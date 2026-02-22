El Atlético golea con la mente en Europa

El reloj no daba tregua. Menos de 68 horas separarán el pitido final del Riyadh Air Metropolitano del inicio del choque europeo que marcará la temporada del Atlético. A Simeone no lo sorprende —la Liga por un lado, la UEFA por el otro—, pero esta vez lo dejó claro con su alineación: nada de rotaciones mediocres, solo un par de retoques (Cardoso por Koke, Baena por Julián) y mensaje nítido a quien quisiera entenderlo. El pasaporte a la próxima Champions vale más que cualquier trofeo menor, aunque hace más de diez años que en el Manzanares no celebran uno.

Y llegó el gol. El Espanyol golpeó primero con un disparo imposible de Jofre que encontró la cepa del poste y el desconcierto de Oblak, mientras Griezmann protestaba una falta invisible. El Atlético, adormecido unos minutos, reaccionó con oficio: Llorente ofreció un dulce a Sorloth y el noruego, agradecido, empujó el empate. A partir de ahí, media hora de tanteo: ataques tímidos, defensas serias y poco brillo más allá del aplomo de Cardoso y las sombras de un Lookman que parecía fuera de sintonía.

El descanso reordenó ideas y encendió piernas. Baena, desde la chistera, inventó un pase filtrado que Giuliano Simeone transformó en gol de apellido ilustre. Cornellà se sacudía cuando, minutos después, Lookman replicó su versión europea: córner peinado en el primer palo y remate en el segundo. Dos zarpazos que desataron la goleada. El Espanyol intentó responder con Terrats por Riedel y algunas ganas de balón, pero el castigo fue mayor. Ruggeri asistió, Sorloth firmó el cuarto de cabeza y, de propina, Edu Expósito maquilló el marcador para los locales.

Para entonces, el Atlético ya había cerrado el negocio. Simeone movió piezas, entraron Koke y Julián, pero el trabajo duro estaba hecho. El equipo entendió el mensaje: ganar hoy para no lamentar mañana.

El martes espera Europa, esa frontera de 68 horas que separa la rutina de la gloria. Y ahí, como siempre, el Atlético llegará con la piel en carne viva y el alma en modo Champions.