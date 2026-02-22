Valencia Basket 106 – Real Madrid 108: ‘Supermario’ Hezonja firma una remontada antológica

Mario Hezonja se convirtió en el inesperado héroe del Roig Arena el 21 de febrero de 2026, dejando sin palabras a las 15.221 almas taronjas con dos triples decisivos en los últimos 20 segundos.

El Valencia Basket parecía tener asegurada su plaza en la final de la Copa del Rey ACB, tras haber dominado gran parte del encuentro, pero un error monumental en el saque de fondo permitió al croata robar el balón y anotar el 106-108 definitivo. En la otra semifinal, el Baskonia, tras vencer al Barça, acecha al Madrid, prometiendo una final de infarto.

El Valencia, jugando como local y con un ambiente desbordante, comenzó como un ciclón.

Con un impresionante 8 de 13 en triples durante el primer cuarto, registraron un récord histórico de 34 puntos en ese período, sobrepasando los 33 del Barça en 2025. Nate Reuvers y los jugadores interiores locales sometieron a los pívots blancos, alcanzando un abrumador 34-16 que dejó al Real Madrid aturdido.

Sin embargo, la figura de Facundo Campazzo emergió para rescatar a su equipo con triples y una distribución brillante, logrando reducir la diferencia a solo cuatro puntos al descanso (54-50), a pesar de que Kameron Taylor, cojeando por un esguince, regresó para aportar heroicamente sus 20 puntos.

El espectáculo de Montero y la fe blanca

El tercer cuarto fue una montaña rusa llena de emociones, donde Hezonja logró empatar a 58 y Walter Tavares se adueñó de los rebotes. La conclusión del cuarto llegó con un triple sobre la bocina de Matt Costello (79-77), pero el último acto fue territorio exclusivo de Jean Montero, apodado ‘El Problema’.

El dominicano anotó 19 puntos en ese periodo y un total de 26, incluyendo un triple espectacular que puso el marcador en 106-101 a falta de solo 20 segundos. Todo parecía indicar que era la sentencia definitiva, pero ahí apareció nuevamente Hezonja (25 puntos, 7 triples): primero redujo la diferencia, luego robó el saque largo de Montero y Badio, para finalmente clavar el tiro ganador desde la esquina.

La dirección de Sergio Scariolo brilló en los momentos finales, diseñando jugadas ensayadas que liberaron al croata. Los blancos enfrentaron dificultades desde la línea de tiros libres (22/35), pero su espíritu luchador prevaleció, encajando 106 puntos sin defensa alguna, tal como bromean los aficionados. El coste para el Valencia fue alto: acumularon 31 faltas frente a las 24 del Madrid, además del pase suicida que les costó la victoria.

Baskonia desafía: se cuece una final

En contraste total, el Baskonia se impuso ante un agotado Barça, logrando así su lugar en la final de este 22 de febrero. Su intensidad defensiva y rápidos contraataques expusieron las debilidades blaugranas y ponen a prueba al entrenador Scariolo: «Cualquier rival llega sin presión», advierten los foros deportivos. El milagroso triunfo del Madrid les lleva ahora a enfrentar un duelo donde Hezonja deberá mantener su concentración durante todo el partido, tal como él mismo afirma tras su evolución bajo las órdenes del italiano.

Las apuestas favorecen al Madrid, cotizando a 1.80 como favorito; sin embargo, el rendimiento fresco del Baskonia les da valor (2.10) según las casas confiables. Los escépticos se preguntan: ¿repetirá este domingo el fenómeno conocido como Supermario, o será solo un espejismo? Las casas de apuestas prevén un over de 170 puntos probable, teniendo en cuenta la explosiva fiesta anotadora (214 puntos totales, récord sin prórroga).

Jugador clave Puntos Triple clave Impacto Hezonja (Madrid) 25 7/13 Remontada Montero (Valencia) 26 19 en Q4 Casi final Campazzo (Madrid) 17 Liderazgo Reacción Taylor (Valencia) 20 Esguince Heroísmo

El baloncesto español alcanza su punto álgido con Hezonja convertido en villano para los taronjas y el acecho constante del Baskonia. ¿Milagro o maldición?

Curiosidades