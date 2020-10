El Clemente más desatado y faltón: «Pedrerol es muy tonto y de la Morena es un mal bicho, fantoche y cobarde»

A sus 70 años, Javier Clemente, no guarda muy buenos recuerdos de algunos periodistas españoles.

Los nombres de Josep Pedrerol y José Ramón de la Morena salieron a relucir en su más reciente entrevista y no los dejó bien parados. Pero no fueron los únicos, también soltó sus ráfagas contra Quique Setién, Míchel y Paco Buyo.

El que fuera seleccionador de España entre 1992 y 1998 recuerda que durante ese ciclo tanto él como sus jugadores fueron el blanco de críticas por parte de «la mayoría» de la prensa deportiva.

«Los medios no valoraron a la Selección por las amarradas que tenían conmigo y porque preferían perjudicarla a darme la razón. Esos eran los principios de la mayoría de la prensa… Son periodistas que fanfarronean mucho y mienten más», afirmó en la entrevista que concedió al periodista de El Mundo Iñako Díaz-Guerra.

«Aquí no se critica, se insulta, y eso nunca lo he dejado pasar. Y no he tenido miedo a ningún medio informativo. Siempre he aceptado el cara a cara, con mis virtudes y mis defectos, lo que no admitía eran las trampas. Me da igual lo importante que fuese ese periodista en la época…»