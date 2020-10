La exclusiva de Inda en El Chiringuito: El Real Madrid prepara dos salidas importantes

Eduardo Inda llegó cargado de información a ‘El Chiringuito’ y compartió las intríngulis del club blanco, encabezadas por la decisión del Real Madrid de dar salida a dos jugadores importantes: Isco Alarcón y Marcelo.

En su ‘Exclusinda’ de la madrugada de 27 de octubre de 2020, el director de OKDiario afirmó que el Madrid escuchará ofertas en el próximo mercado de invierno especialmente por Isco Alarcón, y dijo que con este «el mosqueo de la plantilla es total y absoluto», y añadió que el club también estará dispuesto a despedirse de Marcelo.

El periodista también desveló lo que conversaron los jugadores del Real Madrid con el técnico Zinedine Zidane.

«El mister se reunió dos veces, una con la plantilla y otra con los capitanes, estos últimos le pidieron que el once tipo sea un once más fijo , es decir que no rote tanto y luego le pidieron que Asensio juegue más porque creen que puede revolucionar y se clave en el juego del Real Madrid en los últimos meses», desveló.

Inda recuerda que se trata de dos peticiones que hacen «los jugadores del núcleo duro», quienes entienden que «el máximo responsable de la conducción de la plantilla es el señor Zidane», pero le hacen esas dos peticiones, además de manifestar sus señalamientos a Isco Alarcón y Marcelo.

La exclusiva de la semana pasada apuntaba a los señalamientos de los pesos pesados del Madrid hacia Isco, y este fin de semana las cámaras de Movistar+ cazaron a Isco Alarcón mientras manifestaba su descontento por el trato que recibe de Zidane.

«Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80», afirmó el malagueño. Marcelo al escucharlo suelta unas buenas carcajadas y Modric no pudo evitar la sonrisa