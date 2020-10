¿Es esta espuela el mejor gol de 2020?

El partido entre el Hartford Athletic y Philadelphia Union II estaba empatado a dos y se jugaba el minuto 90.

Después de un envío desde la banda izquierda del ataque, el balón llegó a las manos de Budler, portero de Philadelphia.

El guardameta sacó con la mano y el colombiano Danny Barrera interceptó la pelota con un acrobático movimiento con su pierna derecha y la acción terminó en el gol que dio el triunfo a su equipo.

This is, by my reckoning, going to be the weirdest goal of the season. And it might keep @hfdathletic in with a chance at first place in Group F. #PHIvHFD pic.twitter.com/zEn3Z16Ge8

— Nicholas Murray (@NJEMurray) October 1, 2020