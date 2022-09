Juanma Castaño hace una pregunta ‘inocente’ y el jugador del Bayern de Múnich le responde con un divertido zasca

El Bayern de Múnich se impuso al FC Barcelona por 2 a 0 el pasado martes 13 de septiembre. El conjunto de Xavi jugó a un buen nivel, pero la presión del Allianz Arena y la poca eficacia de cara a gol fueron determinantes en el resultado final.

El último duelo de los azulgranas contra un equipo alemán acabó con un fracaso histórico del club azulgrana: el Eintracht de Frankfurt les eliminaba en la Europa League en el Camp Nou, por lo que buscaban ‘olvidarse’ de aquello con una victoria en territorio bávaro.

Pero un Lewandowski errático falló varias ocasiones claras en la primera parte, al igual que el talentoso Pedri. Con el 0-0 ambos equipos se marcharon a los vestuarios y, tras un córner botado desde la derecha de la portería de Ter Stegen, el Bayern se adelantó gracias a un testarazo de Lucas Hernández.

Los culés se vinieron abajo y, inmediatamente al primer tanto del encuentro llegó el segundo. Una buena jugada del extremo Sané, combinando con el mediapunta Musiala, bastó para poner el 2-0 definitivo.

Tras el encuentro, el primer goleador del duelo de estos dos grandes históricos, Lucas Hernández, atendió a los medios. Entre ellos a ‘El Partidazo de COPE’ presentado por Juanma Castaño.

El presentador se preocupó por la lesión del central francés que, al término del partido, notó un «pequeño pinchacito» en el abductor. Según respondió el futbolista, hay que ver los resultados de «la resonancia».

Posteriormente a esto, Juanma le hizo una pregunta un tanto ‘inocente’ al bueno de Lucas, a lo que respondió:

«Oye has celebrado el gol increíble, eh. ¿Tenías ganas?», preguntó Juanma. «Joe, no sé si me sigues pero no suelo marcar muchos goles», respondió Lucas Hernández.