Cuándo, cómo y dónde ver por TV la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Baskonia

El Roig Arena de Valencia está en plena efervescencia por la inminente final de la Copa del Rey de baloncesto 2026.

Este domingo 22 de febrero, a partir de las 19:00 horas, los equipos de Real Madrid y Baskonia saltarán al parqué con el título en juego. Los madridistas, bajo la dirección de Sergio Scariolo, luchan por alzarse con su trigésimo trofeo, tras haberlo perdido el año pasado en Las Palmas.

Enfrente, los baskonistas, que aspiran a conquistar su primera copa en 17 años.

Los jugadores del Real Madrid llegan a este duelo con una moral reforzada después de una semifinal vibrante contra Valencia Basket. A tan solo 20 segundos del final, perdían por cinco puntos.

Sin embargo, fue Mario Hezonja quien revivió el encuentro con dos triples consecutivos, dejando el marcador en 106-108. Antes, habían aplastado a Unicaja con un contundente 100-70 en cuartos. Con 25 puntos anotados en semis, Hezonja tiene su mirada puesta en el galardón de MVP. Además, el equipo blanco lidera la Liga Endesa con 18 victorias y solo dos derrotas, siendo los actuales campeones ligueros.

Scariolo ha introducido una disciplina táctica notable, pero el banquillo rival también plantea interrogantes: ¿conservarán su garra o volverán a caer en otra final?

Por otro lado, el equipo baskonista ha sido la gran sorpresa del torneo.

Eliminando a CB Canarias (91-81) en cuartos y superando al Barcelona en semis (70-67) gracias a un último cuarto espectacular: un parcial de 21-9. Jugadores como Forrest, Kurucs y Luwawu-Cabarrot desmantelaron la defensa blaugrana.

Pocos esperaban que pudieran hacer frente a un Barça que se mostraba superior en Liga, pero lograron sorprender y vencer. Con un estilo fresco bajo la dirección de Galbiati, juegan con una ilusión desbordante. Aunque no son considerados favoritos, su ambición podría complicar las cosas para un Real Madrid que ya conoce lo que es tropezar en finales coperas.

Cómo y dónde ver la final en TV y online

Televisión : Exclusivamente por DAZN (canal Baloncesto, M87 o O126 en plataformas como Orange y Movistar+).

: Exclusivamente por (canal Baloncesto, M87 o O126 en plataformas como Orange y Movistar+). Streaming : A través de la app de DAZN en dispositivos móviles, tablets, Smart TVs o ordenadores. Es necesario tener una suscripción paga; no hay opción gratuita.

: A través de la app de en dispositivos móviles, tablets, Smart TVs o ordenadores. Es necesario tener una suscripción paga; no hay opción gratuita. Radio : Emisoras como Radio Marca , COPE , SER , RNE u Onda Cero ofrecerán narraciones en directo.

: Emisoras como , , , u ofrecerán narraciones en directo. Narraciones online: Puedes seguir minuto a minuto las jugadas en sitios web como AS o OKDIARIO, que también publicarán crónicas posteriores al partido.

El moderno Roig Arena, inaugurado a finales de 2025 y con capacidad para 15.600 espectadores, será testigo del clímax baloncestístico con un lleno total esperado para esta celebración del deporte español. Las apuestas dan ventaja al Real Madrid gracias a su plantilla estelar y experiencia; sin embargo, Baskonia ha subido sus acciones tras su remontada contra los culés. En casas como Bet365 ofrecen cuotas de 1.40 para los blancos y 2.80 para los vascos, con un over/under fijado en 162.5 puntos. Se plantean muchas preguntas: ¿será la ilusión baskonista suficiente o se impondrá el rodillo madridista? El humor negro sugiere que Scariolo ya está preparando su discurso sobre «los detalles», mientras que los números respaldan al líder liguero.

El camino hacia esta gran final ha sido épico. Aquí te dejamos un resumen del calendario:

Fase Partido Resultado Fecha y hora Cuartos Valencia Basket – Joventut 95-84 Jueves 19 feb, 18:00 Cuartos Real Madrid – Unicaja 100-70 Jueves 19 feb, 21:00 Cuartos Baskonia – CB Canarias 91-81 Viernes 20 feb, 18:00 Cuartos Barcelona – UCAM Murcia 91-85 Viernes 20 feb, 21:00 Semis Valencia Basket – Real Madrid 106-108 Sábado 21 feb, 18:00 Semis Baskonia – Barcelona 70-67 Sábado 21 feb, 21:00 Final Real Madrid – Baskonia ? Domingo 22 feb, 19:00

Desde el punto de vista táctico, Scariolo apostará por una defensa intensa y rápidas transiciones ofensivas con jugadores como Hezonja y Musa como principales referencias anotadoras. Por su parte, Baskonia intentará contrarrestar con velocidad e intentos desde más allá del arco; esto forma parte de su esencia competitiva. La incertidumbre es palpable: el Madrid ha fallado recientemente en finales importantes mientras Baskonia busca revivir sus viejas glorias. ¿Quién se coronará campeón esta Copa?

Curiosidades sobre la final y protagonistas:

El Real Madrid acumula ya un total de 29 Copas; alcanzar la número 30 sería un récord absoluto aunque perdieron la última ante Unicaja.

Hace ya 17 años que Baskonia disputó finales coperas; su última fue en2009 contra el propio Madrid.

Hezonja marcó sus mejores cifras coperas hasta ahora con esos mismos 25 puntos en semis; busca repetir el éxito alcanzado anteriormente como MVP en Euroliga.

El Roig Arena hizo su debut copero ante un aforo completo: ¡15.600 aficionados! Es actualmente el pabellón más moderno dentro de la ACB.

Scariolo llegó a esta Copa buscando una victoria; su historial es inmaculado con selecciones nacionales pero queda pendiente aún por ver cómo le va con clubes.

¡Que empiece el espectáculo y que gane el mejor!