El Betis salva un punto heroico en Vallecas, donde ningún equipo de la Liga ha ganado 

Punto de oro del Betis contra todo y contra todos, como declaró Sergio Canales tras el partido. Puntazo en un partido lleno de épica con un gran despliegue de fútbol. Partido descomunal de Willian Carvalho y Édgar González. El mejor partido como bético de Héctor Bellerín. Un encuentro que no tiene nada que ver con el resultado final. El equipo de Manuel Pellegrini mereció la victoria, pero los condicionantes externos impidieron que los verdiblancos se llevaran los tres puntos de Vallecas.

El arbitraje fue escandaloso. Alejandro Muñiz Ruiz como árbitro principal y Xavier Estrada Fernández en la sala del VAR lograron lo que nunca debería permitir un colegiado: que el árbitro sea el protagonista principal. Muñiz Ruiz quiso coronarse para la afición vallecana como uno de los peores que han pitado a los verdiblancos en los últimos tiempo y Estrada Fernández no ayudó a que rectificara en sus decisiones.

El Real Betis Balompié llegaba con bajas muy sensibles en la punta del ataque. Juanmi fue baja de última hora de la convocatoria por una indisposición en la noche antes del partido cuando ya dormía en Madrid, sumada a la de Willian José, debido a una rotura fibrilar que lo tendrá apartado de los terrenos de juego durante un mes.

Aún así, el once de Manuel Pellegrini tuvo muchas oportunidades, pero que no se consiguieron materializar por los fallos arbitrales. La expulsión de Álex Moreno dejó al Betis con diez en el minuto 33. El motivo ver la sangre en la cabeza de Isi, sin indicar desde el VAR que podría ser juego peligroso del jugador local. Un penalti que no pitó por una mano de Catena podría haber puesto el primero de los sevillanos en el marcador.

Menos mal que Sergio Canales empujó el balón con el pie izquierdo tras un pase magistral de Héctor Bellerín porque, si no se llega a dar esa jugada, posiblemente el Rayo hubiera conseguido los tres puntos. Además, en el gol del Rayo de Balliu, Falcao se tiró de cabeza para impedir que Bartra sacara el balón, por lo que sería falta por juego peligroso y, por tanto, no haber subido el gol. Un gol no anulado por el que el Betis debería haber ganado uno a cero.

El Rayo Vallecano continúa puntuando en su estadio, donde es invicto, acumulando once partidos sin perder. Junto con el Sevilla es el mejor equipo de Europa como local, consiguiendo 26 puntos de 33 posibles. Ningún equipo ha ganado esta temporada en Vallecas, aunque el Betis estuvo muy cerca porque motivos tuvo. Un excelso Willian Carvalho que recuperó sensaciones ante el Valladolid y las confirmó con el Rayo, siendo el mejor del partido. Un vertical Héctor Bellerín y mejoría de Borja Iglesias y Cristian Tello que participaron en el heroico encuentro.

El nivel del arbitraje español es sancionar con una tarjeta amarilla a un entrenador como es Manuel Pellegrini cuando está simplemente dialogando de manera cordial. En ningún momento caras malas ni palabras como para irse con sanción. Por eso, Sergio Canales declaró que “hoy hemos luchado contra todo y contra todos. Hemos estado mucho tiempo con diez. La gente se equivoca, prefiero no hablar mucho del árbitro, estoy muy caliente tras el partido».

En el acta de Muñiz Ruiz está redactado que Álex Moreno fue expulsado por dar una patada con fuerza excesiva. El exfutbolista rayista y actual lateral izquierdo bético quiso pedir perdón a Isi con este mensaje: «Ante todo somos personas y la salud es lo primero, me alegro de todo corazón que todo haya quedado en un susto. Recupérate pronto, crack».