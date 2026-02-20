¡Chilavert estalla contra Vinícius y Mbappé!: “El fútbol está amariconado”

José Luis Chilavert volvió a hacer lo que mejor sabe: decir lo que piensa sin filtros y encender el avispero. El histórico portero paraguayo, conocido tanto por sus golazos como por su lengua afilada, explotó en defensa del joven argentino Gialuca Prestianni, acusado de racismo por Vinícius Jr. y respaldado por Kylian Mbappé tras un caliente partido de Champions League.

En una entrevista radial en Argentina, el exguardameta disparó sin miramientos contra las grandes figuras del fútbol mundial.

“Yo me solidarizo con Prestianni. Vinícius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite ‘cagón, cagón’. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir?. Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer”, lanzó Chilavert, antes de pronunciar frases que generaron una ola de indignación en redes y medios internacionales.

Fiel a su estilo frontal, volvió a poner sobre la mesa recuerdos de su pasado futbolístico y acusó a los brasileños de ser los “primeros racistas de Sudamérica”. Según relató, en su época de jugador también fue víctima de burlas ofensivas, pero jamás pidió sanciones ni protección: “A mí me gritaban ‘indio’ o ‘sudaca’, y seguía jugando”, recordó con orgullo y desafío.

Lejos de moderar el tono, Chilavert fue aún más allá, pidiendo que Prestianni no solo no sea castigado, sino defendido. “El fútbol ya no es lo que era. Desde que pusieron micrófonos, el fútbol está amariconado”, sentenció, dejando claro que su visión del deporte sigue anclada en la confrontación y el carácter.

Entre la indignación y el aplauso, las declaraciones de Chilavert vuelven a dividir al mundo del fútbol, demostrando que, aunque ya no vista los guantes, sigue siendo el guardián del escándalo y la controversia.