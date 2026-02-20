Copa del Rey: un Real Madrid imparable arrasa al Unicaja

El Roig Arena de Valencia fue escenario de una demostración brillante por parte del equipo blanco, que dejó en evidencia al actual campeón.

Desde el primer triple de Kendrick Perry para el Unicaja, todo fue un monólogo del Real Madrid de las canastas. Un inicio arrollador con un parcial de 14-0 en el primer cuarto rompió el encuentro y no hubo marcha atrás.

Sergio Scariolo impuso un ritmo implacable, con una defensa sólida y transiciones mortales, mientras que los malagueños, dirigidos por Ibon Navarro, se ahogaban en pérdidas y errores inexplicables.

El Real Madrid llegó con ganas de revancha.

En la final del año pasado de la Copa del Rey, el Unicaja les había propinado un 93-79 en el Martín Carpena, levantando el trofeo ante su afición. Esta vez, en Málaga y el 19 de febrero de 2026, los blancos no dejaron escapatoria.

Walter Tavares dominó la zona con su potencia en mates y rebotes, mientras que Mario Hezonja y Sergio Llull se hicieron notar con triples precisos.

La segunda unidad –bajo el mando de Theo Maledon y Alberto Abalde– mantuvo la intensidad. Al descanso, ya lideraban por 22 puntos (50-28), y en el tercer cuarto la ventaja aumentó a 73-44. El último periodo culminó con un claro 100-70, sirviendo para repartir minutos y reafirmar su dominio.

Claves del contundente triunfo blanco

El control fue absoluto, pero estos números lo ilustran aún mejor:

Equipo 1Q 2Q 3Q 4Q Total Real Madrid 28 22 23 27 100 Unicaja 12 16 16 26 70

Trey Lyles destacó con 16 puntos en apenas 18 minutos, mientras que James Webb intentó maquillar la debacle malagueña con sus 18 puntos. Sin embargo, ni Jonathan Barreiro ni Nihad Djedovic lograron detener a la máquina blanca. Facu Campazzo distribuyó asistencias clave, Usman Garuba desató su potencia bajo los aros y Gaby Deck aprovechó cada error rival. El Unicaja, errático desde el comienzo –sin canastas durante largos minutos–, pareció un equipo de otra categoría. ¿Revancha consumada? Sí, aunque queda una pizca de escepticismo: los campeones defensores se desinflaron como un globo pinchado, recordándonos que en la Copa, un mal día puede dejarte fuera sin compasión.

Ahora, el Real Madrid se prepara para las semifinales este sábado 21 de febrero contra el Valencia Basket, que sorprendió al Joventut de Ricky Rubio. ¿Las apuestas? Los blancos son claros favoritos –con un 75% de probabilidades según las casas–, pero el Valencia siempre sabe cómo dar sorpresas en playoffs. Scariolo rotará a sus jugadores, pero con este nivel mostrado parece que van decididos hacia el título. ¿Podrá el Unicaja repetir la hazaña del año anterior o fue solo un espejismo? El baloncesto español nos mantiene enganchados gracias a su imprevisibilidad.

Tavares , omnipresente: anotó 9 puntos solo desde tiros libres y mates; sus tapones generan temor.

, omnipresente: anotó 9 puntos solo desde tiros libres y mates; sus tapones generan temor. Llull , eterno: está cerca de superar a Juan Carlos Navarro en minutos históricos en Copa.

, eterno: está cerca de superar a en minutos históricos en Copa. Parciales sorprendentes: el Madrid llegó a tener una ventaja de hasta 35 puntos (69-34), ¡más tantos que los del Unicaja!

Una actuación que deja al Real Madrid como el equipo a batir, listo para soñar a lo grande.

Curiosidades del duelo