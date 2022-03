Los futbolistas ucranianos atacan al capitán de Rusia: piden al «bastardo» que se posicione en contra de la invasión

La invasión por parte de Rusia a Ucrania involucra también al mundo del fútbol.

Un ejemplo de ello son los mensajes que mandaron dos futbolistas ucranianos que juegan en clubes de la Premier League al capitán de la Selección de Rusia y a los jugadores rusos.

Los ucranianos son Andriy Yarmolenko, del West Ham, y Vitaly Mykolenko, del Everton que cargaron duramente en sus respectivas redes sociales. La principal ‘víctima’ de sus ataques fue Artem Dzyuba, jugador del Zenit de San Petersburgo, y al que calificaron como un «bastardo».

El jugador del West Ham fue muy contundente en el vídeo que subió a su cuenta de Instagram:

«Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo, pero crecí en Ucrania y me considero 100 % ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dicen nada, no hacéis ningún comentario. Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país«.