23-4 que transformó completamente la dinámica del partido. Este tipo de reacciones no son obra del azar, sino fruto de un trabajo defensivo excepcional, una circulación fluida del balón y, sobre todo, jugadores que comprenden a la perfección su papel dentro del sistema. Mario Hezonja, máximo anotador del encuentro con 19 puntos, además de aportar 8 rebotes y 1 asistencia, reafirmó su estatus como uno de los pilares ofensivos del equipo. Pero fue Garuba, con sus 13 puntos, quien se destacó como clave en la remontada, especialmente en un juego interior donde el Murcia había tenido ventaja durante la primera parte.

El dominio defensivo como arma letal

Lo más sorprendente del Real Madrid esta temporada no radica únicamente en su poderío ofensivo, sino también en su sofisticada defensa. En ese tercer cuarto crítico, cuando parecía que el Murcia tenía todo bajo control, los blancos ajustaron su defensa con precisión milimétrica. El equipo murciano, que había sido letal desde fuera del arco durante los primeros minutos, comenzó a fallar triples sistemáticamente. Esta situación no fue casualidad; fue resultado de una presión coordinada y una rotación defensiva que deja poco espacio para errores. La actuación de Facundo Campazzo fue fundamental aquí; su habilidad para leer el juego y anticiparse a las intenciones ofensivas rivales resultó decisiva. En el último cuarto se lució con una canasta difícil que resumió la confianza desbordante que este equipo muestra cuando está encendido.

El acierto del Real Madrid desde la línea de tiros libres también fue notable, convirtiendo 30 de sus 38 intentos (78,9%). Este porcentaje se volvió crucial en los momentos clave del encuentro. Cuando el Murcia intentó recortar distancias nuevamente en el marcador durante el último cuarto, los blancos mantuvieron su eficacia desde la línea personal. En particular, Hezonja anotó dos tiros libres vitales cuando apenas quedaban 10 segundos para finalizar, sellando así definitivamente el destino del partido. Este tipo de ejecución bajo presión es lo que distingue a los grandes equipos.

Un año perfecto que consolida el liderato

Con este triunfo, el Real Madrid establece un récord histórico: 20 victorias consecutivas sin derrota en la Liga Endesa durante esta temporada y suma ya 37 triunfos seguidos como local. Estas cifras van más allá de meras estadísticas; son reflejo palpable de un equipo que ha encontrado su identidad y juega con una consistencia inalcanzable para sus oponentes. A pesar del resultado adverso, el Murcia mostró ser un rival competitivo, especialmente en defensa; sin embargo, le faltó mantener la concentración durante los 40 minutos completos —algo que se ha convertido en sello distintivo del Real Madrid.

La temporada dirigida por Scariolo está siendo excepcional. El técnico italiano ha logrado hacer funcionar a un equipo con profundas rotaciones y múltiples opciones ofensivas como si fuera un mecanismo bien aceitado. No hay un único héroe; hay varios protagonistas dispuestos a brillar colectivamente. Desde Llull, aportando su experiencia y capacidad para jugar rápido; hasta Tavares, dominando bajo los tableros; pasando por Procida, quien inyecta energía defensiva; todo un grupo comprometido con entender que lo colectivo prima sobre las estadísticas individuales. Esta mentalidad es clave para aspirar a campeonatos.

Perspectivas de futuro y desafíos por venir

A pesar de dominar actualmente la Liga Endesa, el Real Madrid no puede permitirse relajaciones. La competencia en baloncesto español es cada vez más feroz; equipos como el Barcelona, Valencia Basket y Baskonia están mejorando constantemente sus plantillas. Además, hay compromisos pendientes en la Euroliga, donde las exigencias son aún mayores. En jornada reciente (la número 13) de esta máxima competición europea, lograron vencer al Hapoel Tel Aviv por un ajustado 75-74; lo cual demuestra su capacidad para competir al más alto nivel internacional aunque muchas veces con márgenes más estrechos que en liga nacional.

El reto ahora será mantener esta consistencia a lo largo toda la temporada. El conjunto ha demostrado tener calidad suficiente así como experiencia y mentalidad ganadora para convertirse en campeón; pero hay que recordar que este deporte es impredecible. Lesiones inesperadas o decisiones arbitrales controvertidas pueden cambiar drásticamente las cosas en pocas semanas. Sin embargo, teniendo a cargo a un entrenador como Scariolo, las probabilidades están claramente inclinadas a favor del equipo blanco.

