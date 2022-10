Karim Benzema y Alexia Putellas se coronan con el Balón de Oro 2022

Bañados en oro.

Karim Benzema y Alexia Putellas se coronan como mejores jugadores de este 2022 después de recibir, este lunes 17 de octubre en París, el Balón de Oro.

Que ambos ganarían este galardón, entregado y organizado por la revista francesa France Football, era un secreto a voces. Y finalmente, se cumplió.

Benzema consigue su primer Balón de Oro a los 34 años

El delantero del Real Madrid recibió el galardón que lo corona como el mejor jugador del planeta. Tras haber ganado la Champions y la Liga, además de haber marcado 27 goles en el torneo nacional y 15 en el continental, resultó un justo premio para un jugador que pasó años en la sombra de Cristiano Ronaldo. Al final ha alcanzado un nivel sublime a los 34 años.

«El Balón de Oro es un premio individual, pero en este caso resulta colectivo. Para mí, se trata del Balón de Oro del pueblo», dijo en un emotivo discurso Benzema, cuyo galardón fue acogido con una gran ovación por parte de los centenares de aficionados franceses concentrados delante del teatro parisino.

Recibió el premio de la mano de Zinedine Zidane, la gran leyenda del fútbol francés, y lo acompañó en el escenario su madre. Resultó un momento de redención para Benzema en su propio país.

Alexia repite galardón: segundo Balón de Oro consecutivo

La catalana Alexia Putellas ya tiene un lugar destacado en el Olimpo del fútbol femenino y se consagró como una de las mejores futbolistas del siglo XXI.

La capitana del FC Barcelona recibió su segundo Balón de Oro consecutivo –el año pasado recibió el primero para el fútbol español femenino-. Desde que la revista France Football empezó en 2018 a galardonar a la mejor jugadora del planeta, ninguna mujer lo había ganado dos veces. La brillante centrocampista, de 28 años y nacida en Mollet del Vallés, ha sido la primera.

“Cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar para ponerlo al servicio del equipo. Sin mis compañeras no estaría aquí”, aseguró Putellas en un discurso en que mezcló catalán, castellano e inglés en el teatro de Châtelet, en el corazón de París. Tras haber conseguido en agosto el premio a la mejor futbolista de la UEFA, la culé partía como clara favorita para el Balón de Oro.

«Me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible porque creía que se recordaría lo más reciente, que fue la Eurocopa», donde España quedó eliminada en los cuartos de final ante la campeona Inglaterra, añadió Putellas, quien lideró la delegación del Barça en París, también formada por Lewandowski, Gavi, Pedri y el presidente Joan Laporta.

La capitana aún no se ha estrenado esta temporada a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior. Y al menos continuará en el dique seco hasta el año que viene.

Ella se convirtió hace un año en la segunda española que obtiene un Balón de Oro, junto con el gallego Luis Suárez. Tras ganar el primero, «uno de los primeros que me escribió fue Luis Suárez. Me dijo que el Balón de Oro no debía ser mi meta, sino la salida».