El Real Madrid celebra el gol 100 de Sergio Ramos, pero sigue sin renovarlo y en dos meses queda libre

El Real Madrid está encantado y estancado con Sergio Ramos.

Zidane ha elogiado el trabajo de su central y el club celebró por todo lo alto el gol número 100 del capitán con la camiseta blanca, que llegó, una vez más, en un momento clave.

«Es nuestro capitán, nuestro líder. Lo queremos aquí para siempre. No tengo ninguna duda de que se va a quedar y de que va a seguir haciendo historia», dijo Zizou tras la victoria del Madrid, el de Camas anotó con un testarazo el segundo gol ante el Inter de Milán.

Las palabras del entrenador llegaron ante una realidad que preocupa al madridismo, Ramos está a menos de dos meses de finalizar contrato, el 01 de enero de 2021 será libre y según la información planteada por Eduardo Inda, actualmente «las posturas con el club están alejadas«. El periodista también desveló que hay ofertas de la Juventus y el PSG: «las dos ofertas son por tres años».

Renovación año a año, y el adiós de Pepe

La principal razón que aleja a Sergio Ramos del Real madrid es una política del club, impuesta por Florentino Pérez, que no ofrece más de un año de contrato a jugadores con más de 30 años, una norma no escrita pero muy recordada por el estrepitoso final de Pepe como jugador blanco.

En junio del 2017 el jugador portugués saltó por los medios, contando lo que sintió como un maltrato del Real Madrid.

«Las formas del Real Madrid no han sido las correctas. No me ofreció renovar dos temporadas. Solo me ofreció un año». Está claro que no voy a seguir en el Real Madrid. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva», explicó Pepe en declaraciones a la Cadena Cope.

«Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo», afirmó el central.

Está claro que Sergio no es Pepe, que a día de hoy el capitán es tan imprescindible en defensa como en ataque, pero si hay algo que caracteriza Florentino Pérez es su tozudez cuando se ciñe a una decisión –aún el club sigue padeciendo la ausencia de Cristiano Ronaldo— y aunque la relación entre el presidente y Ramos es catalogada como «muy buena», no tener la renovación firmada a día de hoy es una osadía.

Para tranquilidad del madridismo, Ramos quiere seguir edificando su leyenda vestido de blanco, pero también quiere garantías de cara al futuro, exige una contrato plurianual y mejorar los 11,7 millones de euros netos anuales que percibe actualmente.

Sea como fuere, por ahora se conforma con celebrar su gol número 100 y responder a las muestras de cariño: «No está mal para ser defensa, siempre es bonito que te reconozcan este tipo de récords, 100 goles no se consiguen todos los días, pero… lo importante son los títulos».