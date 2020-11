¿Sergio Ramos al Barcelona?: La noticia de Cristóbal Soria que sorprendió en ‘El Chiringuito’

El madridismo está preocupado por Sergio Ramos. El club y el jugador no se ponen de acuerdo y en menos de dos meses queda libre el capitán merengue.

El asunto viene siendo comentado noche a noche en ‘El Chiringuito’, y la madrugada de este 5 de noviembre de 2020 fue Cristobal Soria que dejó a todos mudos en el plató.

«¿Podrías aclarar lo que has dicho? me están llegando muchos mensajes» dijo Josep Pedrerol, exigiéndole al tertuliano que aclarara sus primeras palabras que vinculaban al de Camas con el FC Barcelona. La cercanía de Cristóbal Soria a Ramos y su familia sembraba algún temor.

«¿Si sale un candidato diciendo ‘tengo a Sergio Ramos’, él lo desmentiría?», preguntaba el presentador, mientras el resto de tertulianos se hundían en el silencio.

«Yo creo que Sergio Ramos es un tío leal, y de la misma forma que nunca jugaría en el Betis, yo creo que no jugaría nunca en el FC Barcelona», dijo Soria y salieron las risas como válvula de escape desde la bancada madridista.

«Ya lo has arreglado», «Te has hecho ahí tu perolillo», «Ha iniciado su cuento y ha cerrado su cuento en seis minutos», comentaban los periodistas del la madridista en tono de burla.

«Yo no he iniciado ningún cuento, esa posibilidad está ahí, lo que pasa es que yo conociéndolo (a Sergio Ramos) que lo he amamantado de mis pechos, se que es un tipo leal», concluyó Soria.