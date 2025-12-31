Valencia Basket se aupa al liderato de la Euroliga mientras el Mónaco humilla al Barça de Xavi Pascual

El Roig Arena se llenó de emoción este martes 30 de diciembre, en una noche inolvidable para el Valencia Basket.
Los taronja, dirigidos por Pedro Martínez, lograron vencer al Partizán de Joan Peñarroya con un marcador de 86-73, lo que les permitió alcanzar la cima de la Euroliga al cierre de la primera vuelta.
Aunque empatan en victorias con el Hapoel Tel Aviv, los valencianos se colocan en primer lugar gracias a un mejor desempate por puntos. En contraste, el Palau Blaugrana fue testigo del sufrimiento del Barça bajo las órdenes de Xavi Pascual, que cayó ante el AS Mónaco de Spanoulis (74-90), sufriendo así su segunda derrota consecutiva y con su técnico expulsado en un partido marcado por decisiones arbitrales controvertidas desde el inicio.
No es una exageración: si alguien hubiera vaticinado que Valencia Basket y Hapoel estarían liderando la Euroliga, muchos lo habrían considerado un insensato. La clasificación, sin embargo, refleja la realidad. Los valencianos han acumulado ya 13 triunfos en 15 encuentros, con solo una derrota sin público frente al equipo israelí.
En esta ocasión, Darius Thompson destacó con 17 puntos, siendo fundamental en los momentos decisivos junto a los rebotes ofensivos y la rapidez del juego taronja. El Partizán, bajo el mando de Peñarroya, mostró mejoras evidentes, empezando con una defensa sólida y un arranque contundente (6-17), pero no pudo hacer frente a la determinación local: Reuvers (14 puntos), Badio (14) y Montero (13) fueron decisivos. A pesar de que los serbios contaron con las aportaciones de Bonga (17) y Brown (15), las faltas acumuladas de Parker y Payne les pasaron factura. Un equipo del Partizán que mostró orgullo, pero el conjunto valenciano se muestra como una máquina imparable en casa, soñando a lo grande para 2026.
En Barcelona, la situación fue todo lo contrario. El Mónaco desmanteló al Barça desde el primer momento, utilizando una defensa asfixiante que dejó a Kevin Punter, MVP del mes de diciembre (con 24,4 puntos de media), en un insólito registro de solo 8 puntos (0/5 en triples). El duelo estelar fue ganado por Mike James, quien anotó 19 puntos, mientras que el único jugador culé que logró destacar fue Darío Brizuela, quien finalizó con 25 puntos (10/12 en tiros de dos) y 21 de valoración. Las bajas pesaron demasiado: la ausencia de Clyburn, aún recuperándose por problemas en el bíceps; un indefinido Shengelia, un resfriado para Vesely, y un desajustado ritmo para Laprovittola hicieron mella en las filas blaugranas. En las gradas del Palau (7.212 espectadores, segunda mejor entrada), los aficionados silbaban a los árbitros que decidieron expulsar a Pascual por doble técnica tras un polémico 3+1 señalado a favor de James.
El encuentro del Barça fue un constante tira y afloja lleno de frustración.
El Mónaco dominó con parciales contundentes, manteniendo siempre una ventaja superior a los 10 puntos. Pascual forzó su propia expulsión protestando una falta señalada a favor de Fall, mientras que su asistente, Zorzano, también recibió una técnica poco después. Aunque el Barça logró reducir distancias momentáneamente (66-77 min. 37), los rebotes ofensivos del Mónaco y errores decisivos del equipo local sellaron finalmente el resultado en 74-90. Spanoulis volvió a ser un verdugo histórico para el Barça tras haberlo hecho en playoffs anteriores; esta es ya su segunda victoria consecutiva en Europa y aleja al Barcelona del liderato: ahora es el Mónaco quien aspira a estar entre los cuatro primeros.
Bajo la dirección de Pedro Martínez, el Valencia ha evolucionado hasta convertirse en una apisonadora imparable. Su lucha constante, junto a tiros triples certeros como los de Costello o Pradilla, sumados al apoyo incondicional del público local crean un ambiente electrizante. Actualmente poseen la cuarta mejor eficiencia ofensiva (1,18), y jugadores como Kam Taylor afirman: «Venimos aquí a competir por la Euroliga, no solo a jugar». En cuanto a antecedentes? De Eurocup han llegado hasta aquí: tras alcanzar la final ACB pasada y mantener su invicto en casa durante esta Euroliga. El Hapoel sufrió su derrota ante Valencia para regocijo taronja; mientras que el Panathinaikos aún tiene opciones matemáticas para igualarles, aunque actualmente son los valencianos quienes lideran gracias al diferencial de puntos.
Para el Barça, el regreso de Pascual prometía grandes éxitos pero se ha topado con una dura realidad. Dos derrotas consecutivas pesan sobre sus espaldas y su condición física deja mucho que desear. Si bien Mirotic intentó frenar las remontadas rivales y tanto Brizuela como Norris pusieron empeño en cambiar la dinámica del juego, Punter continuó siendo invisible en este encuentro. Las decisiones arbitrales fueron cuestionadas: Pukl, Pastusiak y Tsaroucha fueron protagonistas negativos bajo fuego cruzado; Diallo acabó eliminado por faltas personales justo cuando más se necesitaba su aportación. El Mónaco supo aprovechar las debilidades blaugranas como ya lo hizo en playoffs anteriores.
Clasificación al cierre de la primera vuelta
|Equipo
|Victorias-Derrotas
|Notas
|Valencia Basket
|13-2
|Líder por puntos e invicto como local
|Hapoel Tel Aviv
|13-2
|Empatados; derrota ante Valencia sin público
|Panathinaikos
|Pendiente
|Oportunidad para alcanzar posición
|AS Mónaco
|Aspirante top-4
|Goleada al Barça
|FC Barcelona
|Fuera del top-4
|Dos derrotas seguidas
¿Y qué pronósticos hay para 2026? El Valencia visitará al líder en rebotes ofensivos: Paris Basketball (16,8 por partido). Los taronjas ocupan la segunda posición en este apartado (con 13,2) además presentan una eficacia superior (55,8% TC). Las apuestas parecen favorecer a los valencianos por su racha positiva; sin embargo, hay que tener cuidado con unos franceses capaces de anotar rápido durante transiciones (16,1% puntos). Por cierto: si Peñarroya logra mejorar aún más al Partizán… ¿podría haber venganza en Belgrado? Los escépticos dirían que mantener este liderato es tan efímero como un triple fallido de Punter en Palau. Para el Barça hay urgencias: sin Clyburn durante enero; Pascual deberá encontrar soluciones para revitalizar su tridente ofensivo. Mientras tanto, el Mónaco parece estar cotizando alto para los playoffs gracias a un James encendido. ¿Veremos una remontada culé o más drama arbitral?
El Valencia concluye este año 2025 con grandes ilusiones mientras que el Barça amarga sus expectativas. La Euroliga promete ser intensa durante la segunda vuelta; los taronjas huelen gloria mientras que los blaugranas buscan redención.
Curiosidades:
- El Valencia Basket solo ha sufrido una derrota en sus 15 partidos europeos: ante Hapoel sin público.
- Xavi Pascual fue expulsado por doble técnica cuando quedaban cinco minutos del tercer cuarto; esta es su primera derrota desde su regreso al Palau.
- Darío Brizuela anotó 25 puntos (10/12 en tiros dos), siendo el único jugador culé destacado durante esta debacle.
- El Partizán bajo Peñarroya llegó a liderar dos cuartos; sin embargo las faltas acumuladas sobre Parker y Payne les costaron caro.
- El Mónaco destaca liderando también otros registros como los puntos conseguidos desde segundas oportunidades (18,6%), cruciales frente al Barça.
- Darius Thompson (17 pts) junto con Reuvers (14) fueron claves para asegurar la victoria del Valencia durante el último cuarto.
- Kevin Punter tuvo un mes difícil tras ser MVP diciembre con media de 24,4 pts; terminó solo con 8 pts y 6 unidades de valoración.
- El Roig Arena promedia unas impresionantes cifras: alrededor de 12.219 espectadores cada partido; un auténtico templo taronja.