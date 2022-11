Mundial de futbol: la polémica sobre la ecología y la construcción de estadios

Mientras miles de fanáticos y apostadores están pendientes de realizar sus predicciones mundial Qatar para realizar sus apuestas cuando llegue el momento que se juegue el encuentro elegido o su futbolista preferido; otros continúan con la polémica creada por el impacto sobre el sistema ecológico en la construcción de los estadios que ya se encuentran a punto.

A pesar de las críticas y el cuestionamiento del que ha sido objeto la construcción de estos “templos” del futbol, los encargados y autoridades siguen afirmando que el desarrollo de estas gigantescas edificaciones fue ecológico, tanto que el director general del instituto Global de Crecimiento Verde Frank Rijsberman, reconoció los procedimientos y resultados como propuestas y tendencias ecológicas validas y efectivas.

¿Cómo fue la construcción de los estadios del Mundial de Futbol Qatar 2022?

Bedour Al Mir, directora de Sostenibilidad del comité encargado del diseño y la construcción de los estadios, fue la encargada de comunicación con Frank Rijsberman y era la encargada de aprobar, rechazar o implementar pautas que se debían seguir para la realización de estas mega- estructuras para obras de arquitectura deportiva.

Es importante destacar que los estadios se construyeron implementando las prácticas acreditadas a nivel internacional, que permitieran el eficaz consumo de energía y agua. También fueron tomados muy en cuenta los planes para la debida sostenibilidad a fin de neutralizar la gestión de los residuos de todo tipo y las emisiones de carbono.

Aseguran que el 20% de los materiales y sustancias que se utilizaron en las canchas de futbol provienen de fuentes sostenibles. Adicionalmente, con el fin de reducir las emisiones de carbono de los estadios, el 55% de los materiales de construcción provienen de fuentes locales.

Con respecto al paisajismo se utilizaron plantas endémicas y resistentes a la sequía y el calor, que se encuentran en las áreas circundantes. Estas plantas representan más del 75% del paisajismo de las áreas verdes que rodean los estadios y se encuentran en sus accesos.

¿Los medios de transporte se tomaron en cuenta para acceder a los estadios del mundial?

Los asistentes a los partidos de futbol del Mundial de Futbol Qatar 2022 tendrán la posibilidad de tomar un vagón del metro para llegar de forma directa a los terrenos donde se celebran los encuentros de futbol. Con esto se intenta reducir la congestión vehicular y los atascos e inconvenientes que provoca esta situación.

También disponen de rutas para bicicletas y estacionamientos para motocicletas por todas las zonas aledañas a los estadios. Esto permite a los visitantes y espectadores de los encuentros deportivos de elegir el medio de transporte más conveniente, que cumpla con sus expectativas. Y en todos los casos se trata de medios respetuosos con el medio ambiente.

Reciclaje en el Mundial: un estadio hecho con contenedores

En general los arquitectos y urbanistas piensan que sus construcciones tienen une especial significado en el universo de la arquitectura sustentable. Esperan sorprender al mundo con el primer estadio construido con contenedores de carga. Este estadio será la sede de 6 partidos que transcurren hasta el periodo de octavos de final durante el desarrollo del Mundial Qatar 2022.

Se trata de estadio Ras Abu Aboud Stadium, mejor conocido como el 974 Stadium, el cual se incluye entre los 8 estadios que están previstos para albergar este evento deportivo tan esperado. Está ubicado en la bahía de Doha y ya es considerado como el estadio más novedoso y sustentable, pues está construido utilizando contenedores de carga marítima y módulos que forman bloques. Una vez que finalice el evento mundial de futbol, será desmontado y se destinaran los elementos a otras construcciones y proyectos deportivos.

Los colores del interior de los contenedores serán indicativos de la función que se realiza en cada especio. Esto con la finalidad que sea de fácil ubicación por parte de los asistentes al estadio.

Contenedores azules: zonas de venta para los asistentes.

Contenedores verdes: espacios para primeros auxilios, salud, seguridad y vigilancia.

Contenedores amarillos: baños para los usuarios.

Contenedores plateados: destinados para los asistentes con boletos VIP y zonas de oración para los hombres.

Contenedores negros: áreas de oración para las mujeres.

¿Nubes de protección sobre las canchas de juego en Qatar?

La Universidad de Qatar anunció que desarrolló un programa para crear nubes artificiales, para ayudar a los espectadores a evitar el sofoco con el clima caluroso y seco del desierto. Estas formaciones artificiales serán rellenas de gas artificial (Helio) y podrán ser movidas de sitio mediante controles remotos.

Estas nubes tendrán una inclinación específica para aprovechar al máximo la sombra que proyecten. El avance tecnológico ha sorprendido a los especialistas y algunos escépticos aseguran que se trata de un “fake news” gigantesco que no puede ser real.

Carlos Puga, un especialista de energía solar que fue entrevistado por carbono.news explico acerca de este alarde tecnológico:

«Es la primera vez que se intenta algo parecido en el deporte. Aún los están probando. En la práctica, serán drones capaces de sostenerse durante más de una hora y media gracias a paneles fotovoltaicos. La estructura sería compacta, liviana, rellena de helio y recubierta con fibra de carbono. Además, podría desplazarse por medio de un control remoto y utilizando cuatro propulsores para moverse. Deberían minimizarse los ruidos para que no se vea afectado el espectáculo».

Se ha criticado el alto costo de estos artilugios, pues su coste alcanza los 500.000$ cada nube. Pero aseguran que esta astronómica suma no es “nada” para los jeques que han gastado miles de millones de dólares para lograr que el evento de carácter mundial sea un asombro para el resto del planeta.

Otros aseguran que es un alarde de riqueza, para demostrar que el país es capaz de organizar e implementar un Mundial de Futbol que responda a todas las necesidades y satisfaga todas las expectativas de los asistentes, que quedaran deslumbrados con el alarde tecnológico utilizado.

El estadio Educación City y su galardón 5 estrellas

Global Sustainability Assessment System otorgó un galardón 5 estrellas al primer estadio en el mundo. El Estadio Educación City funciona con un sistema de energía solar y está diseñado para que el público y los jugadores no sufran el extremo calor del desierto que alcanza los 50 grados en el exterior. El clima interior de este estadio no excederá de los 26 o 27 grados centígrados. El sistema de aire acondicionado se apaga inmediatamente cuando no es utilizado, para lograr un considerable ahorro energético.